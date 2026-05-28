Victoria Clarholz: Zwei weitere Neuzugänge - inzwischen neun Abgänge Talent von Oberliga-Rivalen und U19-Keeper kommen von red · Heute, 13:05 Uhr · 0 Leser

Hochhalter (links) und Hergenreider wechseln nach Clarholz. – Foto: TSV Victoria Clarholz

Oberligist TSV Victoria Clarholz hat den Bestwert der Vereinsgeschichte in der aktuellen Spielzeit egalisiert. Wie 2022/23 schließen die Ostwestfalen die Saison auf Platz 8 ab. Für die neue Saison wurden nach Marlon Zacharias und Marlon Lamkemeyer (beide SC Verl II) nun zwei weitere Neuzugänge präsentiert. Auf der Gegenseite hat sich die Zahl der Abgänge auf neun erhöht. Vom Ligarivalen DSC Arminia Bielefeld II kommt der 20-jährige Lennart Hergenreider. Das Torwart-Team komplettiert der 18-jährige Tim Hochhalter, der aktuell beim U19-Westfalenligisten RW Ahlen zwischen den Pfosten steht.

Der in Oelde wohnende Hergenreider konnte insbesondere im ersten Seniorenjahr beim Westfalenligisten SV Westfalia Soest überzeugen, nachdem er in der Jugend zuvor beim SV Lippstadt und dem SC Wiedenbrück aktiv war. Dies brachte ihm die Chance ein, bei der Neugründung der Bielefelder U23 dabei zu sein. In der Oberliga kam der Mittelfeldspieler aber nur zu einem Kurzeinsatz. „Lennart hatte in dieser Saison in Bielefeld auch aufgrund seines Studiums nicht die Einsatzzeiten, die er sich vorgestellt hat. Er möchte sich nun in einem neuen Umfeld beweisen. Daher freuen wir uns sehr, dass Lennart unsere Mannschaft zur neuen Saison verstärken wird“, erklärt Victoria-Teammanager Ralf Huchtkemper.

„Nach meiner Zeit bei Arminia Bielefeld II freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung bei Victoria Clarholz. Von Anfang an waren die Gespräche mit dem Verein sehr positiv. Die guten Eindrücke des Clarholzer Umfeldes haben mir die Entscheidung dann leicht gemacht. Jetzt freue ich mich darauf die Mannschaft und die Fans kennenzulernen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen“, so Hergenreider. Hochhalter soll neben dem Clarholzer Eigengewächs Paul Fleseriu (19) eine weitere Option hinter Neuzugang Zacharias (21) sein, der die größten Chancen auf den Nr. 1-Status haben dürfte.