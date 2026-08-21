Victoria Clarholz vor XXL-Herausforderung

Freut sich auf eine große Aufgabe für seine Mannschaft: Christian Lichte, Trainer von Victoria Clarholz. – Foto: Jens Dünhölter

Herzebrock-Clarholz. Beflügelt vom ersten Saisonsieg – 3:1 gegen den SV Schermbeck – steht Victoria Clarholz vor einer der schwierigsten Aufgaben, die die Fußball-Oberliga Westfalen in dieser Spielzeit zu bieten hat. Es geht zum SV Lippstadt 08, und der gehört angesichts der hohen individuellen Qualität im Aufgebot zu den meistgenannten Titelfavoriten.

Diesen Erwartungen sind die Lippstädter an den ersten beiden Spieltagen allerdings nicht gerecht geworden. Der Start ging mit einer 0:2-Niederlage gegen Aufsteiger Westfalia Kinderhaus komplett schief, und bei Preußen Münster II reichte es nur zu einem torlosen Remis. „Gegen Kinderhaus sah Lippstadts Keeper Luca Beermann bereits nach 20 Minuten die Rote Karte, und wie schwer es ist, in Münster zu punkten, wissen wir auch“, sieht Christian Lichte, Trainer der Clarholzer, angesichts dieser Resultate seinen Respekt vor dem Gegner dennoch bestätigt: „Den Lippstädtern steht in der Oberliga ein Regionalliga-Kader zur Verfügung.“