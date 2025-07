Victoria Clarholz: Theesens Meisterkeeper soll Konkurrenzkampf erhöhen

Der 28-Jährige kommt vom amtierenden Bielefelder Landesliga-Meister VfL Theesen nach Clarholz. Für den VfL stand seit Jugendzeiten durchgehend im Tor – mit halbjähriger Ausnahme, als Breese in der Rückserie 2023 siebenmal für Westfalenligist Preußen Espelkamp zwischen den Pfosten stand.

Für Theesen und Espelkamp bestritt Dominic Breese 41 Partien in der Westfalenliga und 66 Partien in der Landesliga. In den vergangenen beiden Spielzeiten musste sich Breese beim VfL meist hinter dem Stammtorwart Fynn Laarmann anstellen, in der abgelaufenen Spielzeit brachte er es dennoch auf 12 Einsätze.