Victoria Clarholz: Späte Niederlage in Münster trotz 4:2-Führung

Philipp Lamkemeyer erzielt bei der 2:4-Niederlage von Victoria Clarholz seinen 13. Saisontreffer. – Foto: Jens Dünhölter

Herzebrock-Clarholz. Der TSV Victoria Clarholz hat sich mit einem Neun-Tore-Spektakel aus der Spielzeit der Fußball-Oberliga verabschiedet. Weil am Ende einer turbulenten Berg- und Talfahrt der SC Preußen Münster II mit 5:4 äußerst knapp die Oberhand behielt, muss das Team von Trainer Christian Lichte weiter warten, ob der aktuelle Sechs-Punkte-Vorsprung vor der Konkurrenz zwei Spieltage vor Saisonschluss reicht, um der zur Teilnahme am Westfalenpokal berechtigende achten Tabellenrang Bestand hat.

Die Gastgeber gingen am späten Donnerstagabend früh mit 2:0 in Führung (4., 17), doch mit einem Doppelschlag durch Philipp Lamkemeyer (34.) und Sinan Aygün (35.) glichen die Clarholzer prompt zum 2:2 aus. Der Ausgleichstreffer aus 40 Metern durch Aygün passte dabei perfekt zur außergewöhnlichen Auseinandersetzung mit dem Münsteraner Talentschuppen. Nur fünf Minuten später verursachte Markus Baum durch Festhalten des Gegenspielers in der Box einen Strafstoß. Mit der Roten Karte für den Abwehrmann sah sich die Victoria doppelt bestraft, doch der Münsteraner Schütze drosch den Elfmeter über das Tor, und der Gleichstand hielt bis in die Halbzeitpause.

„Ich kann meiner Mannschaft erneut nur meinen großen Respekt zollen“, beschrieb Trainer Lichte das Auftreten seiner Mannschaft in Hälfte zwei trotz Unterzahl. Philipp Lamkemeyer (66./13. Saisontreffer) und Arian Papenfort (68.) weckten mit den Toren zum 2:4 sogar Hoffnungen auf den 13. Saisonsieg, doch in der Schlussphase schwanden die Kräfte und die Gäste mussten nach drei weiteren Gegentreffern noch in eine Niederlage einwilligen. Am Ende des Spektakels stand durch eine weitere umstrittene Rote Karte für Julius Wiedemann (90.+2) noch ein negativer Höhepunkt.

Victoria Clarholz: Hahne – Lazar Kahraman, Brück, Baum, Benmbarek – Lamkemyer (73. Yilmaz), Linus Kahraman, Aygün, Papenfort (79. Wiedemann) – Pollmann (90+1 Ströker), Flock (81. Schulte).

Tore: 1:0 Leiter (4.), 2:0 De Lemos (17.), 1:2 Lamkemeyer (34.), 2:2 Aygün (35.), 2:3 Lamkemeyer (66.), 2:4 Papenfort (68.), 3:4 Kronenberg (69.), 4:4 Kayser (81.), 5:4 Hausotter (86.).