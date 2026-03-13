Victoria Clarholz setzt auf den eigenen breiten Kader

Nun gegen den 1. FC Gievenbeck gefordert: Sinan Aygün (m.) und Victoria Clarholz. – Foto: Jens Dünhölter

Herzebrock-Clarholz. Mit sechs Begegnungen ohne Niederlage im Rücken empfängt Fußball-Oberligist Victoria Clarholz an diesem Sonntag den 1. FC Gievenbeck im Holzhofstadion. „Wir wollen das Selbstbewusstsein aus dieser Serie mitnehmen, um gegen einen spielstarken Gegner bestehen zu können“, drückt Trainer Christian Lichte seinen Wunsch aus, den um einen Punkt besser dastehenden Gast vom siebten Tabellenrang zu verdrängen.

In Fabian Witt und Louis Martin personalisiert Christian Lichte seinen Respekt vor dem FC Gievenbeck. „Die beiden stehen für äußerst kreativen Offensivfußball beim FCG“, erwartet der Victoria-Coach viel Arbeit für seine eigene Defensivabteilung. Da passt es nicht ins Konzept, dass den Clarholzer gerade in diesem Mannschaftsteil die Alternativen ausgehen. Samy Benmbarek hat sich beim 2:0-Erfolg bei RW Ahlen einen Faserriss zugezogen und fällt definitiv aus. Julian Linnemann verließ angeschlagen ebenfalls vorzeitig das Spielfeld und bangt ebenso um seinen Einsatz wie Steffen Brück. „Steffen war vierzehn Tage krank und hat gewiss noch nicht wieder die Kraft für neunzig Spielminuten“, erklärt Christian Lichte seine Vorsicht, den Abwehrchef nicht zu früh und zu hoch wieder zu belasten.