– Foto: TSV Victoria Clarholz

Victoria Clarholz: Neuzugang hat fünf Jahre College-Fußball gespielt Oberligist TSV Victoria Clarholz hat für die Rückrunde eine weitere Option hinzugewonnen. Verlinkte Inhalte Oberliga Westfalen Victoria Clarholz Magnus Buschmeier

Der 23-jährige Magnus Buschmeier schließt sich den Ostwestfalen an, nachdem er die vergangenen fünf Jahre in den USA im College-Fußball aktiv war. Noch im November lief er für die Maryville Saints auf und ist nun nach Deutschland zurückgekehrt. In der Jugend hat der Mittelfeldspieler neben seinem Heimverein TSV Ostenfelde für den SC Münster 08 und den SC Wiedenbrück gespielt.

Der aus Ostenfelde stammende, flexibel einsetzbare Neuzugang überzeugte die Verantwortlichen in der ersten Vorbereitungswoche und gehört ab sofort zum Kader der Victoria, aus dem Stürmer Damian Biniek im Winter ausgeschieden ist. „Magnus ist uns über einen ehemaligen Spieler empfohlen worden und hat sich direkt sehr gut in die Mannschaft integriert. Er bringt ein spannendes Profil mit sich und wird unsere Möglichkeiten ab sofort erhöhen. Wir freuen uns sehr, Magnus ab sofort bei uns willkommen zu heißen“, so Teammanager Ralf Huchtkemper.