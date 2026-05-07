Victoria Clarholz komplettiert Zwillinge "mit zweijähriger Verspätung" Die Lamkemeyers waren Teil des Aufstiegs der Verler U21 aus der Landesliga in die Oberliga von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Victoria Clarholz

Vor zwei Jahren wechselte Philipp Lamkemeyer vom SC Verl II zum TSV Victoria Clarholz. Nun folgt im Sommer sein Zwillingsbruder Moritz, beide werden am 30. Mai 26 Jahre alt. Moritz Lamkemeyer war in den vergangenen zwei Jahren, die die Verler U21 erstmals im westfälischen Amateuroberhaus verbracht hat, absoluter Leistungsträger und absolvierte 63 Partien. Nach über zehn Jahren an der Verler Poststraße zieht es den variabel einsetzbaren Defensivspieler ebenfalls ins Holzhofstadion.

In seiner Pressemitteilung schreibt der Verein: "Als absoluter Stamm- und Führungsspieler bringt er ein spannendes Profil mit, um den Clarholzer Kader zu verstärken." Moritz Lamkemeyer freut sich nach der langen und erfolgreichen Zeit in Verl, wo er zuletzt Vizekapitän war, auf das neue Umfeld: „Ich freue mich sehr, in Zukunft wieder mit Philipp zusammenzuspielen. Zusätzlich kenne ich einige weitere meiner neuen Mitspieler, was mir die Integration nach der tollen Zeit in Verl sehr erleichtern wird. Gemeinsam wollen wir eine erfolgreiche Saison in Clarholz spielen und uns als Mannschaft nochmal weiterentwickeln."