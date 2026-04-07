Victoria Clarholz kann für die nächste Saison planen

Victoria Clarholz setzte sich am Ostermontag mit 2:1 gegen die Mannschaft von Arminia Bielefeld II durch. – Foto: Jens Dünhölter

Der TSV Victoria Clarholz hat die Englische Woche in der Fußball-Oberliga mit einem 2:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld II und so mit sieben Zählern äußerst erfolgreich abgeschlossen. Mit jetzt 16 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone kann das Team von Trainer Christian Lichte endgültig für eine siebte Saison in der 5. Liga planen.

576 Zuschauer durften sich, so sie es denn mit der Victoria hielten, bei bestem Osterwetter bestens unterhalten fühlen. Der Gastgeber stellte in allen Belangen das bessere Team, woran auch Bielefelds Coach Oliver Döking keine Zweifel hegte und zu einem „verdienten Sieg“ gratulierte. Die Clarholzer imponierten diesmal besonders mit ihrer Konsequenz in den Zweikämpfen und ihren stets gefährlichen Standards, wobei letzteres schon seit langem zu den absoluten Stärken des Lichte-Teams zählt.

Die Victoria verteidigte mit einer hochstehenden Dreierkette und den entsprechend früh zustellenden Mittelfeld- und Angriffsreihen hochgradig effizient, sodass Torhüter Dominic Breese, der den an der Leiste verletzten Nils Hahne vertrat, nur ganz selten eingreifen musste. Und wenn Breese bei den wenigen Abschlüssen der Arminen aktiv werden musste, tat er dies in seinem ersten Oberliga-Einsatz sicher und abgeklärt.

„Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass wir bei den vielen Gelegenheiten früher ein zweites oder drittes Tor nachgelegt hätten“, fand Trainer Christian Lichte dennoch ein ganz dünnes Haar in der Suppe. Zur Pause lagen die Gastgeber so nur mit 1:0 vorn. Und diesen Treffer steuerten auch noch die Gäste bei, als Suat Fajic einen Eckstoß durch Philipp Lamkemeyer per Kopf ins eigene Tor bugsierte (38.). Chancen durch Nick Flock (20., 40.), Linus Kahraman (21.) und Steffen Brück (42.) blieben ungenutzt.

In der zweiten Halbzeit knüpften die Clarholzer nahtlos an die dominante Vorstellung vor der Pause an und mussten nach dem überraschenden Ausgleichstreffer zum 1:1 (76.) durch Fabiano Krasnic, der einen Pfostenschuss im Nachsetzen über die Linie köpfte, dennoch um den Erfolg bangen. Zum Glück aber nicht lange. Julius Wiedemann setzte sich nach einem resoluten Ballgewinn durch Nick Flock über die linke Seite durch, passte auf Philipp Lamkemeyer und der erzielte den hochverdienten 2:1-Siegtreffer (80.). „Wir haben uns als Mannschaft noch weitere Ziele gesetzt“, reagierte Trainer Lichte auf vorzeitige Glückwünsche zum Ligaerhalt mit Vorfreude auf weitere so starke Vorstellungen seiner Mannschaft wie am Ostermontag.

Victoria Clarholz: Breese – Brück. Linnemann (85. Ströker), Büscher (83. Lazar Kahraman) – Linus Kahraman, Yilmaz (46. Papenfort), Aygün, Lamkemeyer – Wiedemann – Michen (69. van der Veen), Flock (83. Schulte).

Tore: 1:0 Fajic (38./Eigentor, 1:1 Krasnic (78.), 2:1 Lamkemeyer (80.).