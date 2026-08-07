Victoria Clarholz: Großer Respekt vor dem Gegner

Herzebrock-Clarholz. Die erste Bewährungsprobe der neuen Saison haben die Fußballer des TSV Victoria Clarholz mit dem 2:0-Sieg in der 1. Runde des Krombacher-Westfalenpokals beim Holzwickeder SC souverän bewältigt. Diesen Schwung will Trainer Christian Lichte mit seinem Team in die Auftaktbegegnung der Oberliga Westfalen beim FC Eintracht Rheine mitnehmen.
„Das wird schwer genug, sehe ich den Gegner nach vielen namhaften Zugängen am Ende doch auf einem der sechs ersten Tabellenränge“, ordnet der Victoria-Coach den finanzstarken FC Eintracht Rheine bei den Top-Teams ein. „Ich habe Rheine in den Testspielen gegen die Profis der Arminia und gegen die SF Lotte beobachten können“, sah sich Lichte in dieser Einschätzung bestätigt; was seinen Ehrgeiz, erfolgreich in die Punktspiel-Saison starten zu wollen, aber nur noch erhöht hat. „Wir haben am Ende der Vorsaison gegen den SV Lippstadt 08 gezeigt, dass wir auch gegen die starken Teams der Liga mithalten können“, gibt der Trainer seinen Spielern viel Zuversicht mit auf den Weg.
Lichtes Optimismus wird zusätzlich gestützt, weil sich die Befürchtungen nach längerfristigen Ausfällen der im Pokalspiel verletzt ausgewechselten Nick Flock und Sinan Aygün zum Glück nicht bestätigt haben. „Nick ist am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen, und Sinans Zeh ist nur geprellt und nicht gebrochen“, bestätigte Lichte sogar leichte Hoffnungen, die beiden schon in Rheine wieder einsetzen zu können. Ähnliches gilt für Jannis Büscher, der aber erkrankt von einer Urlaubsreise zurückkehrte. Fehlen wird auf jeden Fall Markus Baum, der nach Roter Karte im letzten Spiel der Vorsaison in Münster gesperrt ist.