Victoria Clarholz: Großer Respekt vor dem Gegner

Bereit für den Saisonstart in der Fußball-Oberliga Westfalen: Christian Lichte, Trainer von Victoria Clarholz. – Foto: Jens Dünhölter

Herzebrock-Clarholz. Die erste Bewährungsprobe der neuen Saison haben die Fußballer des TSV Victoria Clarholz mit dem 2:0-Sieg in der 1. Runde des Krombacher-Westfalenpokals beim Holzwickeder SC souverän bewältigt. Diesen Schwung will Trainer Christian Lichte mit seinem Team in die Auftaktbegegnung der Oberliga Westfalen beim FC Eintracht Rheine mitnehmen.

„Das wird schwer genug, sehe ich den Gegner nach vielen namhaften Zugängen am Ende doch auf einem der sechs ersten Tabellenränge“, ordnet der Victoria-Coach den finanzstarken FC Eintracht Rheine bei den Top-Teams ein. „Ich habe Rheine in den Testspielen gegen die Profis der Arminia und gegen die SF Lotte beobachten können“, sah sich Lichte in dieser Einschätzung bestätigt; was seinen Ehrgeiz, erfolgreich in die Punktspiel-Saison starten zu wollen, aber nur noch erhöht hat. „Wir haben am Ende der Vorsaison gegen den SV Lippstadt 08 gezeigt, dass wir auch gegen die starken Teams der Liga mithalten können“, gibt der Trainer seinen Spielern viel Zuversicht mit auf den Weg.