Victoria Clarholz ersatzgeschwächt nach Dortmund

Herzebrock-Clarholz. Zu äußerst ungewöhnlicher Zeit versucht Fußball-Oberligist Victoria Clarholz, nach zwei Niederlagen in Folge im Spiel beim ASC 09 Dortmund wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Weil der Gegner um eine Verlegung auf den Samstag, 15. November, gebeten hatte, einige Clarholzer Akteure tagsüber aber noch beruflich beansprucht sind, wird die Partie zwischen dem Rangvierten und dem Rangsechsten in Dortmund-Aplerbeck um 19 Uhr angepfiffen.

„Wir haben zwei Mal nicht schlecht gespielt, sind aber zwei Mal brutal bestraft worden“, hofft Victorias Trainer Cristian Lichte nach den Spielen bei Westfalia Rhynern (1:4) und gegen den SV Schermbeck (2:3) auf die Rückkehr des Matchglücks. Das wird indes auch vonnöten sein, stößt das eigentlich ausgeglichen und leistungsstark besetzte Aufgebot der Victoria doch aktuell an seine Grenzen.