Victoria Clarholz ersatzgeschwächt nach Dortmund

Herzebrock-Clarholz. Zu äußerst ungewöhnlicher Zeit versucht Fußball-Oberligist Victoria Clarholz, nach zwei Niederlagen in Folge im Spiel beim ASC 09 Dortmund wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Weil der Gegner um eine Verlegung auf den Samstag, 15. November, gebeten hatte, einige Clarholzer Akteure tagsüber aber noch beruflich beansprucht sind, wird die Partie zwischen dem Rangvierten und dem Rangsechsten in Dortmund-Aplerbeck um 19 Uhr angepfiffen.
„Wir haben zwei Mal nicht schlecht gespielt, sind aber zwei Mal brutal bestraft worden“, hofft Victorias Trainer Cristian Lichte nach den Spielen bei Westfalia Rhynern (1:4) und gegen den SV Schermbeck (2:3) auf die Rückkehr des Matchglücks. Das wird indes auch vonnöten sein, stößt das eigentlich ausgeglichen und leistungsstark besetzte Aufgebot der Victoria doch aktuell an seine Grenzen.
Steffen Brück und Samy Benmbarek werden wegen ihres Nasenbeinbruchs weiterhin fehlen, und zu den definitiven Ausfällen kommen jetzt Sinan Aygün mit einem gegen Schermbeck erlittenen Rippenbruch sowie Arian Papenfort (5. Gelbe Karte) hinzu. Leon van der Veen, Nick Flock und Janis Büscher mussten zuletzt angeschlagen ausgewechselt werden. Deren Einsatz steht ebenso auf der Kippe wie der des erkrankten Torhüters Nils Hahne.
Viele Alternativen stehen Christian Lichte daher nicht zur Verfügung, um bei den spielstarken Dortmundern zu bestehen. Das Team des am Saisonende beim ASC ausscheidenden Trainers Marco Stiepermann hat mit Maximilian Podehl, Lars Warschewski und Jan-Patrick Friedrich mindestens drei „Unterschiedsspieler“ in seinen Reihen, setzt derzeit nach Beobachtungen von Christian Lichte jedoch vornehmlich auf defensive Stabilität.