Victoria Clarholz entscheidet „50:50-Spiel“ für sich

Linus Kahraman (l.) erzielt für Oberligist Victoria Clarholz im Spiel gegen den TuS Hiltrup das Siegtor. – Foto: Jens Dünhölter

Herzebrock-Clarholz. Die eigene Heimbilanz (bis vor dem Anpfiff sechs Niederlagen in zwölf Liga-Heimspielen) aufzupolieren – das war eines der zentralen Ziele für Fußball-Oberligist Victoria Clarholz für den Samstagnachmittag. Ein weiteres: Den Abstand zu einem weiteren Kontrahenten, der tiefer platziert ist, zu wahren. Beides gelang der Mannschaft von Trainer Christian Lichte mit dem 1:0 (0:0)-Heimsieg.

Die Clarholzer waren, diesmal mit einer Dreier-Abwehrkette, recht gut hineingestartet. Über die rechte Seite fuhr die Victoria einen guten Angriff, den Philipp Lamkemeyer abschloss, die 1:0-Führung indes verpasste. Die Gäste aus Münster-Hiltrup zeigten sich insbesondere durch Standards in des Gegners Strafraum gefährlich, „aber das haben wir alles gut wegverteidigt bekommen“, freute sich Christian Lichte. Nach einem Ballverlust im eigenen Aufbauspiel war es Clarholz’ Torhüter Nils Hahne, der das Gegentor verhinderte. Kurz vor der Halbzeitpause waren es die Hausherren, die sich über links mit Julius Wiedemann durchspielten, doch Linus Kahraman brachte die Kugel nicht im Kasten unter.