Victoria Clarholz entscheidet „50:50-Spiel“ für sich

Herzebrock-Clarholz. Die eigene Heimbilanz (bis vor dem Anpfiff sechs Niederlagen in zwölf Liga-Heimspielen) aufzupolieren – das war eines der zentralen Ziele für Fußball-Oberligist Victoria Clarholz für den Samstagnachmittag. Ein weiteres: Den Abstand zu einem weiteren Kontrahenten, der tiefer platziert ist, zu wahren. Beides gelang der Mannschaft von Trainer Christian Lichte mit dem 1:0 (0:0)-Heimsieg.
Die Clarholzer waren, diesmal mit einer Dreier-Abwehrkette, recht gut hineingestartet. Über die rechte Seite fuhr die Victoria einen guten Angriff, den Philipp Lamkemeyer abschloss, die 1:0-Führung indes verpasste. Die Gäste aus Münster-Hiltrup zeigten sich insbesondere durch Standards in des Gegners Strafraum gefährlich, „aber das haben wir alles gut wegverteidigt bekommen“, freute sich Christian Lichte. Nach einem Ballverlust im eigenen Aufbauspiel war es Clarholz’ Torhüter Nils Hahne, der das Gegentor verhinderte. Kurz vor der Halbzeitpause waren es die Hausherren, die sich über links mit Julius Wiedemann durchspielten, doch Linus Kahraman brachte die Kugel nicht im Kasten unter.
Im zweiten Durchgang belohnten sich die Gastgeber. Zunächst hatte Nils Hahne, diesmal per Fußabwehr, das 0:0 gerettet, ehe die Victoria in Führung ging: Über die rechte Angriffsseite fand Linus Kahraman Malte Schulte, der wieder zurückspielte. Die Nummer fünf der Clarholzer zog beherzt nach innen und schloss mit links ins lange Eck ab – 1:0 für Victoria Clarholz (57.). „Ein schönes Tor und schön herausgespielt“, lobte Lichte.
Der eingewechselte Rene Michen hatte im Anschluss zwei Mal das 2:0 auf dem Fuß, doch einmal parierte Romain Böcker im Kasten der Hiltruper, und einmal zielte Michen knapp vorbei. Letztlich war es auf der anderen Seite dann Nils Hahne, der noch zwei Mal den knappen Sieg für die Hausherren sicherstellte. Christian Lichte: „Uns hat zudem unsere Fan-Unterstützung richtig gut getan, um dieses Spiel zu ziehen.“
Victoria Clarholz: Hahne – Brück, Linnemann, Baum (74. Ströker) – Linus Kahraman, Lazar Kahraman (64. Yilmaz), Aygün (90.+2 Cylkowski), Wiedemann, Lamkemeyer – Flock (83. Buschmeier), Schulte (70. Michen).
Tor: 1:0 Linus Kahraman (57.).