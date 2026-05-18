Victoria Brinsa ist BLEIB FAIR‑Monatssiegerin im April

Die Fußball‑Community hat entschieden: Victoria Brinsa vom SV Burgrieden ist BLEIB FAIR‑Monatssiegerin im April 2026. Über 500 User beteiligten sich an der Abstimmung und wählten damit eine Aktion, die eindrucksvoll zeigt, welchen Stellenwert sportliche Fairness im Amateurfußball hat.
In der 55. Spielminute befand sich Brinsa rund 25 Meter zentral vor dem Tor in einer äußerst aussichtsreichen Angriffssituation. Doch statt den eigenen Vorteil zu nutzen, reagierte sie außergewöhnlich fair: Nachdem eine Abwehrspielerin des FC Blau‑Weiß Bellamont von einer Mitspielerin unglücklich im Gesicht getroffen worden war, spielte Brinsa den Ball bewusst ins Aus, um eine Verletzungsunterbrechung zu ermöglichen. Sie verzichtete damit auf eine große Chance zugunsten der Gesundheit einer Gegenspielerin.
Neben Victoria Brinsa waren auch Dean Kovacevic (TV Kemnat) und Mohamed Osman (DJK‑SV Wasseralfingen) für den BLEIB FAIR‑Titel nominiert. Beide hatten durch ehrliche Hinweise auf falsche Strafstoßentscheidungen mögliche Vorteile für ihr Team bewusst aufgegeben.
Als BLEIB FAIR‑Monatssiegerin darf sich Victoria Brinsa über einen adidas‑Rucksack sowie zwei Tickets für ein Spiel im Verbandsgebiet nach Wahl freuen – inklusive Begegnungen mit Bundesligisten. Auch die beiden weiteren Nominierten gehen nicht leer aus: Sie erhalten wie alle gemeldeten Fairplay‑Akteure einen adidas‑Gymbag und ein Fairplay‑Handtuch.
Der BLEIB FAIR‑Monat April macht damit einmal mehr deutlich: Fairness, Respekt und Verantwortung gehören fest zum Fußball – und werden von der Community gesehen und belohnt.