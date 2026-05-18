Victoria Brinsa ist BLEIB FAIR‑Monatssiegerin im April

Gesundheit vor dem eigenen Vorteil

In der 55. Spielminute befand sich Brinsa rund 25 Meter zentral vor dem Tor in einer äußerst aussichtsreichen Angriffssituation. Doch statt den eigenen Vorteil zu nutzen, reagierte sie außergewöhnlich fair: Nachdem eine Abwehrspielerin des FC Blau‑Weiß Bellamont von einer Mitspielerin unglücklich im Gesicht getroffen worden war, spielte Brinsa den Ball bewusst ins Aus, um eine Verletzungsunterbrechung zu ermöglichen. Sie verzichtete damit auf eine große Chance zugunsten der Gesundheit einer Gegenspielerin.

Neben Victoria Brinsa waren auch Dean Kovacevic (TV Kemnat) und Mohamed Osman (DJK‑SV Wasseralfingen) für den BLEIB FAIR‑Titel nominiert. Beide hatten durch ehrliche Hinweise auf falsche Strafstoßentscheidungen mögliche Vorteile für ihr Team bewusst aufgegeben.