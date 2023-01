Joshua Krause übernimmt bis Sommer 2024 die Ligamannschaft des SCV. Sein bisheriger Co-Trainer Philip Dehnbostel (re.) gebleitet ihn weiter. – Foto: Till Christian von Avenriep

Vickys neuer Ligatrainer Krause: „Ich wünsche, dass wir harmonieren" Victorias neuer Ligatrainer Joshua Krause hat sich in einem Interview unseren Fragen gestellt.

Mitte November legte Sören Titze beim SC Victoria Hamburg sein Amt als Oberligatrainer aus persönlichen Gründen nieder (wir berichteten). Noch vor der Winterpause übernahm dann interimsweise Joshua Krause, der bis dato die U23 des SCV in der Landesliga trainierte, den Posten in Hamburgs höchster Amateurliga. Nun steht fest, dass aus der Interimslösung ein längerfristiges Engagement geworden ist. Dies teilte der Verein in einer Pressemitteilung kurz nach dem Jahreswechsel mit. Wir haben die Chance genutzt und Joshua Krause zudem zu einem Interview eingeladen.

Laut der Pressemitteilung des SC Victoria Hamburg hat Joshua Krause nun als Ligatrainer einen Vertrag bis zum Sommer 2024 unterschrieben. Mit ihm wird zudem auch noch sein bisheriger Co-Trainer Philip Dehnbostel von der U23 hochgezogen. „Mit Josh haben wir einen jungen und dynamischen Trainer, der Spieler entwickeln kann und das Gesicht unseres Teams prägen wird. Schon in seiner Zeit bei unserer U23 hat er nachgewiesen, was mit großem Einsatz und hoher Identifikation möglich ist. Wir freuen uns auf die intensive Zusammenarbeit“, wird der 1. Vorsitzende Ronald Lotz in dem Schreiben zitiert. Für die U23, die in der Landesliga spielt, wird im Sommer Kemir Colic als Trainer von der U18 nach oben gezogen. Bis Saisonende wollte er seine A-Jugend allerdings nicht verlassen. Also kam für die Rückrunde Daniel Lopez an die Hoheluft, um das Landesligateam bis zum Sommer zu betreuen. Der 45-Jährige kommt vom TuS Osdorf und war zuvor Coach der 2. Herren des FC Teutonia 05.



Das Interview mit Joshua Krause:

Hallo Joshua, herzlichen Glückwunsch zum neuen Trainerposten. Wie geht es dir und was macht das mit dir, dass du nun das Oberliga-Team des SCV trainieren darfst?

„Gut geht es mir. Danke. Die letzten Wochen waren auf jeden Fall intensiv. Denn wenn du vor sechs Wochen einen Anruf bekommst und ins Stadion gebeten wirst und du dann eröffnet bekommst, dass du jetzt drei Wochen Zeit mit der Liga hast, dann will man natürlich Gas geben und sich möglichst viel und gut anbieten. Das hat jetzt geklappt. Ich habe eine riesen, große Vorfreude auf die Aufgabe. Ich habe aber ehrlicherweise natürlich auch Respekt davor. Es ist ja nicht irgendeine Trainerstation, die ich antreten darf. Von daher ist das ein Mix aus einer unglaublichen Vorfreude, aus Respekt und so ein bisschen Demut.“



Als du die Ligamannschaft vor sechs Wochen, erstmal interimsweise, übernommen hattest: Wie würdest du deinen Start beim Oberliga-Team beschreiben?

„Die Wege sind ja kurz. Dadurch, dass wir mit der U23 oft auch parallel trainiert haben und nach dem Training der Liga freitags unsere Heimspiele hatten. Von daher kannte man die meisten Jungs vom Sehen. Man hat sich gegrüßt und man hat sich geschätzt. Auch wenn man so jetzt nicht direkt zusammengearbeitet hat. Die Jungs haben mich dann aber super aufgenommen. Ich glaube, dass beide Seiten einfach gemerkt haben, dass wir alle einfach Bock drauf haben und wir uns alle aufeinander verlassen können. Und als jetzt intern verkündet wurde, dass ich den Vertrag unterschrieben habe, hatte ich viele Nachrichten von den Jungs gekriegt. Mit Glückwünschen und Texten, in denen steht, dass man sich aufeinander freut. Von daher bin ich sehr positiv gestimmt und die Jungs hätten mich nicht besser aufnehmen können.“



Als Trainer von Vicky`s U23 hast du eine echt gute Arbeit in der Landesliga geleistet. Und Beförderungen resultieren oftmals aus einer guten Leistung. Siehst du deinen Positionswechsel auch ein Stück weit als Beförderung?

„Wenn man das so auslegen möchte, kann man das bestimmt auch so sagen. Ich persönlich habe nie mit dem Wort `Beförderung´ geliebäugelt. Das ist so gar nicht mein Anreiz. Wir haben bei der U23 sehr viel investiert, haben gegeben und Leidenschaft reingesteckt und waren schließlich auch erfolgreich. Dass wir, Philip Dehnbostel und ich, dann für unsere Arbeit belohnt werden, im Sinne von: Wir dürfen in einer höheren Mannschaft trainieren, das kann man sicherlich als eine Art Beförderung sehen, auch wenn es uns in dieser Hinsicht nie um Hierarchien oder Ähnliches ging.“



Du bist mit 27 Jahren noch sehr jung. Jetzt trainierst du gestandene Oberligaspieler. Wie verschaffst du dir den Respekt und die Autorität als Trainer?

„Für mich ist das Thema Autorität tatsächlich keine Altersthematik. Entweder man hat eine gewisse Seriosität und Professionalität in seiner Arbeit oder man hat sie eben nicht. Dabei ist es egal, in welchem Alter man sich befindet. In meinem Fall ist es so, dass ich 27 Jahre alt und seit zwei Jahren wieder im Herrenbereich aktiv bin. Ich bin vollberufstätig, was das Profil ja auch so ein bisschen abrundet. Und für mich ist es auch nicht so, dass ich entweder Trainer oder Kumpel sein muss. Sondern ich kann versuchen, für die Jungs nahbar mit der nötigen Distanz zu sein. Das heißt, dass ich nach dem Training oder nach dem Spiel auch mal in der Kabine ein Bier mittrinke. Aber wenn sie dann ihre Kabinenparty starten, dann ziehen wir uns raus. Wir wünschen uns ein freundschaftliches Verhältnis mit den Jungs, gepaart mit einer gewissen Professionalität und einem gewissen nötigen Abstand, den man in der Liga einfach auch braucht. Und das hat für mich überhaupt nichts mit dem Alter zu tun.“

Stets Seite an Seite - jetzt auch in der Oberliga: Trainer Joshua Krause und sein "Co" Philip Dehnbostel (re.) – Foto: Till Christian von Avenriep





Was ist dir in deiner neuen Funktion als Cheftrainer der Oberligamannschaft wichtig?

„Mir ist grundsätzlich wichtig, dass die Mannschaft und das Trainerteam gut miteinander harmonieren. Dass wir einen gemeinsamen Weg verfolgen, den wir bei Vicky einfach fahren wollen. Dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, was das Menschliche angeht. Das bezieht sich sowohl auf Vereins- als auch auf Spielerebene. Und ich habe das Gefühl, dass das alles genauso ist.“



Da du noch recht jung bist: Siehst du deinen neuen Posten in der Oberliga vielleicht auch als ein gewisses Sprungbrett für zukünftige höherklassige Aufgaben?

„Ich glaube, wenn man mit 27 Jahren das Privileg hat, in der Oberliga als Trainer arbeiten zu dürfen, dann wäre es fatal, wenn man nicht auch andere sportliche Bereiche im Blick hat. Ich schlage jetzt gerade erstmal in der Oberliga auf, muss mich erstmal beweisen und möchte das auch tun. Deshalb sind höhere Aufgaben sowieso derzeit kein Thema. Ich wäre aber nicht der Richtige in dieser Position, wenn ich mit 27 Jahren nicht auch noch ambitionierte Ziele hätte.“



Hast du als neuer Ligatrainer des SCV bestimmte Wünsche an den Verein oder an die Mannschaft?

„Ich glaube, wenn man sich die letzten Monate anschaut, nach dem Abgang von Marius Ebbers und Martin Spreitz und der Verpflichtung von Sören Titze, der ja nun den Verein auch aus persönlichen Gründen wieder verlassen musste, gab es ja schon auch die ein oder andere turbulente Meldung, wenn man auf Vicky blickt. Und das meine ich wirklich total wertfrei. Aber dadurch gab es ja durchaus auch die ein oder andere Veränderung. Und ich würde mir für uns in der Zukunft einfach ein Umfeld wünschen, in dem wir vor allem zwei Dinge haben. Und das sind Ruhe und Konstanz. Denn ich glaube, dass das der Mannschaft und auch dem Verein guttun würde.“



Sprechen wir abschließend noch über deinen Co-Trainer Philip Dehnbostel. War es dein ausdrücklicher Wunsch, ihn mit hochzuziehen oder hat sich das einfach ergeben?

„Das war definitiv mein ausdrücklicher Wunsch. Philip ist ja damals bei der U23 zu mir gestoßen und wir ergänzen uns insofern sehr gut, weil ich eher der emotional auftretende Trainer bin und Philip in den richtigen Momenten das Feingefühl besitzt, mich auch ein Stück weit zu erden. Deswegen ist das einfach auch eine sehr gute Kombination mit uns beiden. Weil wir uns gegenseitig in unseren Qualitäten ergänzen. Ich bin Jemand, der dynamisch nach vorne geht, ständig die Dinge umstoßen möchte und andauernd was anpacken muss. Philip ist da derjenige, der mir genügend Ruhe in meiner Arbeit gibt, um nachher auch erfolgreich in der Arbeit sein zu können. Von daher: Als ich gefragt wurde, welche Möglichkeiten ich mir für den Co-Trainer vorstelle, sagte ich, dass zwischen Philip und mir kein Blatt Papier passt. Auch wenn er eben auch noch nicht die Oberliga-Erfahrung mitbringt. Das sollte aber meiner Meinung nach kein Qualitätskriterium sein. Von daher habe ich sofort gesagt: Wenn ich die Möglichkeit habe, mich frei zu entscheiden, mit wem ich zusammenarbeiten möchte, dann ist es ganz klar Philip.“



Zum Abschluss wünschen wir dem frischgebackenen Oberligatrainer Joshua Krause, bei dem wir uns an dieser Stelle auch ausdrücklich für das Interview bedanken, und seinem „Co“ Philip Dehnbostel viel Erfolg bei der neuen Aufgabe und ein erfolgreiches wie auch harmonisches Miteinander.