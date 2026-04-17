Vicky-Wunder? Joshua Krause kehrt zurück Landesliga Hammonia: Joshua Krause kehrt als Trainer der U23 zurück zum SC Victoria. Ein Wunder ist mit Blick auf das Restprogramm nicht ausgeschlossen, ein Verbleib über den Sommer ebenfalls nicht. von red · Heute, 13:05 Uhr · 0 Leser

Das ist Joshua Krause. – Foto: Wenner

Die Rückkehr von Joshua Krause auf die Trainerbank des SC Victoria Hamburg U23 kommt in einer sportlich heiklen Phase - und genau das ist dem 30-Jährigen bewusst. Viel Zeit für lange Eingewöhnung bleibt nicht, stattdessen richtet er den Blick konsequent nach vorne. Um den Klassenerhalt in der Landesliga Hammonia zu schaffen, braucht es ein Wunder.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp „Der Kontakt kam relativ kurzfristig zustande, und für mich war schnell klar, dass ich mir das zumindest anhöre“, beschreibt Krause den Weg zurück an die Hoheluft im Gespräch mit Transfermarkt. Entscheidend für seine Zusage sei vor allem die emotionale Bindung gewesen: „Ich habe dem Verein viel zu verdanken und fühle mich nach wie vor eng verbunden - deshalb war es für mich keine Frage, in so einer Situation zu helfen.“ Klare Worte zur Ausgangslage Sportlich ist die Situation eindeutig. Mit nur zehn Punkten steht die Mannschaft am Tabellenende der Landesliga Hammonia - der Klassenerhalt ist nur noch theoretischer Natur. Krause formuliert das offen: „Die Ausgangslage ist sportlich extrem schwierig, das muss man realistisch einordnen.“ Die letzten drei Klubs steigen ab, entsprechend muss Vickys U23 acht Punkte aufholen - mindestens.

Gerade deshalb gehe es jetzt nicht um große Rechnereien, sondern um Haltung und Entwicklung. „Jetzt geht es darum, in den verbleibenden Spielen alles reinzuwerfen, der Mannschaft wieder Struktur und Glauben zu geben und das Maximum rauszuholen“, so Krause. Gleichzeitig denkt er über den Moment hinaus: „Vor allem geht es darum, den Jungs auch eine Perspektive aufzuzeigen", führt Krause, der sowohl schon Trainer des SC Victoria I und der U23 war und nun auf Interimscoach Damir Avdagic folgt, aus. In die Saison gegangen war die Reserve mit Selcuk Turan. Fokus liegt auf den kommenden Wochen - Schweres Restprogramm im Tabellenkeller Was über die laufende Saison hinaus passiert, lässt der Trainer bewusst offen. „Was danach passiert, wird man sehen“, erklärt Krause und macht deutlich, dass viele Faktoren eine Rolle spielen werden. „Grundsätzlich kann ich mir vieles vorstellen“, sagt er, ohne sich bei TM festzulegen. Der volle Fokus gilt ohnehin der Gegenwart: „Im Moment liegt der volle Fokus auf den kommenden Wochen und der Aufgabe, die wir jetzt vor uns haben.“