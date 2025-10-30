Vichttals Trainer Avramovic sieht Wegberg-Beeck unter Zugzwang

Fußball-Mittelrheinliga: Der VfL Vichttal erwartet nach seiner Niederlage im Spitzenspiel „ein Aushängeschild im regionalen Fußball“.
Die 0:2-Niederlage in Bergisch Gladbach ist für den VfL Vichttal abgehakt. „Wir haben alles besprochen, es ist alles wieder gut“, sagt Trainer Andi Avramovic vor der Partie gegen Wegberg-Beeck. Personell gibt es noch Fragezeichen hinter den Einsätzen von Sinan Ak, Pepijn Schlösser sowie Jan-Henrik Rother. Definitiv nicht dabei sind die gesperrten Nuredin Alikahn und Yassine Ali Gnondi. „Wir wollen weiterhin eine gute Rolle spielen und uns im oberen Drittel festsetzen“, sagt der VfL-Coach. Bisher habe seine Mannschaft das in der Saison sehr gut gemacht, sie müsse eben auch mit Negativergebnissen umgehen können.
In Bergisch Gladbach war einfach viel gegen den VfL gelaufen. Irgendwie hatte es an dem Tag aber auch nicht zusammengepasst. Aber der Trainer Andi Avramovic schaut schon wieder zuversichtlich nach vorne.
Den Gegner aus Beeck sieht Avramovic schon als Spitzenmannschaft, auch wenn der Abstand des früheren Regionalligisten zum Tabellenführer nun schon zehn Punkte beträgt. „Sie sind ein Aushängeschild in regionalen Fußball und werden ihren Punkteschnitt in den nächsten Wochen sicherlich verbessern“, mutmaßt Vichttals Trainer. Allerdings geht er auch davon aus, dass die Gäste mit Respekt auf den Dörenberg kommen. „Vor zehn Jahren waren beide Vereine noch in sehr unterschiedlichen Dimensionen unterwegs. Das hat sich geändert“, so Avramovic.
Wenn die Beecker ihr Saisonziel Aufstieg erreichen wollten, müssten sie allerdings in Vichttal gewinnen, meint Avramovic. Von daher sieht er mehr Druck beim Gegner als beim eigenen Team. Der jüngste Sieg gegen Pesch könnte, so Avramovic, für Beeck „ein Energiemotor“ sein.
