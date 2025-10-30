Vichttals Trainer Avramovic sieht Wegberg-Beeck unter Zugzwang

Die 0:2-Niederlage in Bergisch Gladbach ist für den VfL Vichttal abgehakt. „Wir haben alles besprochen, es ist alles wieder gut“, sagt Trainer Andi Avramovic vor der Partie gegen Wegberg-Beeck. Personell gibt es noch Fragezeichen hinter den Einsätzen von Sinan Ak, Pepijn Schlösser sowie Jan-Henrik Rother. Definitiv nicht dabei sind die gesperrten Nuredin Alikahn und Yassine Ali Gnondi. „Wir wollen weiterhin eine gute Rolle spielen und uns im oberen Drittel festsetzen“, sagt der VfL-Coach. Bisher habe seine Mannschaft das in der Saison sehr gut gemacht, sie müsse eben auch mit Negativergebnissen umgehen können.

In Bergisch Gladbach war einfach viel gegen den VfL gelaufen. Irgendwie hatte es an dem Tag aber auch nicht zusammengepasst. Aber der Trainer Andi Avramovic schaut schon wieder zuversichtlich nach vorne.