Vichttals Kampf wird nicht belohnt

Hürth machte von Beginn an Druck, hatte in der ersten Viertelstunde zwei Chancen zur Führung. Die beste Gelegenheit hatte aber der Vizemeister der Vorsaison: Alexander Dollhopf bekam den Ball nach einer Standardsituation aus kürzester Distanz in der Luft aber nicht gut genug kontrolliert (19.).

Die Gäste stürmten auf das VfL-Tor zu; der bereits verwarnte Onur Alagöz musste regelwidrig klären und erhielt die Gelb-Rote Karte (26.). Avramovic hatte danach längeren Gesprächsbedarf mit dem Linienrichter: Die Gelbe Karte hatte Alagöz früh bekommen, der Schiedsrichter aber lange gezögert, sie ihm zu zeigen. „Wir haben von Onur gehört, dass der Schiedsrichter zunächst kein Gelb zeigen wollte. Der Gegner hat dann relativ lange eine Talkshow eingelegt – mit Erfolg. Es ist wie es ist, das gehört zum Sport dazu“, fand Avramovic.

Keine zwei Minuten später war der VfL zu zehnt, da schlug der Ball im Kasten ein: Dominik Fetzner zirkelte einen Eckball mit viel Windunterstützung Richtung Vichttaler Tor; laut Spielbericht war VfL-Kapitän Jan-Henrik Rother noch entscheidend dran, der Ball lag im Netz (28.).

Geschockt waren die Gäste aber nicht, hatten zwei gute Kopfballmöglichkeiten durch Rother (34.) und Dogukan Türkmen (35.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Avramovic nach einem Hürther Foul noch einen Ratschlag an sein Team: „Einfach 30 Sekunden Gelb fordern, das klappt heute.“ Beim nächsten Foul der Gäste gab es tatsächlich Gelb – wenn auch ohne eine halbe Minute Beschwerden.

Im gesamten zweiten Durchgang war nicht zu erkennen, dass der Gastgeber in Unterzahl agierte: Nkrumah-Sarfo hatte eine gute Möglichkeit zum Ausgleich (50.). Knapp neun Minuten später vergab Pepijn Schlösser nach einem Tohuwabohu im Strafraum eine sehr gute Möglichkeit zum Ausgleich (59.). Torchancen gab es danach kaum noch, dafür gefühlt alle zwei Minuten mehr als lautstarken Gesprächsbedarf von beiden Teams mit dem Unparteiischen und untereinander.

In der Nachspielzeit hätte Apostolos Ioannidis der VfL-Held werden können: Eine Flanke in den Strafraum landete nach einer Ablage bei ihm, sein Versuch ging aber knapp am Tor vorbei. Mehr passierte in der langen, den vielen Unterbrechungen geschuldeten Nachspielzeit nicht mehr. „Ab unserer Unterzahl hatten wir uns definitiv mindestens einen Punkt verdient. Kompliment an mein Team nach mehr als einer Stunde in Unterzahl“, bilanzierte Avramovic.

Vichttal: Gökcesin - Schlösser (76. Seke), Rother, Dollhopf (84. Temel), Ioannidis - Alagöz - Artz, Ailiesei (76. Peters), Malekzadeh (78. Quayson), Nkrumah-Sarfo (90. Savic) - Türkmen

