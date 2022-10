Vichttal wird erneut zum Favoritenschreck 4:3-Sieg beim FC Hennef im Mittelrheinliga-Nachholspiel.

Das Team von Andi Avramovic siegt im Nachholspiel beim FC Hennef mit 4:3. Tugay Temel steuert diesmal einen Doppelpack bei. Wird die englische Woche am Sonntag in Frechen perfekt abgeschlossen?

Es dauerte gerade einmal zwei Minuten, da hatte sich die Wahrscheinlichkeit auch schon erhöht, etwas Zählbares aus Hennef mitzunehmen: Sinan Ak schoss die Gäste von der Sechzehnerkante aus in Führung. Der erste Treffer in der Ferne hatte in dieser Saison lange auf sich warten lassen, im vierten Auswärtsspiel wurde die Wartezeit aber schnell beendet.

Der VfL Vichttal hat die nächste große Herausforderung in der Fußball-Mittelrheinliga mit Bravour gemeistert. Nach den Siegen gegen den Bonner SC (4:2) und Eintracht Hohkeppel (6:1) setzte sich das Team von Andi Avramovic am Donnerstagabend im Nachholspiel beim ebenfalls hoch gehandelten Aufstiegskandidaten FC Hennef mit 4:3 durch. Ein bemerkenswertes Ergebnis, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Trainer die Siegchancen vor der Begegnung auf zehn Prozent bezifferte. „Das war die Ausgangssituation“, sagte Avramovic. „Sobald das Spiel anfängt, hast du aber die Möglichkeit, an der Wahrscheinlichkeit zu schrauben.“

Die Antwort bekam er postwendend, denn vier Minuten später ging die wilde Achterbahnfahrt weiter: Tugay Temel (33.) schoss Vichttal wieder in Führung – der siebte Saisontreffer des Kraftpaketes. Seinen achten erzielte der Angreifer unmittelbar nach der Pause (49.); schon am Sonntag hatte Temel einen Dreierpack zum 6:0-Sieg gegen Viktoria Arnoldsweiler beigesteuert. Es könnte also die perfekte englische Woche für den VfL, aber auch für den Angreifer werden, sollte Temel auch am kommenden Sonntag in Frechen treffen und seiner Mannschaft zum Erfolg verhelfen.

Hennef hatte zwar durch Masahiro Fujiwara (75.) noch einmal auf 3:4 verkürzt, zum Ausgleich kamen die Hausherren aber nicht mehr. „Wenn man festhalten kann, dass man drei Punkte in Hennef einfährt und sich über 90 Minuten mehr Chancen herausspielt als der Gegner, dann haben die Jungs schon einen coolen Job gemacht“, urteilte Avramovic, der jedoch direkt auf die Euphoriebremse trat: „Aber wir stehen erst bei 16 Punkten.“ Nach acht Spielen allerdings auch eine ziemlich gute Ausbeute, die in Anbetracht der ersten Gegner noch höher einzustufen ist.

In Frechen erwartet der VfL-Coach ein „von der Intensität her nicht so anderes Spiel. Das wird wieder eine schwere Aufgabe, auch wenn die Tabelle es nicht vermuten lässt. Die Frechener haben aber nicht umsonst in dieser Saison Hennef geschlagen.“ Das kann Avramovic jetzt auch über seine Mannschaft sagen, die sich am Vizemeister der Vorsaison vorbei auf Platz drei in der Tabelle geschoben hat.