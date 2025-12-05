Vichttal will Wiedergutmachung, Bornheim im "Bonusspiel" punkten

Trotz des Rückschlags steht Vichttal weiter stabil da und ist zu Hause noch ungeschlagen. Vier Siege und zwei Remis sprechen für die Stärke am Dörenberg. Für das Duell mit Bornheim muss der VfL allerdings auf Kapitän Jan Rother verzichten, der seine fünfte Gelbe Karte absitzt. Zudem fehlt weiterhin Alexander Dollhopf. Alle anderen Spieler seien jedoch einsatzbereit.

Der Blick auf die Zahlen deutet ein torreiches Spiel an: Beide Teams haben in 13 Saisonspielen exakt 27 Treffer erzielt. Talic erwartet daher „einen motivierten, kampfstarken Aufsteiger und ein intensives Duell“ – das letzte Heimspiel des Jahres soll mit einem positiven Ergebnis enden. "Bornheim hatte ein anspruchsvolles Startprogramm, nach dem vierten Spieltag stehen sie bei einem starken Punkteschnitt von 1,66", warnt Talic vor dem Mittelrheinliga-Neuling.

Bornheim reist ohne Ballast – und fühlt sich genau deshalb gefährlich

Aufsteiger SSV Bornheim kann ohne große Last anreisen. Der 5:3-Erfolg gegen Pesch hat die Stimmung gehoben, und sportlicher Leiter Sharifo Osmaan unterstreicht, dass dieser Zustand dem Team liege: „Wir fahren ohne Druck nach Vichttal – und genau das macht uns gefährlich.“

Es sei das erste Aufeinandertreffen beider Vereine, weshalb man keinerlei Erfahrungswerte habe, erklärt Osmaan. Die Favoritenrolle liege „ganz klar bei Vichttal“, und daran gebe es aus seiner Sicht nichts zu rütteln. Als Aufsteiger wisse man sehr genau, wo man herkomme – „und uns gefällt diese Rolle sogar“.

Osmaan: "Ein klassisches Bonusspiel"

Gleichzeitig betont er, dass Bornheim keinesfalls nur zur Teilnahme anreist. „Trotzdem fahren wir nicht nach Vichttal, um Geschenke zu verteilen“, so Osmaan. Ein Punkt oder mehr wäre ein erfreuliches Ergebnis, doch im Vordergrund stehe, eine „stabile und konzentrierte Leistung“ abzurufen. „Die Tabelle lügt nicht: Vichttal spielt eine starke Saison und steht zurecht dort, wo sie stehen. Für uns ist dieses Spiel ein klassisches Bonussiel“, so der Sportleiter weiter.

Personell fehlen weiterhin Nick Hirschfeld und Luca Reuschenbach. Dafür kehrt Marius Jennes nach seiner Sperre zurück, und Danny Simmo, der nach langer Verletzungspause zuletzt sein Debüt gegeben hatte, ist ebenfalls wieder eine Option.

Bornheim weiß um die Schwere der Aufgabe, aber auch um die eigene Stärke: Im Vergleich zum Saisonstart hat die Mannschaft unter Beweis gestellt, dass sie mithalten kann. In Vichttal möchte der Aufsteiger nun zeigen, dass er sich auch von der besten Heimkulisse der Liga nicht einschüchtern lässt.