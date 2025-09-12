Vichttal will gegen den1. FC Düren nicht von der Bahn abkommen

Fußball-Mittelrheinliga: VfL-Trainer Andi Avramovic, sein Lieblingsspruch und veränderte Vorzeichen in diesem Duell.

Die Stimmung beim Training am Dörenberg war in dieser Woche durchweg gut. Das beweist das Reel auf dem Instagram-Kanal des VfL Vichttal, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Darin zitieren Coach und Spieler jeweils ihren Lieblingstrainerspruch. Coach Andi Avramovic taucht in dem Video als Erster auf. Sein persönlicher Favorit: „Bleibt auf der Straße. Fokussiert. Über 90 Minuten, nicht die Straße verlassen.“

Konzentration auf das Wesentliche wird wichtig sein im Mittelrheinliga-Derby gegen den 1. FC Düren am Sonntag (15.30 Uhr). Die Gäste kommen gestärkt durch einen 3:1-Sieg gegen Pesch am vergangenen Wochenende. Aber auch die Vichttaler bringen positiven Schwung vom Auswärtssieg bei Fortuna Köln II mit.

Veränderte Vorzeichen

Im vergangenen Jahr waren die beiden Vereine noch in unterschiedlichen Ligen unterwegs. Nach den Turbulenzen in der Regionalliga hat sich der 1. FC Düren gefangen und wird sicher auch als Mittelrheinligist in Vichttal selbstbewusst auftreten. Mit Nils Schütte, Ilhan-Serhat Kocamis und Ali Alawie stehen drei Spieler im Kader der Gäste, die in der vergangenen Saison noch von Avramovic angeleitet wurden. Die Vorzeichen sind verändert. Mit dem Heimvorteil gilt der VfL Vichttal in dieser Partie für viele als Favorit. Avramovic erwartet bei den Dürenern „viel Energie“. Die Spieler, die mal in Vichttal waren, werden sicher sehr motiviert sein, so der Coach.

Aber natürlich hat der VfL Vichttal einen Plan. „Wir wollen ein gutes Spiel machen, egal aus welcher Grundausrichtung heraus“, sagt Avramovic. Verzichten muss der Trainer neben den schon länger verletzten „Apo“ Ioannidis und Niklas Valerius, die im Oktober zurückkehren sollen, auch weiterhin auf Nuredin Ali Khan, der vergangenen Sonntag in Köln erst kurz vor dem Anpfiff ausfiel. Er wird wahrscheinlich noch zwei Wochen nicht dabei sein können. Avramovic ist sicher, dass seine Mannschaft das auch diesmal kompensieren kann: „Wir haben Vertrauen in alle Spieler.“

