Vichttal verliert wildes Spiel in Frechen Fußball-Mittelrheinliga: Der VfL Vichttal verliert ein wildes Spiel bei Frechen 20 mit 2:3 und gerät im Aufstiegsrennen ins Hintertreffen. von Aachener Zeitung · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Sinan Ak zieht ab: Seine beiden Treffer reichten nicht, Vichttal unterlag in Frechen. – Foto: Nick Förster

Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Leider. Denn der neutrale Zuschauer wäre bei der 2:3-Niederlage des VfL Vichttals bei Frechen 20 gerne noch länger geblieben. Nach einem 0:2-Rückstand sah es eigentlich nach einer Aufholjagd von Vichttal aus.

Die Gäste starteten wie erwartet spielbestimmend, Frechen konzentrierte sich aufs Verteidigen. Wirklich gefährlich wurde es erst nach 17 Minuten, als Sinan Ak nach innen zog. Sein Schuss klärte ein Frechener noch zur Ecke, ehe er gefährlich aufs Tor kommen konnte. Aufs Tor, aber auch in die Hände vom Torwart, ging dafür ein Schlenzer von Yassine Ali Gnondi (31. Minute). Ein Frechener Konter Frechen stellte das Spiel auf den Kopf. Stürmer Kai-Maxime Vranken (32.) wurde tief geschickt, Torwart Frederic Said kam zu spät: Elfmeter und Gelb für den Schlussmann. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte zur 1:0-Führung. Bereits in der Nachspielzeit dann der Nackenschlag: Eine Ecke rutschte bis an den zweiten Pfosten durch, Tobias Stecker schob ein. „Die Ecke ist katastrophal geschlagen und wir treten zweimal am Ball vorbei“, kommentierte Vichttals Trainer Andi Avramovic die Szene.