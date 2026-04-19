Vichttal verliert wildes Spiel in Frechen

Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Leider. Denn der neutrale Zuschauer wäre bei der 2:3-Niederlage des VfL Vichttals bei Frechen 20 gerne noch länger geblieben. Nach einem 0:2-Rückstand sah es eigentlich nach einer Aufholjagd von Vichttal aus.
Die Gäste starteten wie erwartet spielbestimmend, Frechen konzentrierte sich aufs Verteidigen. Wirklich gefährlich wurde es erst nach 17 Minuten, als Sinan Ak nach innen zog. Sein Schuss klärte ein Frechener noch zur Ecke, ehe er gefährlich aufs Tor kommen konnte. Aufs Tor, aber auch in die Hände vom Torwart, ging dafür ein Schlenzer von Yassine Ali Gnondi (31. Minute).
Ein Frechener Konter Frechen stellte das Spiel auf den Kopf. Stürmer Kai-Maxime Vranken (32.) wurde tief geschickt, Torwart Frederic Said kam zu spät: Elfmeter und Gelb für den Schlussmann. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte zur 1:0-Führung. Bereits in der Nachspielzeit dann der Nackenschlag: Eine Ecke rutschte bis an den zweiten Pfosten durch, Tobias Stecker schob ein. „Die Ecke ist katastrophal geschlagen und wir treten zweimal am Ball vorbei“, kommentierte Vichttals Trainer Andi Avramovic die Szene.
„In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich mehr Präsenz gehabt, viel mehr Aktion Richtung Tor“, sagte Avramovic weiter. So erzielte Sinan Ak (60.) mit einem Schuss ins untere Eck den Anschlusstreffer, doch Frechen erhöhte nur zwei Minuten später durch Ali Koc umgehend auf 3:1. Direkt im Gegenzug stellte Ak (63.) wieder den vorherigen Torabstand her. Danach wurde es weniger zielstrebig im Strafraum.
Schüsse und Kopfbälle von Niklas Valerius (68.), Gnondi (88.) oder Jan Rother (90.+3) landeten entweder in den Händen vom Torwart oder gingen neben das Ziel. „Im Gesamtbild war das ein sehr fahriges Spiel. Wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht und haben dann zu wenig in der Box draus gemacht. Am Ende fühlt es sich danach an, als hätten wir gar nicht so unverdient verloren“, lautet das Fazit des Vichttaler Trainers.
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de