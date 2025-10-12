Vichttal verliert

Der VfL Vichttal musste am Sonntag die erste Niederlage in dieser Saison einstecken. Beim SSV Merten verlor die Mannschaft von Andi Avramovic in der Fußball-Mittelrheinliga mit 1:2.
„Es war das bekannt heiße Pflaster“, sagte Avramovic nach der Partie, in der seine Mannschaft den besseren Start erwischte. „Die ersten 15 bis 20 Minuten gehörten uns. Wir hatten Gelegenheiten, in Führung zu gehen“, so der Trainer. Vor der Pause habe der Gegner dann jedoch eine bessere Phase gehabt, weshalb das Remis nach der Hälfte der Spielzeit in Ordnung gewesen sei.
Kurz nach der Pause geriet Vichttal auf die Verliererstraße. Merten stellte mit einem Doppelpack auf 2:0: In der 52. Minute traf Michael Okoroafor, in der 52. Hamza Salman.
In der 64. Minute verkürzte Pepijn Schlösser per Foulelfmeter. Die Gäste warfen vor allem in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und hatten vor allem nach der gelb-roten Karte für Mertens Torschützen Salman „die große Chance auf den Ausgleich“, wie Avramovic sagte. Diese wurde jedoch nicht genutzt und so brachte Merten den Sieg über die Zeit.
„Die Mannschaft hat einen Megafight abgeliefert. In so einem Spiel entscheiden Kleinigkeiten. An diesem Spieltag hat man wieder gesehen, wie brutal die Liga ist“, gab Vichttals Coach zu Protokoll. Trotz der Niederlage ist Vichttal weiter Tabellenführer.
Vichttal: Said - Cetin, Ahns, Rother, Schlösser - Ailiesei (74. Ali Khan), Ak (66. Quayson), Artz, Peters, Türkmen - Ali Gnondi
