Vichttal und Wegberg-Beeck trennen sich torlos

Kein Tor, aber viel Leidenschaft, stürmischer Regen und ein hadernder Trainer: Der FC Wegberg-Beeck hat in der Fußball-Mittelrheinliga beim VfL Vichttal 0:0 gespielt und seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Chancen gab es auf beiden Seiten, allerdings nicht viele, da beide Teams nicht so viel zuließen. Weil kein Team ein Geschenk verteilte, bei den Abschlüssen auf beiden Seiten mal das Glück und mal die Konsequenz fehlten, endete die Begegnung torlos.

Beecks Trainer Albert Deuker hatte seine Mannschaft im Gegensatz zum Heimsieg gegen Pesch auf zwei Positionen verändert. Für Marc Brasnic, der sich seit Donnerstag mit einer leichten Zerrung plagt und in Vichttal nicht im Kader stand, rückte Timo Braun in die Startelf. Auf der rechten Außenverteidiger-Stelle fand sich Justin Hoffmanns wieder. Für ihn blieb Luca-Leonardo Bini auf der Bank.

Die Anfangsphase war von Kampf im Mittelfeld geprägt. Die diesmal in dunkelblauen Trikots spielenden Vichttaler hatten zu Beginn mehr Ballbesitz, die Gäste lauerten auf Umschaltmomente. Im einsetzenden Regen hielten die Beecker den Ball in der letzten Abwehrreihe und versuchten die Vichttaler herauszulo0cken, aber auch die Platzherren wagten sich nicht zu sehr ins Risiko.

Auch Vichttals Coach Andi Avramovic hatte nach der Niederlage in Bergisch Gladbach zwei Änderungen vorgenommen. Für den gelb-rotgesperrten Yassine Ali Gnondi stürmte der schnelle Janes Pollmann, der damit sein Startelf-Debüt gab. Auf der Sechs ersetzte Benyamin Malekzadeh Marwin Ailiesei. „Wir pflegen beim VfL Vichttal eine Belohnungskultur“, erklärte Avramovic die Aufstellung von Malekzahdeh, der sich im Training gut präsentiert hatte. Mit Pollmann sollte gegen die langen Verteidiger in der Beecker Abwehr ein Angreifer mit Tempo für Gefahr sorgen.

Der Regen wurde stärker, und der VfL Vichttal versuchte über die Außen nach vorne zu kommen. Die Beecker Abwehr verteidigte aber alles weg. Und dann hatten die Gäste in der 15. Minute den ersten dieser ersehnten Umschaltmomente. Vichttal verlor den Ball am gegnerischen Sechzehner. Den Pass in die Tiefe konnte Malekzahdeh nicht mehr abfangen. Über Timo Braun kam der Ball zu Yannik Leersmacher, der David Arize mit einer Flanke fütterte. Sein Kopfball ging am Tor vorbei.

Den Vichttalern fehlte es an Genauigkeit, im Aufbauspiel machten sie zu viele Fehler. In der 18. Minute der erste gute Angriff über Max Peters und Pepijn Schlösser, der Pollmann ins Szene setzte. Sein Schuss wurde zur Ecke geklärt. Diese schlug Peters mit seinem linken Fuß gefährlich rein, aber vor dem Tor war keiner, der den Ball über die Linie drückte.

Vichttal übernahm die Regie. Nach 23 Minuten konnte Beecks Torhüter Yannik Hasenbein einen Schuss von Sinan Ak noch so gerade am Tor vorbei lenken.

In der 36. Minute meldeten sich die Gäste mal wieder im Angriff. Der an diesem Nachmittag sehr gute Timo Braun lief nach einer gelungenen Kombination aufs Tor zu und konnte von Canel Cetin nur noch per Foul gestoppt werden. Dafür gab es Gelb und einen Freistoß, den Marc Kleefisch über das Tor setzte.

Nach dem Pausentee kamen die Beecker druckvoll und besser als die Gastgeber aus der Kabine. Mit Mut und Tempo erspielten sich die Gäste Gelegenheiten. Die größte Chance hatte Kleefisch in der 51. Minute. Sein Schuss landete am linken Pfosten. Großes Pech für Beeck. „Wir wir hier in der zweiten Halbzeit gedrückt haben. Da geht mir das Herz auf“, sagte Beecks Trainer Albert Deuker nach dem Spiel.

Vichttal war jetzt unter Druck. „Da hat uns die Ordnung gefehlt“, bemängelte Avramovic nach der Partie. Das Spiel wurde attraktiver. Vor allem die engagierten Zweikämpfe zwischen dem Vichttaler Kapitän Jan-Henrik Rother und dem Beecker Neuner Arize waren bewundernswert. Die beiden lieferten sich intensive Duelle, in der Luft, am Boden, mit Händen und Füßen, und sogar auf dem Boden liegend.

Chahrour sorgt für Schwung

Vichttal schob immer wieder die Vierer-Abwehrkette nach vorne, konnte sich aber nicht richtig befreien. In der 58. Minute ging ein Schuss von Beecks Kleefisch am Tor vorbei. Mit der Einwechslung von Mustapha Chahrour für Peters und Bismark Quayson für Pollmann kam Kreativität und neue Wucht ins Vichttaler Offensivspiel, so dass der auffällige Timo Braun bei den Gästen auch immer wieder hinten aushelfen musste. Sein Pensum an diesem Nachmittag war enorm Nach einer umstrittenen Ecke von links kam Rother für den VfL zum Kopfball. Das Spielgerät flog knapp über das Tor. Hier hatten die Beecker Glück.

Mittlerweile regnete es nicht mehr, und das Flutlicht war eingeschaltet. In der 81. Minute kam Timo Braun im Vichttaler Strafraum zu Fall, der Elfmeterpfiff blieb aus, und die Beecker protestierten auch nicht. Vichttal verstärkte noch einmal die Angriffsbemühungen. Bei der letzten Aktion kam Türkmen nach einem Freistoß von Ak noch einmal zum Schuss. Vorbei. Dann ertönte der Schlusspfiff.

Für Vichttals Trainer Avramovic war es ein intensives Spiel und „die erwartet schwere Aufgabe“. „Uns hat heute hinten raus die Durchschlagskraft gefehlt und bei dem Pfostenschuss hatten wir Glück“, sagte Vichttals Trainer, während sein Kollege Deuker noch mit dem Pech bei dieser Akton von Kleefisch haderte. Dennoch attestierte er seiner Mannschaft eine „Top-Leistung“.

Vichttal: Said - Cetin, Rother, Ahns, Schlösser - Malekzahdeh - Ak, Peters (65. Chahrour), Türkmen, Artz - Pollmann (65. Quayson)

Wegberg-Beeck: Hasenbein - Fensky, Daniels, Hühne, Schlösser, Hoffmanns (70. Bini) - Leersmacher, Koppitz - Kleefisch, Braun (85. Gelber) - Arize (90. Winkens)

