Vichttal überrascht gegen Bonn − Aachen verliert deutlich

Sowohl Vichttal als auch Eilendorf gelang ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt – Foto: Michael Schneiders

Wegberg-Beeck feiert Kantersieg in Aachen Die erste große Überraschung des Spieltags gab es beim Spitzenreiter. Die Alemannia musste sich gegen Wegberg-Beeck deutlich mit 0:5 geschlagen geben. Dadurch patzten die Aachener erneut im Kampf um die Meisterschaft und holten nur einen Sieg aus den letzten vier Spielen. Für Wegberg und Trainer Goran Kovacevic war es hingegen ein perfekter Spieltag: „Wir haben sehr deutlich gewonnen – und das auch noch in Aachen. Wir haben alle hart für so ein Ergebnis gearbeitet. Die Jungs hatten einen klaren Kopf, und jeder hatte seine Aufgabe. Sie haben das taktisch und psychisch überragend umgesetzt. Diese Mannschaft ist in der Lage, jeden zu schlagen.“ Wegberg ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen und hat Platz vier weiter fest im Blick. Für Aachen stehen zum Saisonende noch zwei schwere Aufgaben an. Mit Bonn und Vichttal warten alles andere als leichte Gegner auf die Alemannia. Es bleibt also spannend an der Spitze. So., 17.05.2026, 11:00 Uhr Alemannia Aachen Alem. Aachen FC Wegberg-Beeck Wegb.-Beeck 0 5 Abpfiff Vichttal mit nächstem wichtigen Sieg Der VfL Vichttal setzt seinen positiven Trend fort und schlägt auch den Bonner SC. Aus den letzten vier Spielen holte der VfL starke acht Punkte und konnte sich damit auf Platz zehn verbessern. Vichttal-Trainer Fatos Popova war nach dem Abpfiff voll des Lobes für den leidenschaftlichen Auftritt seines Teams: „Es war ein sehr körperbetontes Spiel, in dem das Team seine Leistung voll abgerufen und verdient gewonnen hat. Das sind drei extrem wichtige Punkte für unser Ziel, nicht auf die Abstiegsplätze zu rutschen.“ Besonders hob der Coach den überragenden Zusammenhalt im gesamten Kader hervor, der in der aktuellen Phase den entscheidenden Unterschied ausmacht: „Der Teamgeist wächst von Woche zu Woche und der Einsatz aller 20 Spieler – auf dem Platz und auf der Bank – ist einfach klasse. Dieser Zusammenhalt gibt uns in dieser schweren Zeit die nötigen Prozente, um solche Spiele für uns zu entscheiden.“ Das Polster auf den ersten direkten Abstiegsplatz (FV Wiehl) ist damit auf drei Zähler angewachsen. Der Bonner SC (42 Punkte) hingegen verliert durch die Pleite endgültig den Anschluss an das absolute Spitzenduo Aachen und Fortuna Köln.

Sa., 16.05.2026, 13:15 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal Bonner SC Bonner SC 3 1 Abpfiff Fortuna gewinnt Derby gegen Deutz Fortuna Köln hat ihre Ambitionen im Titelrennen untermauert. Im Kölner Stadtduell gegen Deutz behielten die Südstädter mit 2:1 die Oberhand. Mit diesem Erfolg feiert die Fortuna den achten Sieg aus den vergangenen neun Partien und hält das Schicksal im Kampf um die Meisterschaft nun komplett in der eigenen Hand. Es war das erwartet schwere Derby für den Favoriten. Es dauerte bis weit in die zweite Halbzeit hinein, ehe der Knoten endlich platzte. Innerhalb der letzten 25 Minuten überschlugen sich dann die Ereignisse: Die Fortuna ging zunächst in der 58. Minute mit 1:0 in Führung und legte knapp fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit (75.) das vermeintlich vorentscheidende 2:0 nach. Deutz steckte jedoch nicht auf und machte es mit dem Anschlusstreffer in der 77. Minute noch einmal richtig spannend. In der fünfminütigen Nachspielzeit verteidigte die Fortuna den knappen Vorsprung aber über die Zeit. Die Ausgangslage für den Fortuna-Nachwuchs liest sich nach diesem Spieltag sehr gut: Da Spitzenreiter Alemannia Aachen ein Spiel mehr absolviert hat, beträgt der Rückstand der Fortuna in der Tabelle aktuell nur noch einen mickrigen Zähler (49 zu 50 Punkte). So., 17.05.2026, 13:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 2 1 Abpfiff Düren gelingt Befreiungsschlag gegen Wiehl Im direkten Abstiegsduell feierte der 1. FC Düren einen fulminanten 5:0-Auswärtssieg beim FV Wiehl. Während die Gäste damit mitten im Abstiegskampf neuen Mut schöpfen, rutscht Wiehl damit sogar auf den letzten Tabellenplatz. Für Wiehl setzt sich der dramatische Negativtrend der Rückrunde ungebremst fort. Es war die bereits siebte Niederlage in Serie. Ganz anders die Gemütslage beim 1. FC Düren. Die Mannschaft zeigte vom Anpfiff weg, dass sie die drei Punkte unbedingt mitnehmen wollte, und spielte sich phasenweise in einen Rausch. Coach Sammy Ouindi sparte nach diesem deutlichen Erfolg dementsprechend nicht mit Lob für seine Truppe: „In der Höhe verdient gewonnen! Wiehl hatte heute nicht eine 100-prozentige Torchance. Auf der anderen Seite hätten wir sogar noch ein oder zwei Tore mehr schießen müssen. Wir haben sehr gut gegen den Ball verteidigt und waren mit dem Ball heute einfach sehr effektiv.“ Mit nun 20 Punkten gelingt Düren der lang ersehnte Befreiungsschlag. Sie springen vorerst auf den 11. Tabellenplatz und reichen die Rote Laterne also weiter. Das rettende Ufer ist damit wieder in absoluter Schlagdistanz.

Eilendorf schlägt Lindenthal Einen extrem wichtiger Dreier im Kampf um den Klassenerhalt feierte am Wochenende Eilendorf. Der SV konnte das Kellerduell gegen Lindenthal-Hohenlind mit 4:2 für sich entscheiden. Für die Eilendorfer war dieser Erfolg Balsam auf die Wunden: Nach zuletzt drei bitteren Niederlagen in Folge stand die Mannschaft enorm unter Druck. Gegen Lindenthal belohnte sich das Team endlich wieder mit drei Punkten, auch wenn spielerisch noch nicht alles perfekt lief. Eilendorfs Trainer Nico Kampsmann zeigte sich nach dem Schlusspfiff überglücklich, blieb in seiner Analyse aber gewohnt bodenständig und selbstkritisch: „Wir sind überglücklich über drei Punkte – das ist das, was zählt! Das Glück war in diesem Spiel auf unserer Seite. Die Leistung wollen wir in den nächsten Spielen unbedingt verbessern. Die Punkteausbeute wollen wir beibehalten – wir haben drei Finalspiele!“ Auf der anderen Seite verpasst es die Borussia aus Lindenthal-Hohenlind, sich vorzeitig aus der Gefahrenzone zu verabschieden. Nach dem starken Punktgewinn gegen Fortuna Köln in der Vorwoche folgte nun der Dämpfer. Durch die Niederlage richtet sich der Blick wieder stärker nach unten.