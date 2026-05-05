Vichttal sendet nächstes Ausrufezeichen − Rheinsüd gewinnt Derby

Die Serie vom TuS ist gegen Erftstadt gerissen – Foto: Michael Schneiders

Vichttal setzt nächstes Ausrufezeichen Der VfL Vichttal arbeitet weiter an seiner Aufholjagd und konnte Bergisch Gladbach deutlich schlagen. Mit einem souveränen 5:1-Heimsieg gegen den Tabellenvierten SV Bergisch Gladbach 09 untermauerten die Stolberger ihre aufsteigende Form. Für Vichttal war dies ein extrem wichtiger Erfolg und bereits der dritte Sieg aus den letzten fünf Partien, wodurch das Team nun bei 13 Punkten steht. Trotz des deutlichen Resultats mahnt Vichttal-Trainer Imad Laadim zur Bodenhaftung: „Wir konnten gegen Bergisch Gladbach einen verdienten 5:1-Erfolg einfahren. Trotz des klaren Ergebnisses bleiben wir bei unserer Linie und denken weiterhin von Spiel zu Spiel. Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen, ändert aber nichts an unserer Situation im Abstiegskampf.“ Lange ausruhen kann sich der VfL auf diesem Erfolg nicht. Bereits am nächsten Spieltag wartet das Kellerduell gegen einen direkten Konkurrenten. Laadim blickt fokussiert auf die kommende Aufgabe: „Mit Pesch wartet nun ein harter Gegner auf uns, der ebenfalls um jeden Punkt kämpft. Entsprechend werden wir die Aufgabe mit der nötigen Demut angehen und versuchen, wieder alles auf den Platz zu bringen.“ Während Vichttal durch den Sieg gegen Gladbach Schwung für das Duell gegen den FC Pesch (12 Punkte) mitnimmt, muss Bergisch Gladbach den herben Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze erst einmal verdauen.

Düren unterliegt dem Tabellenführer Der FC Hennef 05 hat seine Ambitionen auf den Titel untermauert und einen knappen 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Düren eingefahren. Für den Tabellenführer war dies bereits der sechste Sieg in Folge, womit sie ihre Spitzenposition mit nun 49 Punkten weiter festigen. Trotz des Erfolgs für den Primus haderten die Gastgeber mit dem Spielverlauf. Düren-Coach Elias Ponsen sah seine Mannschaft spielerisch auf Augenhöhe, scheiterte jedoch an der eigenen Effektivität: „Leider haben wir 1:2 gegen den Tabellenführer verloren – ein ziemlich unglückliches Ergebnis. Wir hatten viele Torchancen, haben es aber zu selten geschafft, sie konsequent zu nutzen und sind oft am Abschluss gescheitert.“ Neben dem Chancenwucher machten auch die äußeren Umstände beiden Teams zu schaffen. Die Partie wurde durch widrige Wetterbedingungen und Gewitterunterbrechungen beeinträchtigt, was laut Ponsen einen geordneten Spielfluss verhinderte und für beide Seiten eine unangenehme Herausforderung darstellte. Während Hennef damit den nächsten großen Schritt in Richtung Meisterschaft macht, verweilt Düren nach der Niederlage mit 29 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

Erftstadt beendet Königsdorfs Serie Der TuS Blau-Weiß Königsdorf, der zuvor sechs Spiele in Folge ungeschlagen war, musste sich zu Hause dem SC Germania Erftstadt-Lechenich mit 2:3 geschlagen geben. Für die Gäste aus Erftstadt war dieser Erfolg ein Befreiungsschlag im Tabellenkeller und erst der zweite Sieg in der Rückrunde. Trotz einer frühen Führung für die Hausherren gelang es der Germania, die Partie noch vor dem Seitenwechsel zu drehen. Königsdorf-Trainer Ufuk Balil zeigte sich nach dem Abpfiff als fairer Verlierer: „In einem aus unserer Sicht unglücklichen Spiel gehen wir verdient als Verlierer vom Platz. Erftstadt hat alles, was sie haben, reingeworfen und auch damit sich das Matchglück verdient. Wir haben zu wenig investiert und nicht in unsere Stärken reingespielt. Gehört dazu. Wir werden das abschütteln und am Samstag erneut auf Punktejagd gehen.“ Auf der Gegenseite ist die Stimmung natürlich positiv. Erftstadt-Coach Dustin Esser lobte die Leidenschaft seiner Mannschaft: „Wir sind wieder katastrophal durch einen individuellen Fehler nach vier Minuten ins Spiel gestartet. Konnten dann vor der Halbzeit die Partie drehen und haben das Ergebnis letztendlich etwas glücklich, aber verdient über die Bühne gebracht. Herausragende Mannschaftsleistung, genau so muss man im Abstiegskampf auftreten. Jetzt schauen wir sofort nach vorn und wollen zu Hause gegen Bonn ebenfalls punkten.“ Durch diesen Dreier klettert Erftstadt auf 21 Punkte und vergrößert den Puffer auf die direkten Abstiegsplätze.

Blitzstart sichert Troisdorf drei Punkte Der SF Troisdorf 05 hat im Abstiegskampf die wichtige Partie beim FC Hürth mit 1:0 für sich entschieden. Während Hürth mit 24 Punkten im Mittelfeld stagniert, klettert Troisdorf durch den Erfolg auf 19 Zähler und kontert damit den Sieg von Vichttal. Troisdorf-Coach Tarek Maarouf zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden mit der taktischen Umsetzung, auch wenn die Chancenverwertung für nervenaufreibende Schlussminuten sorgte: „Wir hatten uns heute vorgenommen, zunächst kein Gegentor zu kassieren und im besten Fall zu gewinnen. Schon in der dritten Minute ist uns das 1:0 gelungen. Wir hätten auch vor der Halbzeit das 2:0 und 3:0 machen müssen. In der zweiten Hälfte standen wir tief und haben uns auf Konter konzentriert. Wir gingen sogar dreimal allein auf den Torwart zu, konnten die Chancen zum 2:0 und 3:0 aber leider nicht nutzen.“ Trotz der vergebenen Möglichkeiten brachte Troisdorf den knappen Vorsprung über die Zeit.

Deutz verliert Derby gegen Rheinsüd Im Kölner Derby musste Deutz eine bittere 1:3-Niederlage gegen Rheinsüd hinnehmen. Während Rheinsüd durch diesen Erfolg in der Tabelle an den Gästen vorbeizog, haderte man auf Deutzer Seite nicht nur mit der sportlichen Leistung, sondern auch mit den äußeren Umständen der Spielvorbereitung. Deutz-Trainer Mehmet Isik zog nach der Partie eine gemischte Bilanz und kritisierte die mangelhafte Infrastruktur vor Ort: „Erste Halbzeit war es ein ordentliches Spiel. Wir sind früh in Führung gegangen, aber leider sind wir nach einer strittigen Handsituation stehen geblieben und haben dadurch das 1:1 kassiert. In der zweiten Halbzeit war der Gegner dann besser. Trotzdem hatten wir noch Chancen, unter anderem zwei Lattenschüsse. Hinten haben wir aber wieder zu einfache Tore bekommen.“ Besonders die Rahmenbedingungen stießen Isik sauer auf. Aufgrund von Renovierungsarbeiten der Stadt standen keine Umkleideräume für die Gäste zur Verfügung, was die Spielvorbereitung massiv erschwerte: „Das soll keine Ausrede sein, aber die Vorbereitung auf ein Mittelrheinliga-Spiel war katastrophal. Wir haben erst ein paar Tage vorher die Nachricht bekommen, dass es für die Gäste keine Kabine gibt. Deshalb mussten wir nach Deutz ausweichen. Eine Vorbereitung ohne Kabine war wirklich schwierig – so etwas habe ich auch noch nicht erlebt.“ Trotz der Führung und zweier Aluminiumtreffer fehlte den Deutzern letztlich die nötige Stabilität, um gegen einen in der zweiten Hälfte stärker werdenden FC Rheinsüd zu bestehen. Während Rheinsüd wertvolle Punkte für das gesicherte Mittelfeld sammelt, muss Deutz die Niederlage unter diesen ungewöhnlichen Umständen schnell verarbeiten.