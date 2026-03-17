Vichttal sendet Lebenszeichen – Königsdorf gelingt der nächste Sieg

Lange war es ein enges Spiel zwischen dem SV Eilendorf und dem Spitzenreiter aus Hennef. Am Ende steht dennoch ein klares Ergebnis auf der Anzeigentafel. Erkan Cihangir, Trainer des FC Hennef, hat ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen: „Wir sind sehr gut in das Spiel gekommen, da wir früh durch einen Standard getroffen haben. Wir haben uns dann noch zwei, drei sehr gute Möglichkeiten erspielen können. Auch Eilendorf hatte gute Möglichkeiten, muss man fairerweise sagen. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit nochmal spielerisch verändert und haben es dann sehr souverän gemacht. Am Ende geht der Sieg völlig in Ordnung und wir freuen uns dass wir den Abstand auf unsere Konkurrenten ein bisschen vergrößern konnten," betont Cihangir.

Vichttal sendet Lebenszeichen

Mit dem ersten Sieg seit sechs Monaten gelang dem VfL Vichttal ein wichtiger Dreier im Abstiegskampf und die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt weiter. Auch wenn Trainer Imad Laadim mit der ersten Halbzeit seiner Jungs nicht zufrieden war: „Wir haben uns das Leben in der ersten Halbzeit unnötig selbst schwer gemacht. Wir waren in einigen Situationen nicht konsequent genug, haben zu wenig Druck auf den Gegner ausgeübt und sind nicht mit der nötigen Klarheit in unsere Aktionen gegangen", ärgert sich Laadim. In der Halbzeit wurden die Themen dann angesprochen und seine Mannschaft zeigte eine gute Reaktion. Etwas, was auch den Trainer sehr glücklich machte: „In der zweiten Halbzeit sind wir deutlich konzentrierter und entschlossener aufgetreten, haben die Zweikämpfe besser angenommen und insgesamt mehr Kontrolle über das Spiel bekommen. Dadurch haben wir uns auch die Chancen erarbeitet und die Tore erzielt", erläutert Laadim. Am Ende ist für Laadim der „Sieg auch in der Höhe verdient". Für die kommenden Spiele hat Laadim noch eine klare Vorgabe für sein Team: „Wichtig ist für uns vor allem, dass wir nach der schwächeren ersten Halbzeit die richtige Reaktion gezeigt haben. Genau diese Mentalität brauchen wir in den kommenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt", betont Laadim. Auf der anderen Seite kassiert Erftstadt die nächste Niederlage und rutscht damit weiter nach unten. Für Erftstadts Trainer Dustin Esser war die erste Halbzeit entscheidend: „Wir müssen zur Pause deutlich führen, aber machen nur ein Tor. In der zweiten Halbzeit holen wir Vichttal durch individuelle Fehler zurück ins Spiel und verlieren damit verdient. Es ist das vierte Spiel in Folge, in dem wir eine gute erste und eine katastrophale zweite Halbzeit spielen", erklärt Esser.