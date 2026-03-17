Vichttal sendet Lebenszeichen – Königsdorf gelingt der nächste Sieg

Spitzenreiter Hennef bleibt das Maß aller Dinge in der U19-Mittelrheinliga, auch wenn sich Verfolger Bonn nicht abschütteln lässt und weiterhin im Windschatten des Primus auf den kleinsten Patzer lauert. Ein echtes Ausrufezeichen setzte der VfL Vichttal, der nach einer quälenden Durststrecke von sechs Monaten endlich wieder einen Dreier einfuhr und neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpft.
Lange war es ein enges Spiel zwischen dem SV Eilendorf und dem Spitzenreiter aus Hennef. Am Ende steht dennoch ein klares Ergebnis auf der Anzeigentafel. Erkan Cihangir, Trainer des FC Hennef, hat ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen: „Wir sind sehr gut in das Spiel gekommen, da wir früh durch einen Standard getroffen haben. Wir haben uns dann noch zwei, drei sehr gute Möglichkeiten erspielen können. Auch Eilendorf hatte gute Möglichkeiten, muss man fairerweise sagen. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit nochmal spielerisch verändert und haben es dann sehr souverän gemacht. Am Ende geht der Sieg völlig in Ordnung und wir freuen uns dass wir den Abstand auf unsere Konkurrenten ein bisschen vergrößern konnten," betont Cihangir.
Mit dem ersten Sieg seit sechs Monaten gelang dem VfL Vichttal ein wichtiger Dreier im Abstiegskampf und die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt weiter. Auch wenn Trainer Imad Laadim mit der ersten Halbzeit seiner Jungs nicht zufrieden war: „Wir haben uns das Leben in der ersten Halbzeit unnötig selbst schwer gemacht. Wir waren in einigen Situationen nicht konsequent genug, haben zu wenig Druck auf den Gegner ausgeübt und sind nicht mit der nötigen Klarheit in unsere Aktionen gegangen", ärgert sich Laadim. In der Halbzeit wurden die Themen dann angesprochen und seine Mannschaft zeigte eine gute Reaktion. Etwas, was auch den Trainer sehr glücklich machte: „In der zweiten Halbzeit sind wir deutlich konzentrierter und entschlossener aufgetreten, haben die Zweikämpfe besser angenommen und insgesamt mehr Kontrolle über das Spiel bekommen. Dadurch haben wir uns auch die Chancen erarbeitet und die Tore erzielt", erläutert Laadim. Am Ende ist für Laadim der „Sieg auch in der Höhe verdient". Für die kommenden Spiele hat Laadim noch eine klare Vorgabe für sein Team: „Wichtig ist für uns vor allem, dass wir nach der schwächeren ersten Halbzeit die richtige Reaktion gezeigt haben. Genau diese Mentalität brauchen wir in den kommenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt", betont Laadim. Auf der anderen Seite kassiert Erftstadt die nächste Niederlage und rutscht damit weiter nach unten. Für Erftstadts Trainer Dustin Esser war die erste Halbzeit entscheidend: „Wir müssen zur Pause deutlich führen, aber machen nur ein Tor. In der zweiten Halbzeit holen wir Vichttal durch individuelle Fehler zurück ins Spiel und verlieren damit verdient. Es ist das vierte Spiel in Folge, in dem wir eine gute erste und eine katastrophale zweite Halbzeit spielen", erklärt Esser.
Durch einen starken Auftritt gelang dem Bonner SC der Auswärtssieg in Hürth. Mit dem Sieg bleiben die Bonner damit an Spitzenreiter Hennef dran. Für Bonns Trainer Recep Kartal war es ein gutes Spiel seiner Mannschaft: „Wir haben das Spiel souverän gewonnen und wollen unsere Siegesserie weiter fortsetzen", so Kartal. Für Bonn war es der vierte Sieg in Folge.
Dem TuS Königsdorf gelang im Spiel gegen Rheinsüd der nächste Sieg in der Rückrunde. Damit steht weiterhin die maximale Punkteausbeute in der Rückrunde zu Buche, auch wenn es Rheinsüd den Gästen nicht leicht gemacht hat. Das sieht auch Königsdorf-Coach Ufuk Balik so: „Es war ein hartes Stück Arbeit, die drei Punkte gegen Rheinsüd zu holen. Ein Kompliment an meine Mannschaft. Die Jungs haben es auch in der Phase geschafft, in der es nicht so gut lief und das Momentum beim Gegner war, richtig stark dagegengehalten. Sie haben Einsatz und Wille gezeigt und das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Der Sieg geht in Ordnung, auch wenn Rheinsüd ein Tor verdient gehabt hätte. Wir sind echt froh und stolz auf die vier Siege aus den ersten vier Spielen", stellt Balik klar. Carsten Kerkhoff, Trainer des FC Rheinsüd, ärgerte sich über die Anfangsphase des Spiels: „In den ersten Minuten fanden wir nicht ins Spiel und hatten Glück nicht in Rückstand zu geraten. Danach konnten wir das Spiel offen gestalten", so Kerkhoff.
Keine Tore gab es in der Partie zwischen Bergisch Gladbach und Troisdorf. Für die Gladbacher war es das zweite Unentschieden in Serie. Trainer Simon Felser sah dabei eine Mannschaft, die sich nicht belohnen konnte: „Es war 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor. Wir haben es leider nicht geschafft, eine unserer vielen Chancen in ein Tor umzuwandeln. So müssen wir uns mit dem Punkt begnügen." Für Troisdorf war es im Kampf um den Klassenerhalt ein gewonnener Punkt. „Für das Spiel haben wir uns vorgenommen kein Gegentor zu kassieren und über Konter gefährlich zu werden. In der zweiten Halbzeit hatten wir auch drei hundertprozentige Chancen, um mindestens ein Tor zu erzielen. Am Ende sind wir aber glücklich, den Punkt ohne Gegentor mit nach Troisdorf zu nehmen," erklärt Troisdorfs Trainer Tarek Maarouf.
Im Abstiegsduell zwischen dem FC Pesch und Deutz 05 gab es sechs Tore, aber keinen Gewinner. Nachdem Deutz zunächst mit 0:2 in Führung gehen konnte, gelang es den Gastgebern, das Spiel zu drehen. Deutz konnte allerdings ausgleichen und sorgte für den Endstand. Für Yavuz Günay ging das Ergebnis so auch in Ordnung: „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Beide Teams haben Kampf gezeigt. Besonders stolz bin ich auf meine Jungs, die erneut einen 0:2-Rückstand aufgeholt haben, das zeigt die starke Moral und den großen Willen in unserer Mannschaft. Wir machen weiter und kämpfen bis zum Schluss", zeigt sich Günay entschlossen. Deutz Trainer Mehmet Isik wusste um die Herausforderung seiner Mannschaft: „In Pesch zu spielen ist nicht einfach, es ist eine kämpferisch starke Mannschaft." Dennoch ist Isik nicht zufrieden mit dem Spiel: „Nach dem Spiel fühlt sich das eher wie eine Niederlage an. Nach unserer 2:0-Führung hatten wir das Spiel im Griff, bekommen dann aber zwei Gegentore nach Standards. Wir kassieren viel zu viele einfache Gegentore", ärgert sich der Deutzer Trainer.