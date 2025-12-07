Vichttal schlägt Bornheim mit viel Kampf und zwei Kopfballtreffern

Mit einer starken kämpferischen Leistung und zwei Kopfballtoren nach Eckbällen hat der VfL Vichttal den Aufsteiger SSV Bornheim im letzten Heimspiel der Hinrunde 2:1 (2:1) geschlagen und bleibt damit zu Hause ohne Niederlage.

Im Gegensatz zur 0:4-Niederlage in Siegburg am vergangenen Spieltag hatte Avramovic vier Veränderungen vorgenommen. Der wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrte Kapitän Jan-Henrik Rother wurde in der Innenverteidigung vom jungen Jonas Hoss vertreten. Die Binde übernahm Henrik Artz. Auf der linken Außenverteidigerposition agierte Jason Seke statt Canel Cetin. Für Max Peters und Yassine Ali Gnondi begannen Benyamin Malekzadeh auf der Sechs und Marwin Ailiesei im Mttelfeld. Nuredin Alikahn rückte im Mittelfeld etwas weiter nach vorne, Dogukan Türkmen stürmte als einzige direkte Spitze.

VfL-Trainer Andi Avramovic hatte im Vorfeld „eine unangenehme Aufgabe“ erwartet. Nach dem Spiel teilte er die Meinung, dass es eine sehr unangenehme war. Das lag vor allem an der fußballerischen Qualität der Gäste, die den Ball gut laufen ließen, und an ihrer hohen Einsatzbereitschaft. Aber auch daran, dass sie laut Avramovic „hier nichts zu verlieren hatten“ und deswegen befreit aufspielten. Auf der anderen Seite hauten sich die Vichttaler in jeden Zweikampf, sodass es eine intensive Partie war, an deren Ende letztlich ein verdienter Sieg der Hausherren stand.

Schon nach fünf Minuten hätte der VfL in Führung gehen können. Nach einem Ballverlust von Bornheim ging es über Ailiesei und Türkmen schnell auf die rechte Seite zu Henrik Artz, der, wie schon so oft erfolgreich praktiziert, auf Sinan Ak zurücklegte. Dieser schoss drüber.

Said pariert glänzend

Zwei Minuten später hätte es auf der anderen Seite klingeln können. Den Rückstand verhinderte Vichttals Torhüter Frederik Said mit einer Glanztat.

Das Spiel wurde aggressiv, aber fair geführt. Die Gäste aus dem Rhein-Sieg-Kreis arbeiteten diszipliniert gegen den Ball und hatten vorne mit Julio Molongua Efemba und Justin Krausa zwei sehr gefährliche Angreifer. Vor allem im Umschaltspiel agierten die Bornheimer schnell und zielstrebig.

Große Aufregung in der 25. Minute. Nach einem langen Ball auf Artz, der den Ball gut mitnahm, sahen die Vichttaler ein Handspiel des Gegners im Strafraum. Der Pfiff blieb aber aus.

Dann, in der 27. Minute, zeigte der VfL Vichttal, wie gefährlich er nach Eckbällen sein kann, obwohl seine Mannschaft das laut Trainer Andi Avramovic in der Trainingswoche nicht präferiert geübt hatte. Die Hereingabe von Türkmen verwandelte Alikahn mit dem Kopf zum 1:0. Und in der 40. Minute war der VfL mit einer anderen Variante, wieder von links, aber diesmal auf den zweiten Pfosten, erfolgreich. Ak hatte die Ecke geschlagen, Türkmen per Kopf eingenickt.

Die großartige Einstellung der Bonheimer führte aber noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Einen Schuss von Molongua Efemba konnte Said noch halten, den anschließenden Kopfball setzte Stefano Alicata zum 2:1 in die Maschen.

Die Gäste kamen mit viel Schwung aus der Pause, hatten direkt eine gute Möglichkeit. Auf der anderen Seite scheiterte Seke mit einem Schuss. Das kampfbetonte Spiel hatte auch viele spielerisch gute Elemente. Nach einem feinen Solo scheiterte Ak für Vichttal (61.).

Abseitstor von Ali Gnondi

Bornheim schaffte es zeitweise, Vichttal hinten reinzudrücken. Daraus ergaben sich für den VfL gute Konterchancen. In der 70. Minute traf Ali Gnondi ins Tor, das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits. In der 74. Minute hätte Danny Simmo für Bornheim den Ausgleich erzielen können, sein Schuss ging drüber.

In der Schlussphase hatte Türkmen die große Chance, für den VfL den Sack zuzumachen. Nach einer Flanke von Artz konnte Bornheims Abwehr seinen Schuss zur Ecke abwehren (82.).

Riesenchance für Türkmen

Es blieb spannend bis zum Schluss. In der vierten Minute der Nachspielzeit vergab Türkmen nach toller Ballannahme noch eine Riesenchance, nachdem ihn Artz mustergültig bedient hatte. Sein Heber ging über das Tor.

Vichttal: Said – Seke, Hoss, Ahns, Schlösser – Malekzadeh – Ak (62. Ali Gnondi), Alikahn (70. Chahrour), Aliesei (62. Peters), Artz - Türkmen (90.+2 Valerius)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de