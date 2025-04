Vichttal reist zu Fortunas U23: "Müssen zu 110% fokussiert sein"

Mit vier Siegen in Serie und einem 6:0-Erfolg gegen den FC Hennef im Rücken reist der VfL Vichttal am Donnerstagabend zur U23 von Fortuna Köln. Die Partie im Jean-Löring-Sportpark ist das Aufeinandertreffen zweier Teams mit unterschiedlicher Ausgangslage.

Nach einem schwierigen Saisonstart hat sich Vichttal stabilisiert. Seit der Winterpause holte das Team von Andi Avramovic vier Siege aus fünf Spielen und erzielte dabei 17 Treffer – mehr als 40 Prozent aller bisher erzielten Tore. Die Offensivpower beeindruckt, doch im Verein will man nicht abheben.

„Wir sind aktuell in einer Erfolgsspur, die wir uns erarbeitet haben, und dann kommt auch das Quäntchen Glück dazu“, sagt Philip Gibbons, sportlicher Leiter des VfL. Er mahnt aber zur Bodenhaftung: „Wir sollten die Siege und die vielen Tore der letzten Spiele nicht zu hoch bewerten, da wir noch acht schwierige Aufgaben vor uns haben. Auf jede einzelne müssen wir 110 Prozent fokussiert sein.“

„So viel kann ich schon mal verraten: Wir werden die Mannschaft als Verein am Donnerstagabend maximal unterstützen – und genau das macht den VfL 08 Vichttal aus“, kündigt Gibbons an. Auch personell sieht es gut aus: „Wir werden vermutlich alle wieder an Bord haben.“

Auch die Gastgeber hoffen auf zahlreiche Unterstützung aus dem Fanlager. Rund 100 Dauerkarteninhaber haben sich für das Grillevent der Regionalliga-Mannschaft angemeldet, welches bereits um 14:00 beginnt. Anstoß für die Mittelrheinliga-Partie ist um 15:30 Uhr.

