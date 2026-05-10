Vichttal nur eine Halbzeit gut: Gegen Porz reicht es nur zu einem 3:3

Spielte zunächst in der Spitze, kam dort aber nicht zu Torchancen: Dogukan Türkmen (blaues Trikot). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Ein Eigentor in der Nachspielzeit und der damit entglittene Sieg liest sich bitter. Im Fall des Spiels des VfL Vichttal gegen die Sportvereinigung Porz in der Fußball-Mittelrheinliga fand aber selbst Vichttals Trainer Andi Avramovic, dass drei Punkte für seine Mannschaft nach diesem Auftritt gar nicht verdient gewesen wären. „Wenn ich die Leistung heute mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das Wort einfach ‚schlecht‘“, sagte der Coach.

Beim VfL, bei dem im Gegensatz zur Niederlage in Wegberg-Beeck Pepijn Schlösser, Benny Malekzadeh und Jonas Hoss in der Anfangsformation standen, musste der gelb-rot-gesperrte Canel Cetin zuschauen. Stürmer Niklas Valerius und Kapitän Jan-Henrik Rother nahmen zunächst auf der Ersatzbank Platz.

Vor allem in der ersten Halbzeit agierte die Heimmannschaft zu schläfrig. Die Porzer dagegen hatten sich einiges vorgenommen, waren sehr präsent in den Zweikämpfen und zeigten Spielfreude.

Schon nach drei Minuten ging die Sportvereinigung nach einer Ecke in Führung. Jan-Sekou Michler kam in der Mitte unbedrängt zum Kopfball. VfL-Torwart Frederik Said hatte die Hand noch am Ball, der von dort aber ins Tor fiel.

Die Vichttaler schüttelten sich recht schnell. Der quirlige Luan Braun bediente von der linken Seite aus Yassine Ali Gnondi, der beherzt und trocken von der Sechzehnmeter-Kante sehenswert zum 1:1 traf (6.).

Die Gäste spielten weiter mutig drauflos. Vor allem Marciano Aziz machte den Hausherren im Mittelfeld mit viel technischer Klasse zu schaffen. Dazu kamen viele Ungenauigkeiten im Vichttaler Spiel. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr viele Fehlpässe drin gehabt“, sagte Avramovic. Seine Mannschaft sei gar nicht in den Rhythmus gekommen und habe Angriffe des Gegners selber eingeleitet. So auch in der 16. Minute, als ein Steckpass Aziz am Strafraumrand erreichte, der mit einer Körpertäuschung durch kam und an Said vorbei zum 2:1 für Porz einschob.

Fast hätte der VfL auch hier postwendend den Ausgleich erzielt. Einen strammen Schuss von Jonas Hoss aus 25 Metern konnte der Torhüter der Porzer aber an den Pfosten lenken.

Fast das 1:3 vor der Pause

Danach tat sich bis zur Halbzeitpause nicht viel. Allerdings hätten die Gäste in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 3:1 stellen können, als Luca Fünfzig nach einem technischen Fehler von Luan Braun durch war, aber leicht verzog.

In der zweiten Halbzeit machte Vichttal es deutlich besser. Valerius, Rother und Jason Seke kamen für Malekzadeh, Marwin Ailiesei und „Apo“ Ionannidis ins Spiel. Sie alle belebten das Spiel des VfL enorm. Warum Valerius und Rother zunächst auf der Bank gesessen hatten, beantwortete Avramovic nach dem Spiel so: „Weil zwei andere gespielt haben.“ Ihre Präsenz und ihre Einsatzbereitschaft übertrugen sich auf die gesamte Mannschaft, die im zweiten Durchgang mit viel mehr Energie, Laufbereitschaft und Tempo im Kombinationsspiel unterwegs war.

Chancen auf beiden Seiten

Schon in der 49. Minute besorgte Dogukan Türkmen, der in der ersten Halbzeit in der Spitze gespielt hatte, dort aber keinen einzigen Torabschluss hatte, das 2:2 nach schöner Kombination mit Braun und Valerius. Zwei Minuten später hätte Porz erneut durch Eungyu Kim in Führung gehen können. Dann ging es mit den Chancen fast im Minutentakt weiter. In der 61. Minute verpasste Braun nach Hereingabe von Türkmen. Eine Minute später vergab Shin-Young Hwang auf der Gegenseite.

Die Eckbälle der Vichttaler, getreten von Niklas Valerius, sorgten für Gefahr. Porz blieb dennoch bissig. In der 70. Minute waren die Gäste dann aber machtlos, als sich Valerius durchsetzte und Braun bediente, der zum 3:2 vollendete. Danach hatten die Gastgeber mehrfach die Chance, den Sack zuzumachen, aber Valerius, Artz, Braun und der eingewechselte Jonas Pollmann scheiterten.

Porzer Jubel nach Ausgleich

Porz kam in den letzten Minuten nur noch sporadisch nach vorne. Aber in der vierten Minute der Nachspielzeit fuhren die Gäste noch einmal einen Konter, und dann kam, was irgendwie kommen musste: Die Flanke von links versenkte Rother unglücklich ins eigene Tor zum 3:3-Endstand. Die Porzer jubelten über einen verdienten Punktgewinn, der ihren Abstieg nun noch unwahrscheinlicher macht.

Weitere Ergebnisse:

Hennef – Wegberg-Beeck 1:0: 1:0 Ichue (58.) Gelb-Rot: Bouakran (80./Hennef)

Frechen – Sportfr. Düren 2:0: 1:0 Doll (30.), 2:0 Tykhonow (79.)

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