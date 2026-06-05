Vichttal möchte perfekte Heimbilanz vollenden

In dieser Saison hat Vichttal noch kein Spiel am Dörenberg verloren. – Foto: Lucy Neuber

Am letzten Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der VfL Vichttal den TuS BW Königsdorf. Während die Gastgeber eine starke Saison mit der 60-Punkte-Marke und einer makellosen Heimbilanz abrunden möchten, richtet sich der Blick in Königsdorf bereits auf die kommende Spielzeit.

Besonders beeindruckend: Am heimischen Dörenberg blieb die Mannschaft bislang ungeschlagen. Diese Serie soll auch im letzten Saisonspiel Bestand haben. Sportlich ist die Zielsetzung klar formuliert: „Wir wollen zuhause ungeschlagen bleiben und die 60-Punkte-Marke erreichen.“

Mit 59 Punkten belegt der VfL Vichttal aktuell Rang vier und gehört damit zu den stärksten Mannschaften der Saison. Für den ganz großen Wurf reichte es zwar nicht, dennoch blickt man auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Dabei erinnert Talic auch an das Hinspiel: „Das 1:1 war verdient. Die junge Königsdorfer Mannschaft war taktisch diszipliniert und sehr emsig unterwegs.“

Co-Trainer Sanjin Talic blickt jedoch nicht nur auf die sportlichen Ziele: „Das Spiel am Sonntag werden wir mit einer Portion Wehmut bestreiten, da uns einige tolle Jungs aus unterschiedlichen Gründen im Sommer verlassen werden.“

Königsdorf mit Blick in die Zukunft

Beim TuS BW Königsdorf fällt das Saisonfazit ebenfalls positiv aus. Nach dem personellen Umbruch vor der Saison hatten viele Beobachter Zweifel, doch die Mannschaft sicherte sich den Klassenerhalt frühzeitig und überzeugte mit zahlreichen talentierten Nachwuchsspielern. Mit aktuell 43 Punkten rangiert das Team auf einem starken achten Tabellenplatz.

Trainer Takahito Ohno nutzt das letzte Saisonspiel bereits als ersten Schritt in Richtung neue Spielzeit: „Das letzte Spiel dieser Saison ist für uns wie das erste Spiel der nächsten Saison.“ Deshalb sollen vor allem Spieler zum Einsatz kommen, die auch künftig das Gerüst der Mannschaft bilden.

Gleichzeitig findet der Coach lobende Worte für die Akteure, die den Verein verlassen werden: „Die Spieler, die gehen, haben es bis zum Schluss super gemacht und sind verdient zu anderen Vereinen gewechselt.“

Trotz aller Zukunftsplanung soll die Saison erfolgreich beendet werden: „Wir wollen uns mit einem oder wenn möglich auch drei Punkten aus der Saison verabschieden.“

Saisonabschluss ohne Druck

Beide Mannschaften können ohne großen Druck in die Partie gehen. Vichttal möchte eine starke Saison mit der 60-Punkte-Marke und einer ungeschlagenen Heimbilanz veredeln, während Königsdorf die positive Entwicklung der vergangenen Monate bestätigen und erste Weichen für die kommende Saison stellen will.