Vichttal mit großem Comeback − Fortuna-Serie reißt im Derby

Dem VfL gelang eine wichtige Aufhojagd – Foto: Michael Schneiders

Am neunten Rückrundenspieltag der U17-Mittelrheinliga gelang dem VfL Vichttal ein spätes Comeback gegen Wegberg-Beeck. Trotz 3:0-Rückstand gelang es dem VfL noch auf Unentschieden zu stellen. Die Fortuna aus Köln musste einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft hinnehmen und kam nicht über ein 1:1 gegen Lindenthal hinaus. Damit stoppte die Borussia die beeindruckende Sieges-Serie der Fortuna.

Vichttal gelingt spätes Comeback Das spektakulärste Spiel des Wochenendes stieg beim FC Wegberg-Beeck. Was nach 67 Minuten wie eine klare Angelegenheit für die Hausherren aussah (3:0 Führung), endete in einem verrückten Ende und purer Ekstase bei den Gästen des VfL Vichttal. Obwohl Wegberg nach einer roten Karte wegen Handspiels lange in Unterzahl agierte, schien der Sieg bei einem 3:0-Vorsprung in der 70. Minute sicher. Doch Vichttal bewies eine Moral, die im Abstiegskampf noch eine enorme Bedeutung haben kann. In der 71. Minute gelang der erste Anschlusstreffer, der den Glauben zurückbrachte. Als in der 80. Minute das 3:2 fiel, war das Unentschieden wieder greifbar nah. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte der VfL den Ausgleich zum 3:3-Endstand und krönte eine unglaubliche Moral. Für Wegberg-Beeck fühlt sich dieses Remis nach einer 3:0-Führung wie eine Niederlage an, während der VfL Vichttal einen psychologisch massiven Punkt im Kampf um den Klassenerhalt feiert.

Punkteteilung in Deutz Im Duell der Tabellennachbarn gab es keinen Sieger. Für die Gastgeber war in diesem Spiel aber auch mehr drin. Deutz-Trainer Omid Akhavan machte nach der Partie aus seiner Enttäuschung keinen Hehl und sah seine Mannschaft spielerisch deutlich im Vorteil: „Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, darf es eigentlich keine zwei Meinungen geben: Der Sieg für Deutz wäre mehr als verdient gewesen. Für uns fühlt sich dieses Unentschieden wie eine Niederlage an – Bergisch Gladbach dagegen wird mit dem Punkt wahrscheinlich sehr gut leben können.“ Trotz des Ärgers über das späte Remis zog Akhavan auch Positives aus dem Duell. Besonders die Entwicklung seiner Elf und die direkte Bilanz gegen den Tabellennachbarn stimmen ihn zuversichtlich: „Umso schöner ist es für uns zu sehen, dass wir gegen den besagten Gegner aus zwei Spielen vier Punkte holen konnten. Ich glaube, wir haben spätestens heute gezeigt, dass wir auch richtig guten und anschaulichen Fußball spielen können.“ Durch die Punkteteilung bleibt der SV Bergisch Gladbach 09 mit 25 Punkten knapp vor der SpVg Deutz 05, die nun bei 24 Zählern steht. Beide Teams rangieren im gesicherten Mittelfeld der Tabelle (Plätze 7 und 8), wobei Deutz noch ein Spiel weniger hat.

Aachen zurück in der Erfolgsspur Nach zwei Unentschieden in Folge hat Spitzenreiter Aachen wieder drei Punkte eingefahren. Während der Tabellenführer aus Aachen feiert, herrscht beim 1. FC Düren nach der 0:3-Heimniederlage tiefe Enttäuschung. Für die Mannschaft von Trainer Sammy Ouindi lief von der ersten Sekunde an alles gegen den Plan. Coach Sammy Ouindi haderte nach Abpfiff vor allem mit dem unglücklichen Start und der frühen Dezimierung seines Teams: „Das war sehr unglücklich für uns, vor allem der Start. Wir liegen nach einer Minute hinten und bekommen dann nach zehn Minuten eine Rote Karte. Da hätte ich mir vom Schiedsrichter mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Dann wird es natürlich sehr schwer für uns.“ Trotz der Unterzahl bewies Düren Moral und kämpfte sich in die Partie. Die große Chance zur Wende bot sich im zweiten Durchgang, blieb jedoch ungenutzt: „Wir haben es dann gut gemacht und vergeben in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter, der uns das 1:1 gebracht hätte. Stattdessen bekommen wir dann das 2:0 und das 3:0. Es war ein bitterer Tag für uns, aber wir machen weiter.“ Durch die Niederlage bleibt Düren mit 17 Punkten am Tabellenende kleben. Da die Konkurrenz aus Vichttal zeitgleich in Wegberg punktete, wächst der Druck auf die Dürener. Nächste Woche kommt es dann zum direkten Duell gegen Wiehl.

Souveräner Sieg für den SC Der SC West Köln hat seine Favoritenrolle bestätigt und die Pflichtaufgabe gegen den SV Eilendorf mit 2:0 gelöst. Nach der knappen Derby-Niederlage in der Vorwoche zeigten die Ehrenfelder die gewünschte Reaktion und hielten den Anschluss an das Spitzentrio der Liga. Mit nun 31 Punkten festigen die Kölner den 4. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Verfolger aus Rheinsüd bleibt bestehen. Für die Eilendorfer wird die Luft dagegen dünner. Mit weiterhin 19 Punkten steht man zwar noch auf Rang 10, ist aber nun punktgleich mit dem ersten Abstiegsplatz

Derby-Remis bremst Fortuna-Express Das Kölner Stadtduell zwischen Borussia Lindenthal-Hohenlind und dem SC Fortuna Köln endete mit einer Überraschung: Die Gastgeber erkämpften sich ein 1:1 und fügten dem Aufstiegsaspiranten damit den ersten Punktverlust nach einer beeindruckenden Serie von neun Siegen in Folge zu. Lindenthal, das bereits unter der Woche mit einem Sieg gegen Wiehl Selbstvertrauen getankt hatte, präsentierte sich taktisch diszipliniert und extrem leidenschaftlich. Die Fortuna biss sich an der kompakten Defensive der Borussia immer wieder die Zähne aus. Da Spitzenreiter Aachen zeitgleich in Düren gewann, wächst der Rückstand auf die Tabellenspitze auf vier Punkte an. Zwar hat die Fortuna noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, doch der psychologische Vorteil liegt nun erst einmal wieder in Aachen. Mit nun 23 Punkten festigt die Borussia dagegen ihren Platz im Mittelfeld und vergrößert den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf vier Zähler.