Vichttal macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Die Gäste mussten sich die Frage gefallen lassen, warum es nach 45 Minuten noch 0:0 gestanden hatte. Teils richtig gute Chancen für mindestens einen Treffer waren zur Genüge vorhanden. Doch insgesamt sieben Mal zielten die Gäste entweder zu ungenau oder scheiterten an Weidens Torwart Frederik Said.

„Für die Zuschauer war es sicherlich wieder ein schönes Spiel. Für uns ist es umso bitterer. Aber die Niederlage war verdient“, meinte Meik Kühnel, der bei der Teutonia momentan Kapitän, Sportlicher Leiter und – gemeinsam mit Trainer Engin Cetinkaya – Spielertrainer in Personalunion ist. „Es war ein verdienter Sieg für uns. Zum Glück sind wir am Ende nicht bestraft worden“, sagte Andi Avramovic, nachdem er seine Frau und Mutter anlässlich ihres Ehrentages berechtigterweise nervigen Journalistenfragen vorgezogen hatte.

„Ich fand uns im ersten Durchgang in den Abläufen nicht schnell und präsent genug. Trotzdem haben wir vieles leichtsinnig liegen lassen. Da darfst du schon mit einer Führung in die Pause gehen“, bilanzierte Avramovic. Im ungünstigsten Fall hätte der VfL sogar zurückliegen können: Bei einer Dreifachchance nach einem Freistoß musste Vichttals Torwart Kaan Gökcesin sein ganzes Können zeigen und der Ball von der Linie gerettet werden (28.).

Dogukan Türkmen startete früh in Durchgang zwei mit seiner nächsten Chance, fand in Said aber wieder seinen Meister (47.). Mindestens genauso gefährlich war auf der Gegenseite Yassine Ali Gnondis Schlenzer von der Strafraumkante ins lange Eck. Wieder bekam Gökcesin noch die Finger dran (55.).

Und dann schaffte es Türkmen doch, Said zu überwinden: Tugay Temel legte den Ball flach zurück in den Strafraum, Vichttals Nummer 10 schob ihn flach ins lange Eck (64.). Die Teutonia, die in den Trikots des Damenteams spielen musste (das Heimtrikot war dem Schiedsrichter offenbar farblich zu nah an Vichttals Trikots dran, das Auswärtstrikot hatten nicht alle dabei) zeigte Moral: Ali Gnondis verunglückte Flanke flog gefährlich Richtung langes Toreck, Gökcesin musste retten. Der Ball flog Nuredin Alikahn vor die Füße, er staubte unmittelbar vor der Trinkpause ab (69.).

Dann begann – wie im Hinspiel – die torreiche Schlussphase: Vichttal konterte nach einem unnötigen Ballverlust der Teutonia schnell. Der Ball landete nach einem Querpass bei Temel, der zur erneuten Führung traf (75.). „Wir machen einfach zu viele individuelle Fehler“, bemängelte Kühnel. Nach einem Einwurf erhöhte Türkmen auf 3:1 (79.). „Da waren wir zum richtigen Zeitpunkt effektiv“, lobte Avramovic.

Als Joker Bismark Quayson das 4:1 erzielte (86.), sah alles nach der Entscheidung aus. War es aber nicht: Ein Gewusel im Strafraum, das stark nach Eigentor roch, brachte das 2:4 (89.). Vorlagengeber Ali Gnondi vergab eine Minute später erst eine Riesenchance, um dann per Kopf nach Argjend Pacollis Flanke den Anschlusstreffer zu erzielen (90.). „Da hatte der ein oder andere nach dem 4:1 schon den Haken hinter dieses Spiel gesetzt. Aber in dieser Liga darfst du nicht abschalten“, sagte Avramovic.

Vichttal spielte die Uhr geschickt runter, erst mit der letzten Aktion – einem Kühnel-Freistoß – kam der Gastgeber noch einmal gefährlich in den Strafraum. Robin Ahns und Pacolli bekamen den Ball aber nicht gut genug kontrolliert, er flog über das Tor. Danach war Schluss. „Wir haben Moral bewiesen und uns nicht abschlachten lassen. Aber insgesamt laufen wir momentan der Musik hinterher“, bilanzierte Kühnel.

Die Teutonia rutschte damit auf Rang zwölf ab und liegt noch sechs Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Besser sieht es für den VfL aus, der sich vom letzten Platz mittlerweile auf Rang acht vorgepirscht hat. „Der Dreier war wichtig. Das ist eine Top-Momentaufnahme. Ich bin weiter davon überzeugt, dass 32 Zähler nicht die Zielmarke sind, die man braucht, um drinzubleiben. Aber wir sind jetzt in der Nähe einer Matchball-Konstellation“, freute sich Avramovic.

Weiden: Said - Braun, Ahns, Gruhn - Cetin, Ruhrig (81. Pacolli), Kühnel, Hircin (81. Vujicic), Alikahn - Ali Gnondi, Dawodu (84. Tuncer)

Vichttal: Gökcesin - Schlösser, Schütte, Rother (77. Malekzadeh), Ioannidis - Alagöz - Artz, Türkmen (90. +2 Dollhopf), Ailiesei (64. Rodrigues Pires), Ak (90. Nkrumah-Sarfo) - Temel (83. Quayson)

