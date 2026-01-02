Vichttal löst Endrunden-Ticket – Bergrath darf weiter hoffen

In den Gruppen E und F setzten sich der VfL Vichttal und Falke Bergrath durch, mit unterschiedlichen Wegen, aber gleichem Ziel. Im Endspiel bestätigte Vichttal schließlich seine Ambitionen und löste das Ticket für die Endrunde.

Vichttal ließ von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer den Ton angibt. Mit aggressivem Pressing schnürte der VfL den Kohlscheider BC in dessen Hälfte ein und führte bereits zur Pause verdient mit 4:0. Kohlscheid fand auch nach dem Seitenwechsel keinen Zugriff, während Vichttal gnadenlos effizient blieb. Dogukan Türkmen ragte mit einem Dreierpack heraus, das 8:1 war Ausdruck eines Klassenunterschieds.

Im Duell zweier Ligakonkurrenten entwickelte sich eine ausgeglichene erste Hälfte ohne große Höhepunkte. Eicherscheids Torhüter hielt sein Team zunächst im Spiel, doch Kohlscheid zeigte sich erholt von der Auftaktniederlage und entschied die Partie mit mehr Konsequenz vor dem Tor für sich.

VfL Vichttal – Germania Eicherscheid 4:5

Die Ausgangslage war klar: Vichttal reichte ein Unentschieden, Eicherscheid musste gewinnen. Früh ging der Favorit in Führung, doch Eicherscheid hielt dagegen und drehte das Spiel. In einer turbulenten Schlussphase wogte die Partie hin und her – Vichttal drehte zwischenzeitlich auf 4:3, ehe Eicherscheid zurückschlug und kurz vor Schluss den Siegtreffer setzte. Am Ende reichte Germania der Kraftakt nicht: Das bessere Torverhältnis aus dem ersten Spiel brachte Vichttal dennoch ins Finale des Tages.

Gruppe F: Bergrath überzeugt als Debütant

SV Breinig – Falke Bergrath 3:4

Ein Spiel auf Augenhöhe, das den Namen Vorrundenkrimi verdiente. Zur Pause stand es 2:2, beide Teams agierten mutig und suchten den Weg nach vorne. Als vieles auf ein Remis hindeutete, schlug Bergrath in der Schlussminute zu: Marvin Meurer traf zum 4:3 und setzte das erste Ausrufezeichen des Turniers.

Rhenania Richterich – SV Breinig 1:5

Richterich hielt lange dagegen, doch nach der Pause übernahm Breinig klar das Kommando. Mit zunehmender Spielzeit nutzte der SV die Fehler des Gegners konsequent aus und fuhr einen deutlichen Sieg ein.

Falke Bergrath – Rhenania Richterich 8:1

Bergrath bestätigte seine starke Form eindrucksvoll. Mit hohem Tempo, Effizienz und permanentem Zug zum Tor ließ der Bezirksligist Richterich kaum Luft zum Atmen. Für einen Debütanten war das eine bemerkenswert reife Vorstellung – der verdiente Finaleinzug war die logische Konsequenz.

Finale: VfL Vichttal – Falke Bergrath 2:1

Das Endspiel des Tages hielt, was es versprach. Bergrath hielt das Tempo Vichttals mit, verteidigte diszipliniert und belohnte sich mit dem Ausgleich. Doch Vichttal bewies die größere Abgeklärtheit: Dogukan Türkmen erzielte beide Treffer und entschied die Partie zugunsten des Favoriten.

Mit dem Finalsieg ist Vichttal sicher in der Endrunde des Sparkassen-Hallencups vertreten. Bergrath hingegen darf trotz Niederlage hoffen: Als einer der besten Zweitplatzierten aus dem heutigen und dem morgigen Vorrundentag ist der Debütant weiterhin ein Kandidat für den Endrundenspieltag – ein Szenario, das nach diesen Auftritten keineswegs überraschend wäre.

Der dritte Vorrundentag endete somit mit einem klaren Signal: Vichttal ist bereit für mehr, und Bergrath hat sich nachhaltig in Erinnerung gespielt.

🎥 Alle Videos des 3. Vorrunden-Tages

Alle Ergebnisse und Tore im Überblick:

Gruppe E:

VfL Vichttal – Kohlscheider BC 8:1

Tore: 1:0 Max Peters (1.), 2:0 Nuredin Ali Khan (4.), 3:0 Dogukan Türkmen (8.), 4:0 Benyamin Malekzadeh (10.), 5:0 Dogukan Türkmen (16.), 6:0 Dogukan Türkmen (16.), 7:0 Jonas Hoss (18.), 8:0 Benyamin Malekzadeh (20.), 8:1 Aris Volz (20.)

Germania Eicherscheid – Kohlscheider BC 1:3

Tore: 1:0 Nico Wilden (1.), 1:1 Niklas Schümmer (5.), 1:2 Niklas Imelli (11.), 1:3 Jacob Nkrumah-Sarfo (18.)

VfL Vichttal – Germania Eicherscheid 4:5

Tore: 1:0 Dogukan Türkmen (2.), 1:1 Luca Jansen (6.), 1:2 Tim Wilden (7.), 1:3 Luis Simon (8.), 2:3 Sinan Ak (9.), 3:3 Sinan Ak (15.), 4:3 Benyamin Malekzadeh (16.), 4:4 Luis Simon (16.), 4:5 Luca Jansen (20.)

Gruppe F:

SV Breinig – Falke Bergrath 3:4

Tore: 1:0 Tobias Standop (1.), 1:1 Jaden Sydney Malu (3.), 1:2 Malik Avci (5.), 2:2 Manuel Kanou (6.), 3:2 Sulayman Dawodu (13.), 3:3 Sascha Schoenen (13.), 3:4 Marvin Meurer (20.)

Rhenania Richterich – SV Breinig 1:5

Tore: 0:1 Luca Gehlen (3.), 0:2 Luca Gehlen (3.), 1:2 Luca Carduck-Eick (5.), 1:3 Joseph Mbuyi (9.), 1:4 Sulayman Dawodu (12.), 1:5 Saahil Naibee (16.)

Falke Bergrath – Rhenania Richterich 8:1

Tore: 1:0 Melih Yilmaz (3.), 2:0 Emirhan Akcan (4.), 3:0 Jaden Sydney Malu (7.), 3:1 Konrad Steigelmann (11.), 4:1 Ferhat Özsan (13.), 5:1 Jaden Sydney Malu (15.), 6:1 Cemal Polat (16.), 7:1 Marvin Meurer (19.), 8:1 Marvin Meurer (20.)

Finale:

VfL Vichttal – Falke Bergrath 2:1

Tore: 1:0 Dogukan Türkmen (6.), 1:1 Sascha Schoenen (14.), 2:1 Dogukan Türkmen (17.)