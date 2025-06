Vichttal krönt eine Rückrunde mit 30 Punkten

Der VfL gewinnt das letzte Saisonspiel gegen den FV Bonn-Endenich mit 5:1 und steht im Abschlussklassement auf Platz acht.

„Mit einem Dreier feiert es sich besonders gut“, hatte Andi Avramovic vor der Partie gesagt. Und seine Mannschaft erfüllte dem langjähren Cheftrainer des VfL Vichttal nicht nur diesen Wunsch, sondern zugleich drei weitere. Denn mit dem 5:1 (2:0)-Sieg gegen Absteiger FV Bonn-Endenich übersprang der VfL die 40-Punkte-Marke, erzielte genau 30 Treffer bei seiner Aufholjagd in der Rückrunde der Fußball-Mittelrheinliga und beendete die Saison auf Platz acht.

Herausragende Rückrunde

„Ich glaube, das war ein sehenswertes Spiel für die zahlreichen Zuschauer, da auch Bonn-Endenich technisch und fußballerisch eine gute Qualität auf den Platz gebracht hat. Aber wir haben mehr Energie gezeigt, da wir noch Ziele erreichen wollten“, so Avramovic. „Bei uns hat heute alles gut zusammengepasst, somit haben wir heute eine herausragende Rückrunde mit einem Dreier gekrönt.“

Sinan Ak (12.) hatte Vichttal in Front geschossen, Tugay Temel (29.) zum 2:0 nachgelegt. „Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann unsere Chancenverwertung. Wir hatten zahlreiche Möglichkeiten, nach dem 2:0 frühzeitig den Sack zuzumachen“, so der VfL-Coach. Doch sein Team ließ die Gäste nach der Pause sogar zuerst noch einmal herankommen, Marouan Akardane (56.) verkürzte. Mit einem Doppelpack brachte Temel (66., 69.) die Gastgeber aber endgültig auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Ali Alawie (82.).

„Wir haben damit eine wirklich außergewöhnliche Rückrunde gespielt“, unterstrich Avramovic. Mit nur elf Punkten hatte der VfL Vichttal als Tabellenletzter überwintert, ehe man in der Rückrunde ab März neun Siege in Folge erzielte und letztlich glatte 30 Punkte in der zweiten Serie holte.

Vichttal: Hermann - Seke, Rother, Dollhopf, Ioannidis - Alagöz (83. Malekzadeh) - Artz (76 Saric), Ailiesei, Pires-Rodrigues (67. Varli), Ak (63. Nkruma-Sarfo) - Temel (71. Alawie)

