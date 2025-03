Vichttal kassiert beim Tabellenführer den späten K.o.

Auf dem Papier stand das Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenletzten der Mittelrheinliga an. Vor dem Spiel klang das also nach einer klaren Angelegenheit. Die sollte es aber definitiv nicht werden. Der VfL Vichttal ärgerte den Bonner SC sehr lange, verlor aber mit 1:2 (1:1). „Viel Aufwand, leider null Ertrag. Wir haben es den Bonnern extrem schwer gemacht“, bilanzierte VfL-Coach Andi Avramovic.

Eine verhaltene Anfangsphase konnte man beiden Teams definitiv nicht vorwerfen. Bonn holte in Minute eins gleich eine Ecke heraus und vergab im Anschluss per Kopf eine Halbchance. Im Gegenzug hatten die Gäste ihre erste Chance, die Bonns Torwart Kevin Birk zur Ecke abwehren konnte (3.). Die Standardsituation brachte dann die frühe Führung für den VfL: Tugay Temel stand im Gewühl goldrichtig und köpfte ein (4.).

Glück hatte der Tabellenführer, dass es nach einem viel zu kurzen Rückpass von Rudolf González nicht kurz danach schon 0:2 stand (6.). Die Gäste blieben mutig, pressten teilweise sehr hoch und vergaben in Minute 15 eine Chance auf einen weiteren Treffer. „In der Phase hatten wir unsere Aktien nach vorne, da hat ein wenig der Killerinstinkt gefehlt“, meinte Avramovic.

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Bis auf einen viel zu ungenauen Schuss von Leon Augusto (20.) kam offensiv beim BSC zunächst nicht viel Gefährliches zustande, da Avramovics Team wenig zuließ. Und dann passierte es doch: Der Ex-Alemanne und -Dürener Marc Brasnic führte einen Eckball kurz aus; Maximilian Pommer zog vom Strafraumeck direkt ab in den Winkel und erzielte einen Treffer der Marke „Traumtor“ (32.). „Da haben wir im Rückraum kurz nicht aufgepasst. Pommer trifft den Ball auf dem schwierigen Rasen aber brutal gut“, musste Avramovic zugeben.

Fortan wirkte der Gastgeber wieder deutlich selbstsicherer und gefährlicher. Der VfL schaffte kaum noch Entlastung, hielt aber das Remis bis zum Pausenpfiff. „Wir haben gespürt, dass hier etwas drin ist“, sagte Vichttals Trainer. Durchgang zwei startete nicht so chancenreich wie Halbzeit eins, dafür lagen zu Beginn gefühlt im Minutentakt Spieler am Boden.

In Minute 54 hatte der BSC dann aber direkt dreifach die Gelegenheit zur Führung: Augustos Flachschuss konnte VfL-Keeper Strauch nur abprallen lassen. Top-Torjäger Serhat Koruk traf dann nur das Aluminium; Brasnic schlenzte den Ball abschließend knapp vorbei. In Minute 66 schob González nur ganz knapp an Strauchs Kasten vorbei.

Vom tief- und gut stehenden VfL kam in Durchgang zwei offensiv nicht viel, auch dem BSC fiel offensiv lange nichts ein. „Wir hätten die Abwehrkette im Rücken attackieren können, da war viel Raum. Aber der letzte Pass kam nicht an, oder wir sind zu früh ins Abseits gelaufen. Das sind dann die Feinheiten, die es ausmachen“, fand Avramovic.

Eine Zwei-gegen-Zwei-Situation im Konter konnte Vichttal nicht sauber ausspielen (85.). Und dann bestrafte der Tabellenführer Avramovics Team doch noch spät: Gonzalez schlenzte den Ball mit links ins lange Eck zur 2:1-Führung (87.). Davon erholte sich das Schlusslicht nicht mehr und kassierte die elfte Niederlage im 16. Spiel.

„Bonn hat es erzwungen, das müssen wir akzeptieren. Für die Jungs tut es mir leid, sie haben einen hohen Aufwand betrieben. Aber das waren hier auch definitiv keine Punkte, die wir eingeplant haben“, sagte Avramovic zum Abschluss.

Vichttal: Strauch - Schlösser, Schütte, Rother (84. Dollhopf), Ioannidis – Malekzadeh - Seke (87. Nkrumah-Sarfo), Türkmen (66. Ailiesei), Rodriguez-Pires (79. Kilic), Artz - Temel (59. Quayson)

