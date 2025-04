Vichttal kann die Abstiegszone verlassen

In der Fußball-Mittelrheinliga trifft die Mannschaft von Andi Avramovic am Sonntag auf den FC Hennef.

Da ist es wieder, eines dieser sogenannten Sechs-Punkte-Spiele, mit denen der VfL Vichttal in den vergangenen Wochen gute Erfahrungen gemacht hat. Nach den Siegen gegen Porz (6:2) und in Schafhausen (3:1) kommt nun das nächste Kellerkind an den Dörenberg. Die Mannschaft von Andi Avramovic empfängt am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) den FC Hennef. „Die tabellarische Situation verspricht für die Zuschauer ein spannendes Aufeinandertreffen“, blickt Vichttals Trainer Andi Avramovic auf den Abstiegskrimi.

In der Tat: Vichttal (Tabellen-14.) steht mit 20 Punkten nach wie vor unter dem Strich, der Vorsprung auf das rettende Ufer beträgt jedoch nach zuletzt drei Siegen am Stück nur noch drei Punkte. Hennef (12.) und Porz (13.) haben 23 Zähler auf dem Konto und rangieren auf den ersten Nicht-Abstiegsplätzen. Mit einem Sieg gegen Hennef (29:40 Tore) würde Vichttal (35:46 Tore) am kommenden Gegner vorbeiziehen. Porz (Torverhältnis von 33:50) hat mit dem Tabellenzweiten SSV Merten ein schweres Los vor der Brust und könnte ebenfalls „kassiert“ werden.