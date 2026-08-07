Vichttal II will mehr als nur ein Bezirksliga-Gast sein Aufsteiger setzt auf Kontinuität, Qualität und langfristige Etablierung. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Nach einer nahezu perfekten Meisterschaftssaison startet der VfL Vichttal II mit viel Selbstvertrauen in die Bezirksliga. Co-Trainer Marcel Batzel setzt auf einen ausgewogenen Kader, gezielte Verstärkungen und das klare Ziel, sich dauerhaft in der neuen Spielklasse zu etablieren.

Der VfL Vichttal II hat am 19. Juli die Vorbereitung auf seine erste Bezirksliga-Saison nach dem Aufstieg aufgenommen. Bereits vor dem offiziellen Trainingsauftakt hatten die Spieler individuelle Laufeinheiten als „Hausaufgaben“ erhalten oder konnten freiwillige Trainingseinheiten auf dem Platz nutzen. „So konnten wir uns als Trainerteam einen guten Überblick über den gesamtheitlichen Fitnesszustand verschaffen.“ In den ersten Wochen stehen „Fitness, Motivation und die Vorfreude auf die Bezirksliga“ im Mittelpunkt der Arbeit. Der Blick auf die vergangene Saison fällt entsprechend positiv aus. Mit 24 Siegen, fünf Unentschieden und nur einer Niederlage sicherte sich Vichttal II souverän die Meisterschaft in der Kreisliga A Aachen. „Wir sind überglücklich über den Aufstieg und eine fast perfekte Saison, besonders in der Rückrunde. Vor allem die gemeisterten Hürden haben uns gezeigt, dass wir jedes Spiel gewinnen können.“

Auch personell sieht sich der Aufsteiger gut gerüstet. Gemeinsam mit der sportlichen Leitung wurde der Kader gezielt verstärkt. „Mehr Qualität, mehr Breite und Typen, die zur Vereinsphilosophie passen. Der Mix aus eigener Jugend und erfahrenen Spielern stimmt.“ Damit soll der Sprung in die Bezirksliga gelingen, ohne die eigene Identität aus den Augen zu verlieren. Bei der Frage nach den Aufstiegsfavoriten verweist Batzel auf die Stärke der etablierten Konkurrenz. „Ein Blick auf die Tabelle der Vorsaison reicht – die Teams ab Platz zwei gelten als Favoriten.“ Als Neuling sieht sich der VfL daher zunächst in einer anderen Rolle.