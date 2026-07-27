Vichttal II überrascht, SCE wieder zweistellig: Die Tests vom Sonntag

DJK Rasensport Brand – FC Eschweiler 2020 3:2Schiedsrichter:
Jonathan BrandtTore:
1:0 Patrick Mioska (5.), 2:0 Tobias Achterberg (31.), 2:1 Mohamed Koubaa (56.), 3:1 Oliver Marx (64.), 3:2 Pablo Cesar Perez Schwartz (82.)Rot:
Abdessamad Akherraz (90./DJK Rasensport Brand)
SC Erkelenz – Adler Effeld 6:0
Schiedsrichter: Lana Nuth - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Kacper Nastalek (1.), 2:0 Metehan-Baris Bay (8.), 3:0 Cagre Eray Eren (10.), 4:0 Metehan-Baris Bay (42.), 5:0 Metehan-Baris Bay (51.), 6:0 Enrico Kos (85.)
CfB Ford Köln-Niehl – Pulheimer SC 3:3
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Bissai Bi Batoum (15.), 2:0 Bissai Bi Batoum (19.), 3:0 Takukan Namura (32. Eigentor), 3:1 Lian Christian Truong (33.), 3:2 Ibrahim Ettahri (67.), 3:3 (77.)
FV Bonn-Endenich – SV Eintracht Hohkeppel 1:5Tore:
0:1 Vladislav Fadeev (30.), 0:2 Kai Schusters (40.), 0:3 Dominik Bilogrevic (70.), 0:4 Kevin Marnu (85.), 0:5 Joel Vieting (90.)
VfL Sindorf – Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln 3:3
Tore: 0:1 Marvin Germes (15.), 1:1 Fabio Schmidt (34.), 2:1 Quassim El-Akrouche (37.), 3:1 Burak Hendem (66.), 3:2 Chisom Ezeri (86.), 3:3 Marvin Germes (90.)
SC 08 Elsdorf – SV Blau-Weiß Kerpen 1919 10:0
Tore: 1:0 Abdelkader Boubker (23.), 2:0 Marcus Weber (27.), 3:0 Abdelkader Boubker (29.), 4:0 Timo Braun (48.), 5:0 Luca Gruttmann (49.), 6:0 Timo Braun (62.), 7:0 Maurice Wieting (67.), 8:0 Luca Gruttmann (70.), 9:0 Mohamed Dahas (78.), 10:0 Maurice Wieting (83. Foulelfmeter)
Sportvereinigung Deutz 05 II – SV Gremberg Humboldt 3:4Schiedsrichter:
Bent ZumbansenTore:
1:0 Philipp-Aaron Nießen (17.), 2:0 Jan Luca Deutz (21.), 2:1 Sebastian Roller (39. Eigentor), 3:1 Jan Luca Deutz (42.), 3:2 (44. Foulelfmeter), 3:3 (63.), 3:4 (75.)
SV Kurdistan Düren – TuRa Germania Oberdrees 7:0
Schiedsrichter: Björn Ulrich (Langerwehe)
Tore: 1:0 Deagir Ilunga (11.), 2:0 Josimar Eshun (27.), 3:0 Sandro Frugaborsi (34.), 4:0 Nurullah Yasar (46.), 5:0 Nurullah Yasar (55.), 6:0 Jalil Tahir (77.), 7:0 Salifu Krubally (83.)
VfJ Laurensberg – VfR Würselen 3:5
Schiedsrichter: Tina Bürschgens (Kerkrade)
Tore: 0:1 Thomas Thometzki (6.), 1:1 Jason Roder (11.), 1:2 Luca Tim Lauscher (16.), 1:3 Hakan Arslan (21.), 2:3 Max Thoma (27.), 2:4 Elmehdi Majbour (67.), 2:5 Luan Mareta (71.), 3:5 Mohammed Sherzad Jamal (90.)
SV Rhenania Bessenich – SC Merzenich 5:3
Tore: 1:0 Athanasios Noutsos (2.), 2:0 Athanasios Noutsos (13.), 2:1 (21.), 2:2 (30.), 3:2 Robin Zimmer (53.), 3:3 (70.), 4:3 Emrah Fikaj (78.), 5:3 Jehon Vatovci (86.)
TV Konzen – TuS Langerwehe 1:4
Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Hussein Makki (20.), 0:2 Luca Gehlen (35.), 0:3 Max Bremen (45.), 0:4 Sascha Schoenen (70.), 1:4 Sascha Huppertz (77.)
Roland Millich – Germania Hilfarth 1:5
Schiedsrichter: Daniel Fliegen
Tore: 0:1 Jeremy Labas (3. Foulelfmeter), 0:2 Pascal Schostock (15.), 0:3 Gino Krings (47.), 0:4 Gino Krings (51.), 0:5 Luis Mankartz (74.), 1:5 Fabian Reimann (90.)
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid – FV Wiehl 2000 7:1
Tore: 1:0 Nils Stephan (19.), 2:0 Kjell Simnonia (23.), 3:0 Fabian Goller (31.), 4:0 Niklas Krämer (35.), 5:0 Fabian Goller (44.), 6:0 Nils Stephan (59.), 6:1 Sem Likya-Edjokola (74.), 7:1 Tim Lorbach (88.)
GSV Olympias Eitorf – TuS Buisdorf 3:2
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Finn Töller (19.), 1:1 (39.), 2:1 Batuhan Karlidag (44.), 2:2 Liam Ludwig (77. Foulelfmeter), 3:2 (85. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Max Müller (TuS Buisdorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (57.).
DJK FV Haaren – Eintracht Verlautenheide 0:7
Tore: 0:1 Andre Hemforth (30.), 0:2 Andre Hemforth (43.), 0:3 Onur Baslanti (62.), 0:4 Onur Baslanti (78.), 0:5 Nils Tangerding (84.), 0:6 Nils Tangerding (86.), 0:7 Albert Korotaev (88.)
SV Rot-Weiß Merl – SV Rot Weiß Hütte 6:2
Schiedsrichter: Janick Alexander Möller (Bonn)
Tore: 0:1 Enes Aslan (10.), 1:1 Luis Rath (27.), 2:1 Ayman Bouskouchi (39. Eigentor), 3:1 Luis Rath (43.), 4:1 Luis Rath (52.), 5:1 Suhaib Ekrem (57.), 5:2 Anil Dervis Tasdemir (58.), 6:2 Sammy Simmo (78.)
FC Düren 77 – FC Teutonia Weiden 4:5
Schiedsrichter: Tobias Wolff (Düren) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 (13.), 1:1 Ilker Ermayasi (25.), 2:1 Nico Oepen (43. Foulelfmeter), 3:1 Nico Oepen (47.), 3:2 Semih Kayan (55.), 3:3 Semih Kayan (60.), 4:3 Arda Demir (63.), 4:4 Ayman El Gattass (79.), 4:5 Tarik Talbioui (82.)
Borussia Derschlag – SSV Homburg-Nümbrecht 2:1
Schiedsrichter: Alvaro F. Cantarero
Tore: 1:0 Waldemar Kilb (16.), 2:0 Emircan Yildiz (58.), 2:1 Ritsuki Oyama (63.)
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SC Germania Erftstadt-Lechenich 4:1
Tore: 1:0 Robin Maximilian Berk (21.), 1:1 Ricco Frohn (52.), 2:1 Jonas Hohn (71. Foulelfmeter), 3:1 Marcello Ricciardi (73.), 4:1 Marcello Ricciardi (77.)
SpVg Frechen 20 – SC Rheinbach 2:0
Tore: 1:0 Tim Dilley (55.), 2:0 Bartu Gökcen (63.)
BC Oberzier – FC Dynamo Erkelenz 1:3
Tore: 0:1 Ron Manfred Elsermann (9.), 0:2 Thomas Schmidt (70.), 1:2 Jan Steinmüller (76.), 0:3 Ralf Godlevski (90.)
Germania Lich-Steinstraß – Kohlscheider BC 2:1Schiedsrichter:
Manuel Heiermeier (Düren)Tore:
0:1 Niklas Imelli (59.), 1:1 Leon Ruhrig (67.), 2:1 Leon Ruhrig (90.)
TuS Homburg-Bröltal 1927 – SV Schönenbach 1920 0:1
Tore: 0:1 Umut Kizilyar (76.)
TuS Blau-Weiß Königsdorf II – Türkischer FC Köln 2001 5:1
Schiedsrichter: Abdalrasul Sayadi
Tore: 1:0 Benedikt Selos (54.), 2:0 Benedikt Selos (58.), 3:0 Nathan Kangela (62.), 4:0 Soosoung Lee (77.), 4:1 (88.), 5:1 Mouaad Harchaoui (90.)
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – SC Schwarz-Weiß Köln 3:0Schiedsrichter:
Waldemar EbelTore:
1:0 Oliver Lausberg (54.), 2:0 Terrence Suso (72.), 3:0 Terrence Suso (83.)
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