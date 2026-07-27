 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Vichttal II überrascht, SCE wieder zweistellig: Die Tests vom Sonntag

Der Testspielsonntag im Rückblick

von red · Heute, 07:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julia Sahr

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LL Mittelrhein St. 1 25/26
Mittelrheinliga
LL Mittelrhein St. 1
LL Mittelrhein St. 2
BZL Mittelrhein St. 1

Die Vorbereitung am Mittelrhein nimmt weiter Fahrt auf und der nächste, große Testspielsonntag liegt hinter uns. FuPa zeigt euch Ticker, Ergebnisse und mehr zu den Partien.

Die Testspiele am Sonntag, 26. Juli 2026

Gestern, 13:00 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth II
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß
3
1
Abpfiff

FC Hürth II – SC Blau-Weiß 06 Köln 3:1
Schiedsrichter: Jonas Nötzel (Krefeld)
Tore: 1:0 Anton Zimmermann (26.), 1:1 Thomas Liesenberg (55.), 2:1 Ben Resulbegovic (66.), 3:1 Kay Maletzki (90.)

Gestern, 11:00 Uhr
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
FC Roetgen
FC RoetgenRoetgen
1
1
Abpfiff

Burtscheider TV – FC Roetgen 1:1
Schiedsrichter: Marvin Coen (Aachen) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Amine Brahimi (58.), 1:1 Claudio Nadenau (68.)

Gestern, 14:30 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
3
2

DJK Rasensport Brand – FC Eschweiler 2020 3:2
Schiedsrichter: Jonathan Brandt
Tore: 1:0 Patrick Mioska (5.), 2:0 Tobias Achterberg (31.), 2:1 Mohamed Koubaa (56.), 3:1 Oliver Marx (64.), 3:2 Pablo Cesar Perez Schwartz (82.)
Rot: Abdessamad Akherraz (90./DJK Rasensport Brand)

Gestern, 13:00 Uhr
SC Erkelenz
SC ErkelenzErkelenz
Adler Effeld
Adler EffeldEffeld
6
0
Abpfiff

SC Erkelenz – Adler Effeld 6:0
Schiedsrichter: Lana Nuth - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Kacper Nastalek (1.), 2:0 Metehan-Baris Bay (8.), 3:0 Cagre Eray Eren (10.), 4:0 Metehan-Baris Bay (42.), 5:0 Metehan-Baris Bay (51.), 6:0 Enrico Kos (85.)

Gestern, 15:15 Uhr
CfB Ford Köln-Niehl 09/52
CfB Ford Köln-Niehl 09/52Ford Niehl
Pulheimer SC 1924/57
Pulheimer SC 1924/57Pulheimer SC
3
3
Abpfiff

CfB Ford Köln-Niehl – Pulheimer SC 3:3
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Bissai Bi Batoum (15.), 2:0 Bissai Bi Batoum (19.), 3:0 Takukan Namura (32. Eigentor), 3:1 Lian Christian Truong (33.), 3:2 Ibrahim Ettahri (67.), 3:3 (77.)

Gestern, 16:00 Uhr
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel
1
5
Abpfiff

FV Bonn-Endenich – SV Eintracht Hohkeppel 1:5
Tore: 0:1 Vladislav Fadeev (30.), 0:2 Kai Schusters (40.), 0:3 Dominik Bilogrevic (70.), 0:4 Kevin Marnu (85.), 0:5 Joel Vieting (90.)

Gestern, 14:00 Uhr
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
3
3
Abpfiff

VfL Sindorf – Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln 3:3
Tore: 0:1 Marvin Germes (15.), 1:1 Fabio Schmidt (34.), 2:1 Quassim El-Akrouche (37.), 3:1 Burak Hendem (66.), 3:2 Chisom Ezeri (86.), 3:3 Marvin Germes (90.)

Gestern, 15:15 Uhr
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
SV Blau-Weiß Kerpen 1919
SV Blau-Weiß Kerpen 1919Kerpen
10
0
+Video

SC 08 Elsdorf – SV Blau-Weiß Kerpen 1919 10:0
Tore: 1:0 Abdelkader Boubker (23.), 2:0 Marcus Weber (27.), 3:0 Abdelkader Boubker (29.), 4:0 Timo Braun (48.), 5:0 Luca Gruttmann (49.), 6:0 Timo Braun (62.), 7:0 Maurice Wieting (67.), 8:0 Luca Gruttmann (70.), 9:0 Mohamed Dahas (78.), 10:0 Maurice Wieting (83. Foulelfmeter)

Gestern, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
3
4
Abpfiff

Sportvereinigung Deutz 05 II – SV Gremberg Humboldt 3:4
Schiedsrichter: Bent Zumbansen
Tore: 1:0 Philipp-Aaron Nießen (17.), 2:0 Jan Luca Deutz (21.), 2:1 Sebastian Roller (39. Eigentor), 3:1 Jan Luca Deutz (42.), 3:2 (44. Foulelfmeter), 3:3 (63.), 3:4 (75.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
7
0
Abpfiff

SV Kurdistan Düren – TuRa Germania Oberdrees 7:0
Schiedsrichter: Björn Ulrich (Langerwehe)
Tore: 1:0 Deagir Ilunga (11.), 2:0 Josimar Eshun (27.), 3:0 Sandro Frugaborsi (34.), 4:0 Nurullah Yasar (46.), 5:0 Nurullah Yasar (55.), 6:0 Jalil Tahir (77.), 7:0 Salifu Krubally (83.)

Gestern, 13:30 Uhr
VfJ Laurensberg
VfJ LaurensbergLaurensberg
VfR Würselen
VfR WürselenWürselen
3
5
Abpfiff

VfJ Laurensberg – VfR Würselen 3:5
Schiedsrichter: Tina Bürschgens (Kerkrade)
Tore: 0:1 Thomas Thometzki (6.), 1:1 Jason Roder (11.), 1:2 Luca Tim Lauscher (16.), 1:3 Hakan Arslan (21.), 2:3 Max Thoma (27.), 2:4 Elmehdi Majbour (67.), 2:5 Luan Mareta (71.), 3:5 Mohammed Sherzad Jamal (90.)

Gestern, 12:45 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
SC Merzenich
SC MerzenichMerzenich
5
3
Abpfiff

SV Rhenania Bessenich – SC Merzenich 5:3
Tore: 1:0 Athanasios Noutsos (2.), 2:0 Athanasios Noutsos (13.), 2:1 (21.), 2:2 (30.), 3:2 Robin Zimmer (53.), 3:3 (70.), 4:3 Emrah Fikaj (78.), 5:3 Jehon Vatovci (86.)

Gestern, 13:00 Uhr
TV Konzen
TV KonzenKonzen
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
1
4
Abpfiff

TV Konzen – TuS Langerwehe 1:4
Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Hussein Makki (20.), 0:2 Luca Gehlen (35.), 0:3 Max Bremen (45.), 0:4 Sascha Schoenen (70.), 1:4 Sascha Huppertz (77.)

Gestern, 13:00 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
Germania Hilfarth
Germania HilfarthHilfarth
1
5

Roland Millich – Germania Hilfarth 1:5
Schiedsrichter: Daniel Fliegen
Tore: 0:1 Jeremy Labas (3. Foulelfmeter), 0:2 Pascal Schostock (15.), 0:3 Gino Krings (47.), 0:4 Gino Krings (51.), 0:5 Luis Mankartz (74.), 1:5 Fabian Reimann (90.)

Gestern, 15:00 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel.
FV Wiehl 2000
FV Wiehl 2000FV Wiehl
7
1
Abpfiff

FSV SW Neunkirchen-Seelscheid – FV Wiehl 2000 7:1
Tore: 1:0 Nils Stephan (19.), 2:0 Kjell Simnonia (23.), 3:0 Fabian Goller (31.), 4:0 Niklas Krämer (35.), 5:0 Fabian Goller (44.), 6:0 Nils Stephan (59.), 6:1 Sem Likya-Edjokola (74.), 7:1 Tim Lorbach (88.)

Gestern, 13:00 Uhr
GSV Olympias Eitorf
GSV Olympias EitorfOlym. Eitorf
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
3
2
Abpfiff

GSV Olympias Eitorf – TuS Buisdorf 3:2
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Finn Töller (19.), 1:1 (39.), 2:1 Batuhan Karlidag (44.), 2:2 Liam Ludwig (77. Foulelfmeter), 3:2 (85. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Max Müller (TuS Buisdorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (57.).

Gestern, 15:00 Uhr
DJK FV Haaren
DJK FV HaarenHaaren
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
0
7
Abpfiff

DJK FV Haaren – Eintracht Verlautenheide 0:7
Tore: 0:1 Andre Hemforth (30.), 0:2 Andre Hemforth (43.), 0:3 Onur Baslanti (62.), 0:4 Onur Baslanti (78.), 0:5 Nils Tangerding (84.), 0:6 Nils Tangerding (86.), 0:7 Albert Korotaev (88.)

Gestern, 13:30 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
6
2
Abpfiff
+Video

SV Rot-Weiß Merl – SV Rot Weiß Hütte 6:2
Schiedsrichter: Janick Alexander Möller (Bonn)
Tore: 0:1 Enes Aslan (10.), 1:1 Luis Rath (27.), 2:1 Ayman Bouskouchi (39. Eigentor), 3:1 Luis Rath (43.), 4:1 Luis Rath (52.), 5:1 Suhaib Ekrem (57.), 5:2 Anil Dervis Tasdemir (58.), 6:2 Sammy Simmo (78.)

Gestern, 14:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
FC Teutonia Weiden
FC Teutonia WeidenWeiden
4
5
Abpfiff

FC Düren 77 – FC Teutonia Weiden 4:5
Schiedsrichter: Tobias Wolff (Düren) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 (13.), 1:1 Ilker Ermayasi (25.), 2:1 Nico Oepen (43. Foulelfmeter), 3:1 Nico Oepen (47.), 3:2 Semih Kayan (55.), 3:3 Semih Kayan (60.), 4:3 Arda Demir (63.), 4:4 Ayman El Gattass (79.), 4:5 Tarik Talbioui (82.)

Gestern, 15:15 Uhr
Borussia Derschlag
Borussia DerschlagDerschlag
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht
2
1
Abpfiff

Borussia Derschlag – SSV Homburg-Nümbrecht 2:1
Schiedsrichter: Alvaro F. Cantarero
Tore: 1:0 Waldemar Kilb (16.), 2:0 Emircan Yildiz (58.), 2:1 Ritsuki Oyama (63.)

Gestern, 13:00 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich II
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
4
1
Abpfiff

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SC Germania Erftstadt-Lechenich 4:1
Tore: 1:0 Robin Maximilian Berk (21.), 1:1 Ricco Frohn (52.), 2:1 Jonas Hohn (71. Foulelfmeter), 3:1 Marcello Ricciardi (73.), 4:1 Marcello Ricciardi (77.)

Gestern, 15:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
SC Rheinbach
SC RheinbachSC Rheinbach
2
0
Abpfiff

SpVg Frechen 20 – SC Rheinbach 2:0
Tore: 1:0 Tim Dilley (55.), 2:0 Bartu Gökcen (63.)

Gestern, 12:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
1
3
Abpfiff

BC Oberzier – FC Dynamo Erkelenz 1:3
Tore: 0:1 Ron Manfred Elsermann (9.), 0:2 Thomas Schmidt (70.), 1:2 Jan Steinmüller (76.), 0:3 Ralf Godlevski (90.)

Gestern, 12:30 Uhr
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
2
1
Abpfiff

Germania Lich-Steinstraß – Kohlscheider BC 2:1
Schiedsrichter: Manuel Heiermeier (Düren)
Tore: 0:1 Niklas Imelli (59.), 1:1 Leon Ruhrig (67.), 2:1 Leon Ruhrig (90.)

Gestern, 15:15 Uhr
TuS Homburg-Bröltal 1927
TuS Homburg-Bröltal 1927TuS Bröltal
SV Schönenbach 1920
SV Schönenbach 1920Schönenbach
0
1
Abpfiff

TuS Homburg-Bröltal 1927 – SV Schönenbach 1920 0:1
Tore: 0:1 Umut Kizilyar (76.)

Gestern, 11:30 Uhr
TuS Blau-Weiß Königsdorf
TuS Blau-Weiß KönigsdorfKönigsdorf II
Türkischer FC Köln 2001
Türkischer FC Köln 2001TFC Köln
5
1
Abpfiff

TuS Blau-Weiß Königsdorf II – Türkischer FC Köln 2001 5:1
Schiedsrichter: Abdalrasul Sayadi
Tore: 1:0 Benedikt Selos (54.), 2:0 Benedikt Selos (58.), 3:0 Nathan Kangela (62.), 4:0 Soosoung Lee (77.), 4:1 (88.), 5:1 Mouaad Harchaoui (90.)

Gestern, 15:30 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal
SC Schwarz-Weiß Köln
SC Schwarz-Weiß KölnSC SW Köln
3
0
Abpfiff

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – SC Schwarz-Weiß Köln 3:0
Schiedsrichter: Waldemar Ebel
Tore: 1:0 Oliver Lausberg (54.), 2:0 Terrence Suso (72.), 3:0 Terrence Suso (83.)

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