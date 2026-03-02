Vichttal II stürmt davon, Eschweiler setzt ein Ausrufezeichen

– Foto: Michael Schneiders

Der 17. Spieltag der Kreisliga A Aachen bringt deutliche Ergebnisse an der Spitze und neue Dynamik im Tabellenmittelfeld. Während VfL Vichttal II seine Ausnahmestellung festigt, sendet Eschweiler ein klares Signal im Verfolgerduell.

Die Rhenania Würselen/Euchen (8., 22 Punkte) feierte einen Kantersieg gegen FC Germania Freund (15., 12 Punkte). Nicolas Medrano war mit vier Treffern der überragende Akteur. Germania Freund geriet früh ins Hintertreffen und fand defensiv keinen Zugriff.

Der SV Breinig II (10., 19 Punkte) rettete gegen den Burtscheider TV (14., 13 Punkte) spät einen Punkt. Nach dem Führungstor durch Younes Ezziani (71.) glich Jonas Dahmen in der achten Minute der Nachspielzeit aus. Das Spiel war von Hektik geprägt, mit zwei Platzverweisen und einem verschossenen Foulelfmeter für Burtscheid.

Der SV St. Jöris (9., 22 Punkte) setzte sich torreich gegen DJK Arminia Eilendorf (16., 11 Punkte) durch. Heinz Putzier erzielte drei Treffer, Moritz Bäringhausen traf doppelt. Arminia Eilendorf blieb trotz drei eigener Tore chancenlos.

Der FV Vaalserquartier (11., 18 Punkte) unterlag dem SC Kellersberg (12., 18 Punkte) klar. Kai Vonderbank traf doppelt, Marcel Arling und Sandro Perencevic sorgten für die weiteren Treffer. Kellersberg verschafft sich damit etwas Luft im Tabellenkeller.

Der FC Stolberg (4., 29 Punkte) setzte sich souverän gegen Grenzwacht Pannesheide (7., 24 Punkte) durch. Thiemo Huppertz brachte die Gastgeber per Handelfmeter in Führung, ehe Yannic Schröder mit einem Doppelpack (76., 90.) entschied. Stolberg festigt damit seinen Platz in der Spitzengruppe.

Der SV Rott (6., 28 Punkte) behauptete sich gegen den SC Berger Preuß (13., 16 Punkte). Marius Motter traf früh zur Führung (27.), Lukas Blatt machte kurz vor Schluss alles klar (89.). Rott bleibt damit im erweiterten Verfolgerfeld.

Der FC Eschweiler 2020 (3., 36 Punkte) gewann das Spitzenspiel deutlich gegen den SV Eilendorf II (2., 37 Punkte). Nach einem Eigentor von Nick Beckers legten Mohamed Koubaa (2), Madjid Seidou und Mehmet Aydin nach. Eschweiler rückt bis auf einen Punkt an den zweiten Tabellenplatz heran.