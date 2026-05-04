Vichttal II ist Meister, dahinter wird es sehr eng

– Foto: Michael Schneiders

Während VfL Vichttal II seine perfekte Saison fortsetzt, behaupten Eschweiler, Verlautenheide II und Eilendorf II ihre Positionen im oberen Tabellendrittel. Dahinter verschieben sich Kräfteverhältnisse in Mittelfeld und Abstiegskampf.

Der Siebte (35 Punkte) kam gegen den Letzten (19 Punkte) nicht über ein Remis hinaus. Nikola Culum brachte Freund in Führung (54.), Benedikt Erdorf glich für Pannesheide aus (71.). Beide Teams verharren damit in ihren Tabellenregionen.

Im Duell des Zehnten (30 Punkte) gegen den Vierzehnten (24 Punkte) entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach 0:2-Rückstand drehte Kellersberg die Partie zwischenzeitlich, ehe Burtscheid erneut vorlegte. Kai Vonderbank und Jonas Frantzen glichen aus, bevor Danijel Vukosavljevic per Foulelfmeter (80.) den Heimsieg sicherte.

Der neue Tabellenzweite aus Eschweiler (47 Punkte) setzte sich gegen den Vorletzten (21 Punkte) früh ab: Yunus Özsoy traf doppelt (9., 34.), Ali Farhat erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Anschlusstreffer durch Jason Roder (72.) stellte Philipp Wahlen (89.) den alten Abstand wieder her, ehe Spyridon Birdas spät verkürzte. Eschweiler festigt Rang zwei, Arminia bleibt tief im Tabellenkeller.

Der Zwölfte (27 Punkte) unterlag dem Fünften (40 Punkte) trotz zwischenzeitlicher Führung durch Leon Reitz (37.). Kevin Meiß und Fynn Petter drehten die Partie nach der Pause. Daniel Simenkov gelang nur noch der späte Anschluss.

Der Achte aus Stolberg (35 Punkte) erlebte gegen den Neunten (34 Punkte) einen Einbruch und lag bereits zur Pause deutlich zurück. Moritz Brink und Ben Kind führten die Gäste-Offensive an, unterstützt von Treffern von Demirok und Haucap. Stolberg gelang erst nach dem 0:6 durch Huppertz und Kök Ergebniskosmetik.

Der Sechste aus Rott (36 Punkte) unterlag dem Elften (29 Punkte) knapp. Tim-Maximilian Steinbeck entschied die Partie in der 55. Minute. Würselen verbessert sich damit im Mittelfeld, während Rott weiter stagniert.

Tabellenführer Vichttal II (67 Punkte) bleibt auch im 25. Spiel ungeschlagen und setzte sich beim Dritten (47 Punkte) souverän durch. Joel Kordt brachte die Gäste in Führung (39.), ein Eigentor von Tim Lynen erhöhte (45.). Younes Hussein El Abdouni sorgte früh in der zweiten Hälfte für die Entscheidung (56.).