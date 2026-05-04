 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Vichttal II ist Meister, dahinter wird es sehr eng

Tabellenführer baut Vorsprung aus, Verfolger im Gleichschritt

von Tim Zimmer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schneiders

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Kreisliga A Aachen
SV Rott
Eilendorf
Freund
SV Eilendorf II

Während VfL Vichttal II seine perfekte Saison fortsetzt, behaupten Eschweiler, Verlautenheide II und Eilendorf II ihre Positionen im oberen Tabellendrittel. Dahinter verschieben sich Kräfteverhältnisse in Mittelfeld und Abstiegskampf.

Gestern, 15:00 Uhr
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
1
1
Abpfiff

Der Siebte (35 Punkte) kam gegen den Letzten (19 Punkte) nicht über ein Remis hinaus. Nikola Culum brachte Freund in Führung (54.), Benedikt Erdorf glich für Pannesheide aus (71.). Beide Teams verharren damit in ihren Tabellenregionen.

Gestern, 15:30 Uhr
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
4
3
Abpfiff

Im Duell des Zehnten (30 Punkte) gegen den Vierzehnten (24 Punkte) entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach 0:2-Rückstand drehte Kellersberg die Partie zwischenzeitlich, ehe Burtscheid erneut vorlegte. Kai Vonderbank und Jonas Frantzen glichen aus, bevor Danijel Vukosavljevic per Foulelfmeter (80.) den Heimsieg sicherte.

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
4
2
Abpfiff

Der neue Tabellenzweite aus Eschweiler (47 Punkte) setzte sich gegen den Vorletzten (21 Punkte) früh ab: Yunus Özsoy traf doppelt (9., 34.), Ali Farhat erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Anschlusstreffer durch Jason Roder (72.) stellte Philipp Wahlen (89.) den alten Abstand wieder her, ehe Spyridon Birdas spät verkürzte. Eschweiler festigt Rang zwei, Arminia bleibt tief im Tabellenkeller.

Gestern, 15:00 Uhr
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
1
3
Abpfiff

Der Zwölfte (27 Punkte) unterlag dem Fünften (40 Punkte) trotz zwischenzeitlicher Führung durch Leon Reitz (37.). Kevin Meiß und Fynn Petter drehten die Partie nach der Pause. Daniel Simenkov gelang nur noch der späte Anschluss.

Gestern, 11:00 Uhr
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
2
6
Abpfiff

Der Achte aus Stolberg (35 Punkte) erlebte gegen den Neunten (34 Punkte) einen Einbruch und lag bereits zur Pause deutlich zurück. Moritz Brink und Ben Kind führten die Gäste-Offensive an, unterstützt von Treffern von Demirok und Haucap. Stolberg gelang erst nach dem 0:6 durch Huppertz und Kök Ergebniskosmetik.

Gestern, 11:00 Uhr
SV Rott
SV RottSV Rott
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
0
1
Abpfiff

Der Sechste aus Rott (36 Punkte) unterlag dem Elften (29 Punkte) knapp. Tim-Maximilian Steinbeck entschied die Partie in der 55. Minute. Würselen verbessert sich damit im Mittelfeld, während Rott weiter stagniert.

Gestern, 11:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
0
3
Abpfiff

Tabellenführer Vichttal II (67 Punkte) bleibt auch im 25. Spiel ungeschlagen und setzte sich beim Dritten (47 Punkte) souverän durch. Joel Kordt brachte die Gäste in Führung (39.), ein Eigentor von Tim Lynen erhöhte (45.). Younes Hussein El Abdouni sorgte früh in der zweiten Hälfte für die Entscheidung (56.).

Gestern, 11:00 Uhr
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
0
4
Abpfiff

Der Vierte aus Verlautenheide (47 Punkte) dominierte beim Dreizehnten (25 Punkte) klar. René Hemforth traf dreifach, darunter zwei Foulelfmeter, und bereitete den Auswärtssieg maßgeblich vor. Leonhard Roßmüller steuerte einen weiteren Treffer bei.