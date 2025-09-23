Vichttal hofft auf Pokal-Sensation gegen Viktoria Köln

Am Mittwochabend empfängt der VfL Vichttal in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals den Drittligisten Viktoria Köln – ein echtes Highlight am Dörenberg. Die Euphorie im Stolberger Stadtteil ist groß, denn die Gastgeber gehen als Tabellenführer der Mittelrheinliga mit breiter Brust in das Duell. Nach drei Siegen und einem Remis aus vier Ligaspielen ist die Mannschaft von Andi Avramovic in Topform. Im Pokal setzte sich Vichttal in Runde eins souverän mit 4:0 beim Bezirksligisten Kohlscheider BC durch.

Das Team von Trainer Marian Wilhelm liegt in der 3. Liga nach sieben Spielen mit zwölf Punkten im Mittelfeld und gilt als klarer Favorit. In der ersten Runde des Verbandspokals ließ die Viktoria dem Landesligisten Germania Teveren beim 5:1-Auswärtserfolg keine Chance.

In Vichttal ist die Vorfreude riesig, wie Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung betont: „Wir freuen uns seit der Auslosung schon alle riesig auf diesen Pokalkracher bei uns auf dem Dörenberg.“ Gerade für einen Amateurverein sei es etwas Besonderes, einen Drittligisten im Pflichtspiel zu empfangen.

Dass das Spiel mitten in die erfolgreiche Liga-Phase fällt, sieht Gibbons keineswegs als Nachteil: „Sich in einem offiziellen Wettbewerb mit einem Drittligisten messen zu dürfen, hat man ja nicht alle Tage.“ Im Gegenteil – die Mannschaft sei durch den starken Start zusätzlich motiviert und gehe mit großem Ehrgeiz in die Partie.