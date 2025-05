Vichttal heiß auf sechsten Streich – Beeck setzt auf Reaktion

Mit breiter Brust und einer beeindruckenden Serie von fünf Siegen geht der VfL Vichttal am Sonntag in das Duell mit dem FC Wegberg-Beeck. Die Elf von Trainer Kevin Kruth, der wegen einer Roten Karte gesperrt fehlt, hat sich durch ihren Lauf auf Rang zwölf stabilisiert. Der jüngste 3:2-Erfolg bei der U23 von Fortuna Köln unterstreicht die starke Form der Gastgeber.

"Wir haben es in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht und verdient gewonnen", lobte Sportleiter Philip Gibbons die Leistung in Köln. Gleichzeitig mahnte er vor dem Duell gegen den Favoriten zur Wachsamkeit: „Am Sonntag wird es schwierig. Wegberg-Beeck ist ein starker Gegner, bei dem wir von der ersten Minute an unsere Stärke unter Beweis stellen müssen. Da dürfen wir keinen Gang zurückfahren.“

Schmalenberg: "Wenn du nicht 100 Prozent gibst, wird es schwer"

Nach der deutlichen 0:4-Heimpleite gegen Bergisch Gladbach sieht Schmalenberg seine Mannschaft in der Pflicht. „Wir wissen genau, was wir falsch gemacht haben. Bergisch war in allen Phasen sehr effektiv. Wenn du nicht 100 Prozent gibst, wird es in der Mittelrheinliga schwer“, erklärte er. Im Training habe man die richtigen Schlüsse gezogen: „Wir haben darüber gesprochen und ein gutes Training gehabt. Ich gehe davon aus, dass wir die Dinge jetzt umändern werden.“

Schmalenberg verlangt von seinem Team, die nötige Härte und Intensität in die Partie zu bringen: „Es ist wichtig, dass wir die Emotionen in den Griff bekommen, sie leiten und die Härte des Zweikampfs annehmen. Da mache ich mir aber keine Sorgen. Wir wollen das Spiel selbst gestalten und gewinnen.“

Personell stehen Beeck bis auf die angeschlagenen Maurice Heinrich, Merlin Schlosser und den gesperrten Yannik Leersmacher alle Akteure zur Verfügung. Auch bei Vichttal sieht es gut aus, lediglich hinter Bismark Quayson steht ein Fragezeichen.

Die Voraussetzungen sind klar: Der VfL will seine Siegesserie weiter ausbauen – der FC Wegberg-Beeck hingegen muss liefern, wenn man die Saison auf einem Spitzenplatz beenden will.