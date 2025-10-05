Vichttal gewinnt mit Geduld und Geschlossenheit Spielbericht

Fußball-Mittelrheinliga: VfL bezwingt den FC Hennef 2:0. Doppelpack von Sinan Ak.

Nach dem Spiel versammelten sich die blau-weiß Gestreiften unter der Anzeigetafel zum Siegerfoto. Nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg in der Fußball-Mittelrheinliga gegen den FC Hennef war die Stimmung beim Tabellenführer prächtig. Der Teamgeist stimmt – er war mit ausschlaggebend für den Sieg in einem nicht so einfachen Match.

„Anspruchsvoller Gegner“

„Das Spiel sollte jedem von uns ein klares Signal sein, dass es in dieser Liga einfach jede Woche eng zur Sache geht. Man darf die Leistungsbilder nicht von der tabellarischen Situation ableiten“, sagte Andi Avramovic, Trainer des VfL Vichttal, nach der Partie. Der Tabellen-14. Hennef habe sich spielstark präsentiert, mit guter Dynamik und Athletik. Dass es am Ende doch drei Punkte für seine Mannschaft gab, lag auch daran, dass sie in ihrem Verhalten stabil blieb gegen einen „auf ganzer Strecke sehr anspruchsvollen Gegner“.

In der Anfangsphase hatten die Gastgeber Probleme, in ihr Spieltempo zu finden. „Da hat der Gegner die Räume gut verdichtet“, analysierte Avramovic. Hennef spielte mutig und hätte in der 13. Minute durch Daniel Sopo in Führung gehen müssen. Er schoss aber frei vor dem Tor über dieses. Fünf Minuten später hatte Bismark Quayson nach guter Vorarbeit des wirbelnden Sinan Ak eine gute Gelegenheit für Vichttal.

In der 25. Minute sorgte Ak dann mit einer herausragenden Einzelleistung für die Führung. Auf der linken Seite setzte er sich mit viel Tempo durch und schloss erfolgreich zum 1:0 ab.

Hennef blieb trotz Rückstand bissig und hätte kurz vor der Pause fast den Ausgleich erzielt. Der Schuss von Akeem Bouakran klatschte zum Glück für den VfL an den rechten Pfosten.

„Fußball ist häufig einfach ein Prozess. Du musst geduldig sein, deine Dinge entwickeln und dich vorwärts arbeiten“, sagte Avramovic. Seine Spieler nahmen den Kampf an. „Eines unserer Prinzipien lautet, dass das Spiel gegen den Ball über allem steht. Das fordern wir von den Jungs ein und das fordern die Jungs auch untereinander im Spiel ein. Das ist einfach die Basis, um erfolgreich Fußball zu spielen“, sagte Avramovic. „Wir hatten nach Ballverlust sehr gute Umschaltbewegungen. Da mache ich meinen Spielern heute wirklich ein Kompliment.

Sinan Ak schaltet schnell

Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten. In der 51. Minute konnten die Hennefer eine Hereingabe von Henrik Artz nicht klären, Sinan Ak schaltete schnell und schob zum zweiten Mal ein.

Vier Minuten später hätte Jonas Hoss, der in der Halbzeitpause für den angeschlagenen Jan-Henrik Rother gekommen war, per Kopf die Vorentscheidung besorgen können, aber der Hennefer Schlussmann Luca Wilsing hielt. Im weiteren Spielverlauf hatten die Vichttaler das Spiel weitestgehend im Griff, mussten aber bis zum Schluss viel investieren, um den laut Avramovic im Gesamtbild verdienten Sieg nach Hause zu fahren.

Vichttal: Said - Cetin, Rother (46. Hoss), Ahns, Schlösser (90.+3 Seke) - Aliesei - Ak (81. Peters), Ali Gnondi, Türkmen (90. Malekzadeh), Artz - Quayson (85. Pollmann)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de