Vichttal gewinnt erstes „Endspiel" − Hennef nutzt Bonns Patzer

Hennef hat Bonns Patzer ausnutzen können – Foto: Volker Lemm

Vichttal sendet Lebenszeichen Der VfL Vichttal hat das erste „Endspiel" im Saisonendspurt mit 3:2 für sich entschieden. Gegen Troisdorf lag der VfL zweimal zurück, konnte das Spiel aber schlussendlich noch drehen. Damit bleibt die Hoffnung auf den Klassenerhalt vorerst bestehen. Imad Laadim weiß um die Wichtigkeit des Sieges und war stolz auf die Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben in einer sehr umkämpften Partie alles investiert und als Team geschlossen gearbeitet. Am Ende waren es Kleinigkeiten, die zu unseren Gunsten entschieden haben, sodass wir uns über einen etwas glücklichen, aber sehr wichtigen Sieg freuen dürfen", resümiert der Coach. Trotz des Erfolges weiß Laadim um die schwierige Tabellensituation: „Wir wissen, dass wir weiterhin mitten im Abstiegskampf stecken und ordnen diesen Erfolg entsprechend ein. Umso wichtiger ist es, den Fokus zu behalten, weiter hart zu arbeiten und von Spiel zu Spiel zu denken. Vor uns steht Bergisch Gladbach und das wird nicht einfach", warnt Laadim. Für Troisdorf war es ein bitterer Spielverlauf. Die Sportfreunde stecken damit weiter tief im Abstiegskampf und haben den Befreiungsschlag damit verpasst. Tarek Maarouf ist mit der aktuellen Situation nicht zufrieden: „Das Spiel lief nicht überragend und eigentlich müssen wir gegen Vichttal erfolgreich sein. Uns fehlt es aktuell aber an Qualität, dazu kommen Verletzungsprobleme. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und demnächst wieder punkten."

Königsdorf trotzt Bonn ein Remis ab Das Topspiel in Bonn hielt, was es versprach: In einer intensiven Begegnung trennten sich der Bonner SC und der TuS Königsdorf mit 1:1. Während Bonn damit zwar wichtige Punkte im Titelrennen liegen lässt, untermauert Königsdorf seine beeindruckende Form und bleibt im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Königsdorfs Trainer Ufuk Balil zeigte sich nach dem Schlusspfiff stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft, auch wenn er dem verpassten Lucky-Punch hinterhertrauert: „Wir können mit dem Punkt gut leben, das Ergebnis wird dem Spiel gerecht. Wir hatten gegen Ende sogar die Möglichkeit auf den Lucky Punch, aber das hat leider nicht ganz geklappt. Man hat gemerkt, dass Bonn zum Schluss die Luft gefehlt hat." Besonders die Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel hob der Coach hervor: „Wir holen einen Rückstand auf und haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Ein großes Lob an meine Mannschaft. Wir haben Bonn an den Rand einer Niederlage gebracht und sind nun seit fünf Spielen ungeschlagen." Königsdorf verpasst es allerdings an Bonn ranzurücken. Bonn wiederum ist nun drei Punkte hinter Spitzenreiter Hennef.

Düren bestraft Erftstadt eiskalt Ein furioses Spiel gab es in Erftstadt: Frühe Treffer, verschiedene Wendungen und insgesamt sieben Tore. Am Ende entführten die Gäste aus Düren mit einem 5:2-Auswärtssieg alle drei Punkte, während Erftstadt trotz gezeigter Moral mit leeren Händen dastand. Dustin Esser, Trainer der Gastgeber, trauert den gemachten Fehlern hinterher: „Zwei individuelle Fehler mal wieder, durch die wir 0:2 hinten liegen. Dann haben wir uns stark zurückgekämpft und verdient das 2:2 gemacht. Postwendend haben wir uns dann erneut durch mehrere individuelle Fehler das 2:3 gefangen. Insgesamt haben wir einfach zu viele krasse Fehler drin, die uns immer wieder die Punkte kosten. Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen.“ Dürens Trainer Elias Ponsen nahm die Fehler der Gastgeber gerne an: „Wir kommen brutal gut ins Spiel rein und bestrafen die Fehler gnadenlos. Dann hören wir leider ein Stück weit auf Fußball zu spielen, werden zu passiv und holen Erftstadt selbst wieder zurück – das darf uns so eigentlich nicht passieren. Aber genau da zeigt die Mannschaft Charakter: Wir antworten sofort und lassen dann nichts mehr anbrennen. Erftstadt war richtig unangenehm zu bespielen, deshalb sind die drei Punkte heute umso wichtiger. Riesenkompliment an die Jungs!“

Hennef bezwingt hartnäckige Kölner Der FC Hennef 05 hat seine Hausaufgaben gemacht und einen knappen, aber verdienten 2:1-Heimsieg gegen den FC Rheinsüd Köln eingefahren. In einer Partie, die dem Tabellenführer alles abverlangte, sicherten sich die Hennefer drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Stefan Roland, Trainer von Hennef, lobte die Kölner: „Rheinsüd hat uns das Leben schwer gemacht, tief verteidigt, die Räume eng gehalten und mit schnellen Offensivaktionen immer wieder Gefahr ausgestrahlt. Wir haben es insbesondere in der zweiten Halbzeit verpasst, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen und klare Chancen – auch frei vor dem Tor – konsequent zu nutzen.“ Trotz der mangelnden Chancenverwertung in der Schlussphase rettete Hennef den knappen Vorsprung über die Zeit. Für Roland war dieser Sieg vor allem eine Frage der Mentalität, da sein Team nach den Strapazen der letzten Tage sichtlich an die Schmerzgrenze gehen musste: „Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die in dieser englischen Woche inklusive Pokalspiel alles in die Waagschale geworfen hat.“ Durch den Patzer von Bonn hat Hennef nun drei Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten.

Hürth gelingt Befreiungsschlag Mit einem deutlichen 6:2 entführten die Hürther drei Punkte aus Köln. Nach fünf Niederlagen in Folge war das ein wichtiger Sieg für Hürth. Ilyas Taha war zufrieden mit seiner Mannschaft: „Wir haben am Samstag ein erwachsenes Spiel gemacht. Nach einer schwierigen Anfangsphase waren wir klarer, aggressiver gegen den Ball und deutlich zielstrebiger nach vorne. Entscheidend war, dass wir nach dem 1:1 ruhig geblieben sind und das Spiel dann mit mehr Power und Präsenz in unsere Richtung gezogen haben.“ Mit dieser Durchschlagskraft überrollten die Gäste die Deutzer Defensive phasenweise und zeigten sich vor dem Tor hocheffizient. Für Deutz-Coach Mehmet Isik gab es nach der herben Klatsche wenig schönzureden. Zwar sah er sein Team spielerisch nicht ganz so weit weg, wie es das nackte Resultat vermuten lässt, doch die Defensivleistung und Chancenverwertung ließen zu wünschen übrig. „Das war bisher unser schlechtestes Spiel. Auch wenn das Ergebnis am Ende um mindestens zwei bis drei Tore zu hoch ausgefallen ist und wir viele Chancen liegen gelassen haben, muss man anerkennen, dass der Gegner sechs Tore gemacht und sich den Sieg verdient hat. So ist Fußball. Zum Glück haben wir in den nächsten Spielen die Chance, es wieder gutzumachen", erklärt Isik.