„Vichttal gehört zu den Top-5“ – Terranova vor Heimdebüt

Der vierte Spieltag der Mittelrheinliga bringt für den FC Pesch das Heimdebüt von Trainer Adriano Terranova. Der FC Pesch wartet noch auf den ersten Saisonsieg, holte zuletzt aber ein 2:2 bei den Sportfreunden Düren. Gegner VfL Vichttal reist mit sieben Punkten im Gepäck und dem klaren 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Düren Gegner an. Während die Gäste mit einem weiteren Dreier an die Tabellenspitze klettern könnten, hofft Pesch auf den ersehnten Befreiungsschlag.

In der abgelaufenen Saison hatte Vichttal beide Duelle klar für sich entschieden, darunter ein 5:1-Auswärtssieg in Pesch im Mai. Für Trainer Adriano Terranova, der erst in der vergangenen Woche das Amt von Abdullah Keseroglu übernommen hat, ist es das erste Heimspiel als Coach der Pescher Erstvertretung.

"Vichttal ist eine starke, dynamische und erfahrene Truppe und hat mit Andi Avramovic einen erfahrenen Trainer. Sie gehören für mich zu den Top-5-Mannschaften in dieser Saison. Es wird ein diszipliniertes Defensivverhalten gefordert sein, aber wir müssen dennoch mutig agieren und versuchen, uns Chancen herauszuspielen", weiß Terranova um die Schwere der Aufgabe.

Die personelle Situation stimmt den 34-Jährigen positiv: "Unser Kader ist breit aufgestellt und wir können dieses Wochenende wieder aus dem Vollen schöpfen."