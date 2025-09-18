Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit seinem zweiten Saisontor besorgte Robin Ahns gegen den 1. FC Düren die frühe Führung. Gegen den FC Pesch peilt man den nächsten Dreier an. – Foto: Michael Schneiders
„Vichttal gehört zu den Top-5“ – Terranova vor Heimdebüt
VfL Vichttal ist gewarnt: „Keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen“
Der vierte Spieltag der Mittelrheinliga bringt für den FC Pesch das Heimdebüt von Trainer Adriano Terranova. Der FC Pesch wartet noch auf den ersten Saisonsieg, holte zuletzt aber ein 2:2 bei den Sportfreunden Düren. Gegner VfL Vichttal reist mit sieben Punkten im Gepäck und dem klaren 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Düren Gegner an. Während die Gäste mit einem weiteren Dreier an die Tabellenspitze klettern könnten, hofft Pesch auf den ersehnten Befreiungsschlag.
In der abgelaufenen Saison hatte Vichttal beide Duelle klar für sich entschieden, darunter ein 5:1-Auswärtssieg in Pesch im Mai. Für Trainer Adriano Terranova, der erst in der vergangenen Woche das Amt von Abdullah Keseroglu übernommen hat, ist es das erste Heimspiel als Coach der Pescher Erstvertretung.
"Vichttal ist eine starke, dynamische und erfahrene Truppe und hat mit Andi Avramovic einen erfahrenen Trainer. Sie gehören für mich zu den Top-5-Mannschaften in dieser Saison. Es wird ein diszipliniertes Defensivverhalten gefordert sein, aber wir müssen dennoch mutig agieren und versuchen, uns Chancen herauszuspielen", weiß Terranova um die Schwere der Aufgabe.
Die personelle Situation stimmt den 34-Jährigen positiv: "Unser Kader ist breit aufgestellt und wir können dieses Wochenende wieder aus dem Vollen schöpfen."
Die Gäste treten selbstbewusst, aber mit der nötigen Vorsicht auf. „Wir sind mit unserem Start sehr zufrieden, allerdings gibt es in der Mittelrheinliga keine einfachen Gegner“, betont Philip Gibbons, Teil der sportlichen Leitung des VfL. „In Pesch müssen wir bei voller Konzentration sein, wir sollten keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen, wenn wir die Punkte einfahren wollen.“ Personell muss Vichttal weiterhin auf Apo Ioannidis, Niklas Valerius und Nuredin Ali Khan verzichten.
Während Vichttal ein Auge auf die Tabellenspitze werfen kann, geht es für Pesch darum, den ersten Dreier der Saison einzufahren und damit einen kleinen Befreiungsschlag zu landen. Das Heimdebüt von Terranova bietet den Gastgebern die Chance, gegen den Favoriten ein Ausrufezeichen zu setzen.