Vichttal gegen Weiden auf der Überholspur: "Hat wieder richtig Bock" Sechs Siege in Serie: Vichttal will beim Tabellennachbarn nachlegen

Wenn der VfL Vichttal am Sonntag beim FC Teutonia Weiden gastiert, treffen zwei Teams mit entgegengesetzten Trends aufeinander. Zur Winterpause undenkbar, denn dort lag Teutonia Weiden mit 16 Punkten Vorsprung auf den VfL Vichttal auf dem dritten Platz, während der VfL Vichttal mit nur elf Punkten das Tabellenende zierte. Sechs Spiele vor dem Ende ist dieser Vorsprung fast komplett aufgebraucht und mit einem Sieg könnte die formstarke Avramovic-Elf den Aufsteiger sogar überholen. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften spektakulär mit 4:4. In Erinnerung ist auch die hitzige Atmosphäre nach Schlusspfiff geblieben, die in einer Rudelbildungen zwischen Spielern und Zuschauern endete und mit einem Polizeieinsatz endete.

Der jüngste Erfolg von Vichttal, ein 3:1-Sieg über den Tabellenvierten FC Wegberg-Beeck, unterstreicht die aufsteigende Form. "Ich bin aktuell wirklich mega zufrieden mit unseren Leistungen und die Mannschaft hat einfach auch wieder richtig Bock, Woche für Woche Gas zu geben und die Punkte einzufahren. Das darf gerne so weitergehen“, erklärte Philip Gibbons, aus der sportlichen Leitung des VfL Vichttal, vor dem Auswärtsspiel. Trotz der Negativserie von Weiden, das zuletzt mit 3:4 bei Bergisch Gladbach verlor, warnt Gibbons davor, den Gegner zu unterschätzen. „In Weiden treffen wir auf eine gute Mannschaft, die wirklich in der Hinrunde stark performt hat, aber in der Rückrunde nicht mehr an diese Leistung anknüpfen konnte. Ich denke, gegen uns werden die Jungs trotzdem nochmal motiviert sein.“

Personell kann der VfL nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Aktuell sind bei uns alle Spieler fit“, so Gibbons. Die Rollenverteilung vor dem direkten Duell im Tabellenmittelfeld scheint klar: Vichttal will den siebten Sieg in Serie feiern, während Weiden dringend Punkte benötigt, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen.