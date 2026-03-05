Vichttal gegen Eschweiler, Kellersberg gegen Stolberg im Fokus

– Foto: Julia Sahr

Der 18. Spieltag der Kreisliga A Aachen hält ein echtes Spitzenspiel bereit: Tabellenführer VfL Vichttal II trifft auf den drittplatzierten FC Eschweiler 2020. Auch im Mittelfeld kommt es zu einem richtungsweisenden Duell zwischen dem SC Kellersberg und dem FC Stolberg.

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal II FC Eschweiler 2020 Eschweiler

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt zwischen VfL Vichttal II (1., 40 Punkte) und FC Eschweiler 2020 (3., 36 Punkte). Vichttal ist weiterhin ungeschlagen und stellt mit 61 Treffern den mit Abstand gefährlichsten Angriff der Liga, während Eschweiler nach dem klaren Sieg gegen Eilendorf zuletzt Selbstvertrauen gesammelt hat. Für den Tabellenführer wäre ein Erfolg ein weiterer Schritt Richtung Titel, während Eschweiler mit einem Auswärtssieg das Rennen an der Spitze noch einmal deutlich beleben könnte.

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr SC Kellersberg Kellersberg FC Stolberg Stolberg

Auch dieses Spiel besitzt besonderen Stellenwert im engen Mittelfeld der Liga. SC Kellersberg (12., 18 Punkte) hat nach dem deutlichen Auswärtssieg zuletzt neues Selbstvertrauen, während FC Stolberg (4., 29 Punkte) mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren will. Angesichts der Tabellendichte könnte dieses Duell entscheidend dafür werden, ob Stolberg weiter nach oben blickt oder sich stärker nach hinten orientieren muss.

Im Tabellenkeller treffen DJK Arminia Eilendorf (16., 11 Punkte) und FV Vaalserquartier (11., 18 Punkte) aufeinander. Arminia benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren. Vaalserquartier kann mit einem Sieg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Der Burtscheider TV (14., 13 Punkte) benötigt im Abstiegskampf dringend Zählbares gegen den SV St. Jöris (9., 22 Punkte). St. Jöris reist nach dem torreichen Sieg zuletzt mit Rückenwind an. Für Burtscheid zählt im Heimspiel vor allem Stabilität in der Defensive.

So., 08.03.2026, 13:30 Uhr FC Germania Freund Freund SV Breinig Breinig II

Aufsteiger FC Germania Freund (15., 12 Punkte) steht gegen SV Breinig II (10., 19 Punkte) unter Druck. Nach der klaren Niederlage zuletzt geht es für Freund vor allem darum, defensiv stabiler aufzutreten. Breinig bewegt sich im gesicherten Mittelfeld und könnte mit einem Auswärtssieg weiter Abstand zu den Abstiegsplätzen schaffen.

Die Eintracht Verlautenheide II (5., 28 Punkte) trifft auf Rhenania Würselen/Euchen (8., 22 Punkte). Verlautenheide will nach der deutlichen Niederlage gegen Vichttal eine Reaktion zeigen. Würselen reist nach dem 9:2-Erfolg der Vorwoche mit einer der offensivstärksten Vorstellungen der Saison an.

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr SC Berger Preuß Berger Preuß SV Eilendorf SV Eilendorf II

Der SC Berger Preuß (13., 16 Punkte) empfängt den Tabellenzweiten SV Eilendorf II (2., 37 Punkte). Eilendorf möchte nach der deutlichen Niederlage gegen Eschweiler zurück in die Erfolgsspur. Berger Preuß braucht hingegen Punkte, um sich im unteren Tabellendrittel Luft zu verschaffen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr Grenzwacht Pannesheide Pannesheide SV Rott SV Rott