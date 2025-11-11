Vichttal freut sich auf Aachen-Duell – „Ein echtes Highlight für uns“

Der VfL Vichttal nutzt die Länderspielpause zu einem besonderen Fußballabend: Am Freitag, 14. November, um 19 Uhr empfängt der Mittelrheinligist den Drittligisten Alemannia Aachen im Sportpark Dörenberg. Das ursprünglich für August geplante Duell musste verschoben werden, findet nun unter Flutlicht statt – und verspricht ein echtes Highlight zu werden.

„Nach langer Planung kann man sagen: Am Freitag trifft der VfL 08 Vichttal als aktuell zweitbeste Mannschaft aus dem Kreis Aachen auf die beste Mannschaft aus Aachen“, sagt Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung des VfL. „Das Spiel wird sicherlich ein Highlight für unsere Jungs, die es in der Mittelrheinliga aktuell sehr gut machen. Und auch die Alemannia kommt mit drei Siegen in Serie – was mich persönlich sehr freut für den Verein.“

Seit der Vereinbarung des Freundschaftsspiels hat sich bei der Alemannia viel getan. Nach der Trennung von Trainer Benedetto Muzzicato und Technischem Direktor Erdal Celik – der das Spiel ursprünglich mit eingefädelt hatte – übernahm vor wenigen Tagen Mersad Selimbegović das Traineramt und feierte zuletzt beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart II einen gelungenen Einstand. Nach drei Siegen in Folge kletterte Aachen in der 3. Liga auf Platz elf, hat aber weiterhin nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Vichttal selbst befindet sich in der Spitzengruppe der Mittelrheinliga. Mit 23 Punkten aus elf Spielen liegt das Team von Trainer Andi Avramovic punktgleich mit Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 auf Rang zwei. Das eigentlich für das Wochenende angesetzte Ligaspiel gegen Teutonia Weiden wurde auf den 27. November verlegt – damit steht dem Testspiel nichts im Wege.

„Wir haben zu allen Beteiligten bei der Alemannia ein gutes Verhältnis und freuen uns riesig auf dieses Event“, betont Gibbons. „Wir hoffen auf einen spannenden Fußballabend und sind froh, das Ganze auf dem Dörenberg austragen zu können.“

Großes Zuschauerinteresse erwartet

Das Interesse an der Partie ist groß: „Aktuell ist der Kartenverkauf in vollem Gange, wir rechnen mit etwa 1500 Zuschauern“, so Gibbons. Tickets für das Testspiel gibt es nach wie vor online zu kaufen.