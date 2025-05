Wenn Vichttals Torwart Kaan Gökcesin gefragt war, war er zur Stelle. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Vichttal feiert den nächsten Sieg Gegen Wegberg-Beeck gewinnt die Mannschaft von Andi Avramovic in der Mittelrhein-Liga mit 3:1. Mike Schmalenberg ist vor allem von Halbzeit zwei enttäuscht Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Wegb.-Beeck VfL Vichttal

Die aktuelle Gemütslage der beiden Trainer passt so gar nicht zur Tabelle. Auf der einen Seite Andi Avramovic, der mit seinem VfL Vichttal in der Mittelrheinliga gegen den Abstieg kämpft und am Sonntag Sieg Nummer sechs in Serie feierte. Auf der anderen Seite Mike Schmalenberg, Trainer des Spitzenteams Wegberg-Beeck, das sich mit null Punkten und 1:10 Toren aus den vergangenen drei Spielen so langsam vom Ziel, Platz zwei hinter dem Bonner SC zu erreichen, verabschieden muss. Beide Trainer stimmten am Sonntag überein, dass der 3:1-Sieg Vichttals gegen Wegberg-Beeck verdient war.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung“, sagte Avramovic nach 90 intensiven Minuten am Dörenberg. Sein Gegenüber ging noch einen Schritt weiter: „Wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, ist für mich unerklärlich“, so ein enttäuschter Mike Schmalenberg. Ins kurze Eck

Die Partie war gerade einmal acht Minuten alt, da zappelte der Ball auch schon das erste Mal im Netz. Sinan Ak bekam den Ball auf der linken Seite, zog mit Tempo in den Strafraum, ließ einen Gegenspieler alt aussehen und traf aus rund zehn Metern ins kurze Eck: 1:0 für die Hausherren und sein achter Saisontreffer. „Wir haben in den ersten zehn Minuten nicht ins Spiel gefunden“, analysierte Schmalenberg. In der Folge hatten die Gäste mehr Ballbesitz und immer wieder gefährliche Szenen in Richtung Tor von Vichttals Torhüter Kaan Gökcesin. Der musste dann auch zweimal retten. In der 14. Minute spielte Marc Kleefisch Leo Mirgartz frei, der den Ball jedoch nicht an Gökcesin vorbeidrücken konnte. In Minute 33 parierte er gegen Timo Braun.