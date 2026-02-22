Vichttal fehlt die Effektivität

Vichttals Trainer: Andi Avramovic. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Manchmal gibt es Sachen, die für immer geheim bleiben. Wie Eintracht Hohkeppel einen Gegentreffer verkraftet hätte, ist so ein Geheimnis, denn bei der 0:3-Auswärtsniederlage in der Fußball-Mittelrheinliga fehlte dem VfL Vichttal die Effektivität. „Unsere Intensität und unser Tempo waren gut. Wir haben nur nichts Zählbares daraus gemacht. Die Effektivität ist eine wichtige Disziplin im Fußball und dort hatte der Gegner die Nase vorn“, gab VfL-Coach Andi Avramovic zu Protokoll.

Mit vollem Glauben, die Partie noch zu drehen, kamen die Gäste aus der Kabine. Henrik Artz vergab eine Großchance, indem er vor dem Tor versuchte, querzulegen. Ein erfolgreicher Heimkonter, und zehn Sekunden später markierte Clinton Williams-Emmanuel das 2:0 (49.). Selbiger Angreifer erzielte auch den 3:0-Endstand (88.). „Die Lautstärke ihres Jubels beim 3:0 war ein Indikator dafür, wie schwer wir ihnen das Leben gemacht haben“, stellte Avramovic fest.

Mit der ersten Möglichkeit ging die Eintracht durch Ferhat Saglam in Führung (2.). Vichttal wurde davon aber nicht aus der Bahn geworfen. Postwendend lag bei den Hausherren der Ball im Netz. Dem Treffer wurde aber wegen vermeintlichem Abseits die Gültigkeit verwehrt.

In der Nachspielzeit gab es dann noch zwei Platzverweise. Hohkeppels Finn Bauens sah wegen Ballwegschlagens Gelb-Rot (90.+1). Vichttals Dogukan Türkmen bekam wegen einer Tätlichkeit, die der Linienrichter auf der anderen Seite des Feldes gesehen haben will, Rot (90.+5).

Vichttal: Said - Ahns, Rother, Schlösser, Cetin - Türkmen, Artz, Peters (76. Hoss), Malekzadeh (17. Ali Gnondi) - Ak (71. Braun), Valerius (71. Quayson)

