Vichttal fehlt „der Gegenpunch“

Das Ergebnis im Spitzenspiel der Fußball-Mittelrheinliga liest sich auf dem Papier deutlich. Mit 0:4 (0:1) verlor der VfL Vichttal das Duell beim Siegburger SV. „In Summe geht es in Ordnung, dass wir das Spiel verlieren. Vom Gesamtgefühl her haben gewisse wichtige Attribute einer Top-Mannschaft gefehlt“, bilanzierte VfL-Trainer Andi Avramovic.

Der Ex-Beecker Alec Vinci hatte den Gastgeber nach gutem Start von Vichttal in Führung gebracht (14.) – nach einer „unglücklichen Situation“, wie Avramovic meinte: „Wir waren danach ordentlich im Spiel. Wir starten gut in die zweite Halbzeit mit einer recht langen Druckphase, bei der wir uns mit viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Aber uns fehlte der Gegenpunch in den guten Momenten, um auf den Gegentreffer zu antworten.“

Stattdessen traf Kelana Mahessa für Siegburg zum 2:0 (69) – laut der VfL-Zuschauer aus einer Abseitsposition, wie Avramovic sagte, der sich die Szene noch einmal anschauen wollte. „Das Spiel bricht dann weg. Du musst vorher den Ausgleich erzielen, die Momente waren da.“ Stattdessen trafen für den Gastgeber noch Waiss Ezami (80.) und Enes Yilmaz (90. +5).

Vichttal: Said - Schlösser, Ahns, Rother (80. Seke), Cetin (75. Chahrour) - Alikahn - Artz (65. Pollmann), Türkmen (75. Valerius), Peters, Ak (75. Hoss) - Ali Gnondi